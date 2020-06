Nel weekend del 13 e 14 giugno 2020 troveremo sul piano astrale la Luna viaggiare dal segno del Toro, dove sosta Urano, ai gradi dell'Ariete. Mercurio permarrà nell'orbita del Cancro, così come il Sole, il Nodo Lunare e Venere che proseguiranno il domicilio in Gemelli. In ultimo, Giove assieme a Plutone rimarranno stabili in Capricorno come Saturno che continuerà il moto in Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Vergine e Leone, meno roseo per Gemelli ed Acquario.

Sul podio

1° posto Sagittario: lavoro top. Le vicende professionali in casa Sagittario, dopo gli alti e bassi della settimana, parranno virare su un meritato miglioramento nel weekend, specialmente domenica dove la Luna di Fuoco illuminerà a giorno nuove e succulenti prospettive.

2° posto Vergine: mondani. Mentre la settimana, oltremodo faticosa per i nativi, sta per volgere a conclusione in loro subentrerà, con tutta probabilità, un'irrefrenabile voglia di svago che potranno colmare sabato, organizzando una scanzonata cena in un ristorante esclusivo assieme ai vecchi amici ed alla dolce metà.

3° posto Leone: briosi. L'eccelso tono umorale che potrebbe costellare il fine settimana nativo sarà figlio dei risultati professionali che giungeranno in queste due giornate, dove sabato sarà all'insegna della concretezza mentre domenica aprirà le porte a nuovi scenari lavorativi.

I mezzani

4° posto Ariete: domenica top. In attesa che Marte sbarchi nel loro domicilio tra circa due settimane, ecco che già da questa domenica il Luminare femminile nella loro orbita donerà presumibilmente un pizzico di ottimismo supplementare ai nativi.

Non sarà la spinta propulsiva che potrebbero donare il Sole o il loro Astro governatore, sia chiaro, ma li aiuterà ad affrontare le avversità con un piglio battagliero.

5° posto Toro: abbuffate. Il fine settimana potrebbe aprire i battenti con la voglia nativa di cedere a qualche peccato di gola, sopratutto sabato dove partner e figli saranno 'costretti' a rimanere in casa per gustare ogni genere di prelibatezza da loro cucinata.

6° posto Scorpione: sabato top. Volenterosi e curiosi verso le novità, i nativi affronteranno probabilmente la giornata di sabato col piglio giusto e ciò li aiuterà a non cedere mai al pessimismo, volgendo le situazioni a loro favore.

7° posto Cancro: chiarimento. Weekend che risulterà, c'è da scommetterci, utile ai nativi per intavolare delle discussioni chiarificatrici con l'amato bene, in modo da appianare le vecchie ruggini e ripartire alla volta della prossima settimana più spensierati.

8° posto Capricorno: critiche. Nell'ambiente professionale, malgrado il certosino lavoro dei nativi, qualche collega potrebbe smuovere una critica nei loro confronti lasciandoli sgomenti. Meglio, però, evitare di rispondere con la stessa becera moneta.

9° posto Bilancia: relax. La settimana sta per concludersi ed i nati del segno avranno presumibilmente bisogno di rimettersi in forze, per questo molti tra loro opteranno per ritagliarsi ampi spazi di relax in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: finanze flop. La terza decade del segno dovrà, con tutta probabilità, porre molta attenzione al bottino finanziario, provando ad eliminare ogni spesa che al momento non risulti necessaria.

Domenica di probabili notizie poco entusiasmanti.

11° posto Gemelli: stralunati. Due giorni dove la lucidità potrebbe dimenticarsi dei nati Gemelli, rendendoli stralunati nei pensieri e poco scorrevoli nella comunicazione col prossimo. Sarà bene prendersi un giorno di ferie onde evitare spiacevoli gaffe.

12° posto Acquario: amore flop. Le molteplici attenzioni dedicate all'ambiente professionale durante questo fine settimana presenteranno il conto ai nativi, che avranno presumibilmente a che fare con un partner desideroso invano di attenzioni.