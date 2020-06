L'Oroscopo di domani, lunedì 8 giugno, è pronto a svelare cosa riserva ai 12 segni zodiacali. Ancora per 24 ore la Luna soggiornerà nel domicilio del Capricorno, quindi si prevede un lunedì interessante per alcuni aspetti riguardanti amore, salute, lavoro e famiglia. La distrazione e la confusione rischieranno di dare del filo da torcere ad alcuni simboli zodiacali, ma c'è chi invece farà i salti di gioia. Andiamo a scoprire cosa hanno in serbo le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° posto - Giornata decisamente "no". Detestate i lunedì perché nel weekend tendete a cambiare i ritmi del vostro sonno andando a dormire tardi o alzandovi a un orario diverso. La confusione vi perseguiterà e forse vi ritroverete invischiati in un fastidioso imprevisto. Dovrete mettere da parte quelle credenze irrazionali e quei pensieri negativi che di tanto in tanto vi colgono alla sprovvista. Liberatevi da ogni pregiudizio e prestate attenzione alle parole. Occhio a dove metterete i piedi. Cercate di non trascorrere troppo tempo seduti, muovetevi ogni mezz'ora se possibile. L'affinità di coppia risulterà maggiore in serata.

Ariete - 11° in classifica - La vostra capacità di tolleranza rischierà di venire a meno in queste 24 ore. Forse è in atto un conflitto familiare o lavorativo che si protrae da molto tempo. Qualcosa vi sta dando del filo da torcere e ne siete completamente stufi. In questa giornata desidererete solamente rinchiudervi nel vostro guscio protettivo, non sopporterete la presenza altrui.

Con il partner e i genitori occorrerà essere più morbidi e tagliare corto, non permettete alla rabbia di dominarvi. Non sottovalutate i segnali che il vostro corpo vi manderà, abbiate cura di voi stessi.

Sagittario - 10° posto - La distrazione vi sarà nemica, quindi dovrete cercate di tenere gli occhi bene aperti.

Ponetevi come obiettivo di vita quello di essere felici, non esagerate con le ambizioni stancanti. Cercate d'investire su voi stessi e sul vostro futuro. Apprezzate di più ciò che avete e che un giorno finirete per rimpiangere. Non affogate i vostri dispiaceri nell'alcool o nei cibi spazzatura. Il benessere mentale parte da quello fisico: "Mens sana in corpore sano". Cercate di vedere il bicchiere mezzo pieno. Se una storia d'amore è finita male, e avete il cuore spezzato, prendetevi del tempo per leccarvi le ferite e voltate pagina, perché il mare è pieno di pesci.

Scorpione - 9° in classifica - Lunedì mediocre e con qualche fastidio articolare o di stomaco. Ultimamente vi sentite poco in forma e desiderate una maggiore libertà specie in casa, dove c'è un gran via vai di gente.

La convivenza forzata dei mesi scorsi vi ha messo a dura prova, ma avete imparato ad andare d'accordo con gli altri membri della famiglia. Unire l'utile al dilettevole è uno dei vostri punti di forza, rispetto a prima siete più capaci e responsabili. In giornata risulterete stressati, tenete d'occhio la pressione. Dovrete prendervi del tempo per riprogrammare la vostra quotidianità, visto che le cose sono cambiate nuovamente.

Oroscopo del giorno: dall'ottava alla quinta posizione

Leone - 8° posto - Occhio ai segni premonitori che si intravedranno in queste 24 ore d'inizio settimana. Se volete cominciare bene, non sbruffate e tagliate corto con le lamentele. Nel lavoro e nello studio tendete a essere molto competitivi, ma se volete migliorare le entrate, o se aspirate a una promozione di spicco, dovete distinguervi dalla concorrenza, senza mettere zizzania tra colleghi.

In questo periodo dovrete fare gioco di squadra per poter uscire dalla crisi. Questo lunedì avrà molte cose da offrirvi. La vostra forma fisica non accenna a migliorare, state faticando a perdere gli ultimi chili. Fate attenzione alla guida.

Pesci - 7° in classifica - Secondo l’oroscopo domani avrete un po' di gatte da pelare. Forse avrete del lavoro arretrato da recuperare e siete stanchi di darvi da fare per una busta paga modesta o poco soddisfacente. In queste 24 ore nulla vi andrà a genio e sarete molto scontrosi. In famiglia rischierete di aprire dei lunghi battibecchi. Regolatevi distribuendo gli impegni nell'arco della settimana e cercate di rispettarli senza procrastinare. La distrazione vi corteggerà, ma non dovrete cedere.

