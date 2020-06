L'oroscopo del 9 giugno è pronto a raccontare cosa potrebbe succedere nel secondo giorno della settimana in corso. Le persone nate sotto il segno dei Gemelli devono affrontare possibili ritardi e grattacapi in campo lavorativo. Per i nativi della Vergine si prospetta un periodo meraviglioso per i sentimenti. Nel dettaglio, l'astrologia relativa alla giornata di martedì e le previsioni zodiacali su amore e lavoro da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Anche se è un periodo altalenante, in questa giornata avete modo di chiarire alcune cose scomode, confrontarvi con il partner per cercare di capire cosa sta cambiando nelle vostre esigenze di coppia.

Scavate fino in fondo e siate gli autori di quei cambiamenti che volete realizzare. Prendete le redini della vostra vita in mano e fate tesoro delle idee e delle proposte lavorative che potrebbero arrivare a breve: potreste migliorare la vostra condizione lavorativa ed economica.

Toro – Il desiderio di divertirvi e di conoscere gente nuova è molto forte. Questo periodo offre ai single del segno l’opportunità di flirtare e di iniziare un nuovo capitolo d’amore. Non siate titubanti, esprimete i vostri sentimenti alla persona interessata, magari contraccambia il vostro amore. In caso contrario, potere coltivare un rapporto d'amicizia oppure voltare pagina e cercare l'anima gemella. Qualche tensione si concentra nelle attività a conduzione familiare.

Complicazioni e confusione.

Gemelli – Questa giornata potrebbe portare a galla quello che di positivo c'è nella vostra vita di coppia. Possibili tensioni potrebbero minare l’equilibrio della vostra vita matrimoniale, affrontatele subito. Solo con il dialogo e la verità potete salvare tutto ciò che avete costruito per il matrimonio.

In campo lavorativo dovete fare i conti con i grattacapi e i ritardi. Guardate avanti, vi aspettano parecchie novità promettenti.

Cancro – Periodo di riflessione. Molti di voi sono annoiati dalla vita, è arrivato il momento cambiare abitudini di vita e stravolgere la vostra esistenza. In amore amate le sensazioni forti, non quelle sfumate.

Impostate bene l’agenda dei vostri propositi: colloqui, firma di contratti, presentazioni di nuove idee, conclusioni di affari e investimenti.

Previsioni di martedì 9 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Con i transiti all'attivo che avete nel vostro cielo astrale, potreste ritrovarvi a perdere di vista le cose che contano davvero nel rapporto di coppia. Cercate di non cadere vittima del nervoso e della rabbia, e muovetevi in punta di piedi. Il lavoro prosegue tra alti e bassi. Attenzione agli imprevisti, sono sempre dietro l’angolo.

Vergine - Periodo molto eccitante per il campo sentimentale. Una tempesta d’amore si sta addensando e presto avvertirete i sussulti nel cuore. In amore qualcosa potrebbe farvi sentire al settimo cielo, forse uno dei vostri sogni sta per prendere forma.

Periodo favorevole per la carriera, il denaro, i colloqui di lavoro, la libera impresa e gli affari.

Bilancia – Se ci sono tensioni in sospeso con la vostra dolce metà, sfruttate questo periodo per affrontarle una volta per tutte. È giunto il momento di dare nuovo smalto anche alle relazioni di vecchia data, di mettere il cantiere un progetto che riguarda voi e il vostro partner. Se quello che sognate è un po' di peperoncino in più, allora tiratevi a lustro e datevi da fare. Date il meglio di voi stessi anche nel lavoro, cercate di cogliere ogni opportunità.

Scorpione – Anche se questa è una giornata povera di novità importanti, dovete ancora metabolizzare i cambiamenti avvenuti nelle scorse settimane.

Sfruttate questa giornata di martedì per riflettere, prendere delle decisioni con razionalità, anche se è difficile farlo quando siete in balia delle emozioni negative o positive. Periodo di incognite anche nel lavoro, sembra che stiate aspettando qualcosa. In ogni caso, qualcosa di positivo ci sarà sicuramente, perciò non mollate la presa e andate avanti.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Emozioni altalenanti. Per raggiungere la felicità dovete capire che cosa volete dalla vita. Questa potrebbe essere una giornata importante per prendere una decisione, spesso rimandata. Ricordatevi, però, che dovete essere sempre chiari e sinceri con voi stessi, e impegnarvi al massimo.

Affrontate gli impegni lavorativi con grinta e determinazione. Se ci sono ancora tensioni nell'ambiente in cui prestate servizio, affrontatele in maniera definitiva.

Capricorno – Questo è un bel periodo per riflettere su cose che riguardano la vostra vita da single o di coppia. Se il vostro problema fosse una mancanza di emozioni e di passione, impegnatevi di più per rendere il rapporto sano e vivace. Se poi vi accorgete che con il partner c’è mancanza di comunicazione, l'oroscopo consiglia di girare pagina. In campo professionale non mancano novità, cambiamenti, rinvii, ritardi. Siate prudenti negli affari e negli investimenti. Ricordatevi che l’impulsività non è di aiuto nel lavoro.

Acquario – Sognare è bello, ma dovete fare i conti con la realtà.

Ogni legame d'amore va costruito giorno dopo giorno, sforzo dopo sforzo. Dovreste sapere che senza quella scintilla che marca il principio di ogni amore vero, non ci può essere rapporto duraturo o una storia che valga la pena di vivere. Nel lavoro ci sono delle novità che aiutano a migliorare i contatti, a trovare nuove alleanze e a consolidare i rapporti lavorativi, quelli sinceri.

Pesci – Lasciate perdere i dettagli e fatevi travolgere dalle emozioni profonde e romantiche. Cambiando o migliorando i punti di vista, potreste scovare delle bellezze mai viste prima nella vostra umile vita. Le occasioni per innamorarvi non mancano. In questa giornata potreste raccogliere i frutti del lavoro che avete svolto nelle settimane scorse.

Questo è il momento giusto per concludere un accordo, trovare un impiego o migliorare le vostre entrate.