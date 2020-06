Nella settimana dal 15 al 21 giugno 2020 troveremo sul piano astrale il Sole viaggiare dal segno dei Gemelli, dove sostano il Nodo Lunare e Venere, ai gradi del Cancro, facendo compagnia a Mercurio. Plutone e Giove rimarranno stabili in Capricorno, così come Saturno che continuerà il domicilio in Acquario. In ultimo, Urano permarrà in Toro come Nettuno assieme a Marte proseguiranno nell'orbita dei Pesci. Oroscopo settimanale favorevole per Bilancia e Leone, meno roseo per Sagittario e Ariete.

Sul podio

1° posto Bilancia: sereni. Nel focolare domestico la comunicazione dei nativi si farà, con tutta probabilità, fluida, specialmente il 19 ed il 20, e ciò non potrà che aumentare il feeling di coppia.

Nel fine settimana, invece, la gaffe sarà probabile quindi meglio dosare con attenzione le parole.

2° posto Acquario: passionali. In questa settimana di giugno la passione potrebbe tornare a regnare sovrana in casa Acquario, dopo alcuni alti e bassi umorali, e il partner ne sarà entusiasta. Sul fronte professionale le giornate di lunedì e martedì avranno buone chance di risultare oltremodo nervose, perciò meglio non cedere alle provocazioni di capi o colleghi.

3° posto Gemelli: progetti. Il Sole esce dalla loro orbita ed i nativi inizieranno probabilmente a meditare sul futuro del menàge amoroso, malgrado ancora non si sentano pronti a comunicarlo alla dolce metà. Weekend pensieroso a causa di Mercurio d'Acqua che cammina all'indietro e si oppone a Nettuno.

I mezzani

4° posto Toro: strategici. Urano, Saturno e Marte rappresenteranno, con tutta probabilità, un terzetto planetario che suggerirà ai nativi di ponderare con dovizia le prossime mosse da mettere in atto senza, però, passare all'azione in questi sette giorni.

5° posto Cancro: intuitivi. Da giovedì il Sole, adesso sgombro dell'ambiguo transito del Nodo Lunare, sbarcherà nel loro domicilio e ciò che pareva utopistico inizierà a divenire più fattibile.

Domenica le intuizioni potrebbero arrivare d'improvviso e far cambiare loro prospettiva professionale.

6° posto Leone: finanze top. Il bottino economico nativo godrà probabilmente di ottimi influssi questa settimana, sebbene la congiunzione dei Luminari che formerà un quadrato con Marte li spingerà verso uscite finanziarie voluttuarie.

Meglio, però, non cedere a tali impulsi spenderecci e conservare, ove possibile, un gruzzoletto.

7° posto Capricorno: lavoro top. I nati Capricorno potrebbero affrontare questa settimana come dei caterpillar sul versante professionale, dove non li spaventeranno né i probabili ostacoli che troveranno sul cammino e nemmeno i voltafaccia di alcuni colleghi.

8° posto Pesci: faccende pratiche. Nelle settimane precedenti i nativi hanno probabilmente procrastinato alcune questioni burocratiche e pratiche che, in questi giorni, andrebbero ultimate con celerità onde evitare spiacevoli more.

9° posto Sagittario: imbronciati. Il tono umorale della settimana non sarà, c'è da scommetterci, ai massimi livelli e il loro broncio non passerà di certo inosservato.

La motivazione di ciò sarà da ricercarsi nell'insoddisfazione e destabilizzazione del complicato periodo che stanno vivendo ma, malgrado ciò, ci sarà bisogno di mettersi in gioco, sopratutto adesso che Saturno si trova ancora nell'affine Acquario.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: alti e bassi. Per i nativi questi sette giorni saranno probabilmente come fare un giro sulle montagne russe, dove guardare in basso equivarrà a cedere al pessimismo, mentre godersi l'adrenalina del viaggio significherà mettere in campo la giusta ostinazione che servirà per affrontare gli imprevisti.

11° posto Ariete: diverbi professionali. Ad eccezione del 15 e 16 giugno, quando il Luminare femminile smorzerà l'avversità planetaria, i nativi potrebbero trovarsi alle prese con controproducenti diverbi professionali che, a causa della loro blanda pazienza, li metteranno in cattiva luce coi piani alti aziendali.

12° posto Vergine: figli. A dar filo da torcere questa settimana ai nati Vergine saranno, con ogni probabilità, i figli che non rispetteranno le varie regole familiari. Una placida chiacchierata per mettere le cose in chiaro darà frutti migliori di un rimprovero a bruciapelo.