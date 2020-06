L'Oroscopo del giorno mercoledì 10 giugno è pronto ad elencare quali saranno i segni fortunati del momento e quelli, invece, costretti a subire un periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in Acquario, vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Occhi puntati come sempre sui settori della quotidianità riguardanti l'amore, il lavoro e la salute. Sotto analisi in questo contesto i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

La giornata in questione vedrà un ottimo periodo per Bilancia, sottoposto alla positiva protezione della Luna.

Fantasia e cambiamenti in arrivo per gli amici dell'Acquario, nel periodo considerati a cinque stelle. Un poco più a rischio questo mercoledì per quelli dello Scorpione, specialmente nelle amicizie e a livello interpersonale. Invece in netta difficoltà rispetto agli altri segni, il Sagittario con situazioni conflittuali in famiglia. Iniziamo a togliere il velo dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni astrologiche per la giornata del 10 giugno.

Classifica stelline del giorno 10 giugno

Il prossimo mercoledì è pronto per essere valutato, come al solito misurando il grado di positività/negatività dei segni. Diciamo subito che al primo posto nella nuova classifica stelline interessante la giornata del 10 giugno troviamo il segno della Bilancia.

A seguire in seconda posizione l'Acquario, valutato a cinque stelle per merito della Luna positiva verso il segno. Nella media, affiliati al terzo posto in scaletta, Scorpione, Capricorno e Pesci. A fare da "ultima ruota del carro", il Sagittario.

Di seguito il responso dettato dalle effemeridi, interpretato dall'oroscopo da Bilancia a Pesci:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno, Pesci;

★★★: Sagittario.

★★: NESSUNO

L'oroscopo del 10 giugno: Bilancia top del giorno, Sagittario sottotono

♎ Bilancia (23 settembre - 22 ottobre): 'top del giorno'.

Le previsioni di mercoledì 10 giugno preannunciano l'arrivo di uno splendido giorno. Efficace, perché sottoposto alla benevola influenza della Luna, in questo frangente presente nel comparto dell'Acquario. La giornata relativa alla parte centrale di questa settimana certamente prenderà la giusta piega fin dalle prime ore del mattino. Amore: grazie all'appoggio di un cielo assolutamente fantastico, la giornata acquisterà energia e vivacità. Favorite, almeno sulla carta, tutte le iniziative in ambito affettivo, anche le più ardite. Vi attendono conferme e serenità nella vita di coppia. Single, riuscirete a ricucire eventuali strappi sentimentali perché sarete nelle condizioni di spirito giuste.

Ottime probabilità di risolvere recenti incomprensioni. Novità interessanti per chi per la prima volta volesse andare alla ricerca di un'anima gemella. Lavoro: buone notizie sul fronte della attività quotidiane e nelle professioni in generale. Conferme, consensi, promozioni e gratifiche in arrivo: via libera a progetti di ampliamento a medio/lungo termine. Salute: nel tempo libero coltivate un interesse di tipo culturale. Lo studio mantiene giovane e agile la mente e di conseguenza anche il corpo ne potrà giovare. Frase del giorno: "Chi vuol muovere il mondo, prima muova se stesso". (Socrate). Voto: 10.

♏ Scorpione (23 ottobre - 21 novembre): ★★★★. Mercoledì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia.

Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avete discrete opportunità su cui investire gran parte della quotidianità, a patto di gestire ogni cosa nel modo giusto. Amore: datevi da fare soprattutto se sentite che il momento punta ad essere importante per agguantare un agognato desiderio. Troverete finalmente un punto d’incontro con il partner, dopo settimane difficili. Single, questo mercoledì indica che, purtroppo per voi, stavolta avete trovato un osso duro. Qualcuno che non si lascia incantare dalle vostre moine vi chiede un impegno preciso: fate uno strappo alla regola (la vostra), ma che non diventi un'abitudine. Lavoro: fate riferimento all'esperienza passata o chiedete consiglio a un esperto per risolvere un problema che vi dà qualche preoccupazione.

Sappiate comunque che eventuali difficoltà di comunicazione provocano equivoci e incomprensioni. Salute: un check-up completo rimane la migliore forma di prevenzione per stare in buona salute. Vincete le resistenze e senza por tempo in mezzo prenotate i controlli. Massima del giorno: "Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste, questo è tutto". (Oscar Wilde). Voto: 8-.

♐ Sagittario (22 novembre - 21 dicembre): ★★★. L'Astrologia al segno del Sagittario indica un mercoledì vestito con i colori spenti dei periodi "sottotono". Il consiglio è quello di cercare di essere sempre sinceri al massimo, questo per evitare incomprensioni con le persone del vostro giro. Amore: vedrete nella coppia una situazione conflittuale che vi creerà purtroppo qualche problema.