Concentratevi su ciò che dovrete fare e spegnete i social e lo smartphone. Rimandate le chiacchiere al weekend, se volete ottenere dei validi risultati o dei cambiamenti positivi, dovete necessariamente mettercela tutta.

Cancro - 6° posto - L’oroscopo dell'8 giugno annuncia che presto la vostra esistenza subirà un'evoluzione, ma tutto dipenderà da voi. All'orizzonte si intravedono delle svolte significative che vi cambieranno la vita. A volte un cambiamento può fare paura, ma non permettete all'ansia e alle preoccupazioni infondate d'inchiodarvi al punto di partenza. Vi occorre una spinta per spiccare il volo. In generale è un momento difficile a livello economico, i vostri risparmi tremano o forse state spendendo troppo.

Comunque sia, in questa giornata riuscirete a sistemare i conti e troverete un'arma vincente per chiudere positivamente il mese di giugno.

Capricorno - 5° in classifica - La giornata non sarà poi tanto male, la Luna vi supporterà un po'. Rispolvererete dei progetti di vecchia data e ultimerete un certo lavoro che avevate interrotto mesi fa. L'armonia di coppia, nei giorni precedenti, ha vacillato un pochino, ma in queste 24 ore avrete modo di riconciliarvi. In serata dovrete premiarvi per l'impegno profuso. Concedetevi alle vostre passioni e curate il vostro corpo. Potreste rinfrancarvi con un bagno rilassante o un programma televisivo.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Gemelli - 4° posto - In questa settimana sarà possibile togliersi delle soddisfazioni.

Questo lunedì incomincerete con lo spirito giusto e ritroverete il buon umore di un tempo. Forse vi trovate dinanzi a un bivio e non sapete che strada intraprendere. Seguite il vostro istinto e incamminatevi in un determinato percorso. Le vostre qualità vi permetteranno di allacciare nuove amicizie e contatti utili anche ai fini lavorativi. Se avrete la capacità di prestare attenzione alle piccole cose, otterrete un successo senza precedenti. Forma fisica in ripresa, anche se faticate a smaltire quei chili di troppo.

Toro - 3° in classifica - Novità in amore. Questa sarà una giornata più che promettente, non saranno da escludersi incontri scoppiettanti e scintille sotto le lenzuola. Avrete un netto recupero psicofisico.

Il vostro fascino non avrà rivali, finalmente smetterete di sottovalutarvi. Qualche coppia è in attesa del grande passo. Scegliete una meta e preparate i bagagli, perché le stelle intravedono una bella e indimenticabile avventura all'orizzonte. Spesso promettete di cambiare le abitudini nocive, ma poi cedete il passo alla pigrizia accampando scuse improbabili.

Bilancia - 2° posto - Le previsioni astrologiche vi vedranno ben posizionati in classifica. Avrete una giornata molto importante, dove gioia e armonia vi pervaderanno. In questo lunedì riuscirete ad affrontare un'ardua prova. Una lieta notizia vi rallegrerà. Chi ha un partner accanto si sentirà amato e soprattutto desiderato. Al momento ci sono tante cose che bollono in pentola e sono proprio i progetti a invogliarvi ad alzarvi di buona lena ogni mattina: "Avanti tutta"!

Per i single la solitudine è destinata a finire, nel futuro si intravedono delle belle novità. Non date troppo ascolto alle chiacchiere e non permettete a nessuno di comandarvi a bacchetta.

Acquario - 1° in classifica - L'oroscopo racconta che in giornata potrebbe arrivare una risposta attesa. La vostra settimana partirà con lo sprint desiderato e porterete avanti i vostri impegni. La felicità sarà palpabile. Con il vostro buonumore contagerete anche chi vi sta accanto ogni giorno. Nei mesi scorsi vi siete lamentati di continuo, ma da questo lunedì sembrerete un'altra persona. È giunto il tempo di crescere e di darsi da fare, nulla piove dal cielo. Si prevedono delle commissioni o del movimento di denaro.

Occhio alle code nei luoghi aperti al pubblico. Forma fisica in ripresa. Tempo al tempo e la matassa si sbroglierà.