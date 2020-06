L'oroscopo del 3 giugno è pronto a rispondere a qualsiasi dubbio degli appassionati dell'astrologia giornaliera. Ci sono sorprese per Bilancia ed emozioni per i nativi del Capricorno. Da Ariete a Pesci, le previsioni degli astri relative alla giornata di mercoledì su amore e lavoro.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa giornata di mercoledì, avete finalmente le idee chiare sul concetto di amore e siete anche disposti a impegnarvi tantissimo per raggiungere i risultati tanto sognati. Concretezza e realismo, romanticismo e stabilità, sono alcune delle note dominanti del vostro modo di amare.

Questo è periodo migliore per rischiare in alcuni progetti lavorativi.

Toro – La vostra relazione di coppia sembra andare alla grande. In questa giornata potreste portare a compimento tutto ciò che vi sta a cuore. Qualunque cosa accada, non mescolate l’amicizia con le finanze. Una persona cara che promette di rimborsare un prestito può avere buone intenzioni, ma potrebbe non aver la possibilità di restituire i vostri soldi. Se avete intenzione di aiutarla, dovreste dare i vostri soldi senza vincoli, altrimenti vi conviene respingere la sua richiesta di prestito nel modo più educato possibile. Nel lavoro avrete la possibilità di parlare delle vostre intenzioni con il capo, chiedere un aumento o un miglioramento delle vostre condizioni contrattuali.

Gemelli – Se avete un sogno in testa, realizzatelo subito. Se volete vivere un flirt senza pensare al domani, fatelo! La grinta non vi manca! Se, invece, cercate l’amore, quello vero, stabile e duraturo, godrete ugualmente di un ottimo periodo. Siate sempre voi stessi, guardatevi attorno e riponete tanta fiducia al destino.

Se il vostro unico pensiero è fare carriera, allora tirate fuori le unghie! Per i liberi professionisti migliora la situazione economica, anche se gradualmente.

Cancro – Non è una giornata del tutto serena per i sentimenti e l’amore. Dubbi, incertezze, gelosie, insoddisfazioni minano la vostra serenità.

In ogni caso, sforzatevi di guardare avanti, di scrivere un nuovo capitolo della vostra vita e di raggiungere obiettivi che avete lasciato prendere polvere in soffitta. Giugno potrebbe concludersi in maniera positiva grazie al vostro spirito battagliero. Se smettete di combattere, molte cose potrebbero prendere una piega spiacevole, quindi fate in modo che questo non accada. Se avete delle idee ottime, sfruttatele a vostro favore.

Previsioni di mercoledì 3 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In questa giornata il dialogo con le persone che vi stanno attorno risulta vivace e anche chiaro, ma il tono della vostra voce fa capire che non siete soddisfatti di come stanno andando le cose con il vostro partner.

Domani è un altro giorno, vi sentirete più sereni e meno preoccupati della vostra vita di coppia o coniugale. Dunque, siate pazienti. Qualche problema, forse di natura economica oppure legato ai rapporti con i colleghi, potrebbe tenervi sulle spine più a lungo di quando pensiate. Non mollate la presa, presto affronterete eventuali problemi con maggiore serenità.

Vergine – Se vi piace una persona dovete prima approfondire la conoscenza per capire se ci sono le basi solide per dare vita a una storia seria e duratura. L'oroscopo consiglia di essere prudenti, di evitare gesti impulsivi e passi affrettati. Abbiate rispetto di voi stessi e ascoltate sempre la vocina del vostro cuore. Non siate distratti e accogliete le varie opportunità lavorative che questo cielo astrale vi sta inviando.

Bilancia – Vi aspetta un periodo denso di sorprese inaspettate. Dunque, date spazio ai sogni, ai desideri, alla voglia di flirtare, di amoreggiare, di lasciarvi travolgere dalla passione. Anche in campo professionale ed economico qualcosa è cambiato. Magari avere ricevuto delle risposte che aspettavate da molto tempo, delle chiamate inaspettate che hanno ribaltato le vostre abitudini quotidiane. Finalmente la situazione economica dà qualche segno di ripresa, anche se lenta.

Scorpione – Via libera ai vostri progetti di coppia, sia che si tratti dell’acquisto di una casa, un matrimonio o magari di una situazione più leggera, come rendere ufficiale la vostra unione, conoscere i parenti del vostro partner o programmare un breve viaggio.

Se qualcuno assume un atteggiamento irritante, invece di seppellire le vostre emozioni, affrontatele. Fate in modo che anche loro accettino le conseguenze delle vostre azioni, mentre vi concentrate su una relazione più gratificante. In campo lavorativo avete motivi concreti per essere soddisfatti di voi stessi, presto vedrete i frutti del vostro impegno.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa giornata non manca qualche occasione per perdere la testa, soprattutto in amore. Per non farvi scappare le belle opportunità dovete avere più fiducia in voi stessi e apprezzare ciò che siete. Dunque, non ripetete gli stessi errori del passato e lasciatevi andare solo fra le braccia della persona che vi merita sul serio.

Sappiate che i pretendenti non saranno pochi. Il meglio del meglio lo coglierete in questa settimana. Se state cercando una nuova occupazione oppure sperate di migliorare l’attuale postazione lavorativa, mettete in campo grinta, impegno, sacrificio, attenzione e spirito battagliero. Potreste ricevere proposte interessanti.

Capricorno – Grazie ai transiti presenti nel vostro cielo potreste vivere emozioni indefinite, apportare cambiamenti importanti e dare una nuova scossa alla vostra vita. In campo sentimentale fate attenzione a non perdevi nel labirinto dei dubbi. Se siete un libero professionista in cerca di espansione, questo è un periodo positivo. Inoltre, avete buone opportunità anche in campo finanziario.

Spetta a voi, però, metterci l’impegno necessario, costanza e pazienza. I risultati migliori sono quelli sudati a lungo.

Acquario – Nuove amicizie, inviti a una vita sociale più dinamica vi permettono di fare l’incontro della vostra vita. Anche i social network potrebbero essere utili per cercare l’anima gemella, a patto di incontrarla dal vivo e capire chi avete di fronte. In questa giornata di mercoledì la vostra passione è al top. Discorso diverso per il campo lavorativo: ci sono contrattempi, ritardi dovuti a una vostra svista o a un errore commesso da un’altra persona. Siate più attenti.

Pesci – In questa giornata le cose a casa potrebbero diventare tese. Un membro della famiglia potrebbe sottovalutare il lavoro che state facendo.

Mentre è naturale essere arrabbiati per certi argomenti, più siete freddi e calmi più riuscirete a difendere la vostra reputazione. Molte persone non apprezzano il vostro lavoro, ecco perché preferite lavorare in privato. Invece di attirare l’attenzione su di voi, preferite tenere la testa basta e le mani occupate. Se la vostra storia d'amore non coincide con i vostri obiettivi di vita, allora c’è un problema. Potrebbe essere che vi siete innamorati di qualcuno che conoscete e che non si incastra perfettamente alla vostra vita quotidiana. Questa persona potrebbe non nutrire una certa simpatia per la vostra famiglia d’origine oppure sottovaluta le vostre aspirazioni e i vostri sogni di carriera.

E tutto questo vi scoraggia!