Cercate di appianare le cose con molta calma e siate più disponibili con la persona amata. Single, spesso la vita affettiva monopolizza la vostra attenzione: state in guardia! Non lasciatevi trascinare troppo dai ricordi e dalla nostalgia per cose passate. Guardatevi dal nervosismo per le piccole noie quotidiane. Lavoro: voi siete sicuri di avere la stoffa per ambire a incarichi di responsabilità, ma le persone con cui avete a che fare chiedono maggiori garanzie. Non lasciatevi confondere dalle incertezze, soprattutto non assumete comportamenti insoliti. Salute: anche il più piccolo malessere può essere ingigantito dalla vostra fantasia. Dovreste svagarvi un po' di più e preoccuparvi di meno.

Non rimanere sempre a casa è un'ottima medicina contro lo stress. Frase del giorno: "Chi vuole dispensare consigli saggi a chi crede di essere già saggio, compie una fatica vana". (Democrito). Voto: 6+.

Astrologia di mercoledì 10 giugno: Acquario fantasioso, Pesci amabili

♑ Capricorno (22 dicembre - 21 gennaio): ★★★★. La giornata in analisi invita a guardare con sufficiente fiducia al futuro sentimentale, economico e professionale. Per parecchi di voi del Capricorno questi prossimi giorni ci saranno novità (qualcuna anche negativa, non lo neghiamo). Amore: dovete trovare un accordo condiviso con il partner su certe questioni aperte. Invece di discutere, basterà sforzarsi di instaurare una eccellente complicità e proseguire insieme sulla stessa strada, senza discussioni inutili.

Single, se inquietudini o timori infondati tentassero di condurvi fuori pista, non ingaggiate un braccio di ferro con la persona che avete a cuore, ne uscireste sconfitti... Lavoro: in calo la concentrazione, con conseguente rallentamento e diminuzione della capacità d'azione. Cercate di organizzare il lavoro senza fretta, sforzandovi di avere il controllo sulle emozioni, questo mercoledì più che mai sfuggente. Salute: ottimizzate le vostre attività ritagliando più tempo per il riposo. Non c’è bisogno di stare sempre sull'attenti: il mondo va avanti anche senza di voi, sappiatelo... Frase del giorno: "Tutto ciò di cui hai bisogno in questa vita è ignoranza e fiducia, poi il successo è assicurato".

(Mark Twain). Voto: 8.

♒ Acquario (21 gennaio - 19 febbraio): ★★★★★. Fantasia, immaginazione fervida e un sano ottimismo sono i regali delle stelle di mercoledì. A molti Acquario l’astuzia di utilizzarli bene in campo lavorativo e sentimentale. Ci sono felici previsioni in arrivo anche per chi è in cerca di nuovi legami o vorrebbe tornare a sorridere. Amore: ci saranno sicuramente grandi cambiamenti con il vostro partner, comunque già da tempo all'orizzonte. La vita sentimentale assumerà maggiore importanza e cercherete più tempo da trascorrere insieme serenamente ed in armonia. Single, vi aspetta una giornata tutta coccole. Concedetevi uno scambio di pareri con la persona che più vi piace. A volte scambiarsi confidenze, sogni, progetti e desideri potrebbe essere un buon inizio per qualcosa di duraturo.

Salute. Imparate a volervi bene, allontanando ciò che mina il vostro benessere. Lavoro: gli astri invitano alla riflessione. Anche con situazioni planetarie favorevoli pecchereste di eccessivo ottimismo se pensaste che i problemi si risolvono su due piedi. Con un pizzico di fiducia vedrete tutto sotto una luce diversa. Salute: se l'umore dovesse essere impegnativo da risollevare, cercate di sorridere lo stesso. Se potete, andate a respirare una boccata di aria buona al parco, in campagna o meglio al mare. Frase del giorno: "Tutti gli uomini sbagliano, ma solo i saggi imparano dai loro errori". (Winston Churchill). Voto: 9.

♓ Pesci (20 febbraio - 20 marzo): ★★★★. Secondo quanto estrapolato dall'oroscopo del giorno 10 giugno, la giornata di mercoledì sarà abbastanza discreto per la maggior parte delle situazioni riguardanti voi Pesci.

In generale, la vostra disponibilità vi renderà amabili e gentili, apprezzatissimi anche da amici e familiari. Sarete senz'altro felici di questo piacevole cambiamento. Amore: la giornata comincerà alla grande per poi scendere un po' nella parte centrale e finale. Potreste ricevere qualche bella notizia oppure una sorpresa dal partner, il che vi regalerà piccoli ma appaganti momenti di gioia. Single, sospetti e/o timori, provocati dal comportamento della persona che sapete, confondono il cuore. Non tenetevi tutto dentro: parlatene apertamente e risolvete. Lavoro: elasticità, flessibilità e apertura alle novità sono le condizioni necessarie per questo mercoledì. Potrete raggiungere traguardi insperati. Salute: ottima giornata per pulire la casa da cima a fondo: arieggiarla, cambiare la disposizione dei mobili o liberarla dalle cianfrusaglie. Vivere in un ambiente sano giova alla qualità della vita. Frase del giorno: "I quattro quinti di tutti i nostri problemi scomparirebbero, se solo ci sedessimo e rimanessimo immobili". (Calvin Coolidge). Voto: 8.