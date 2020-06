L'Oroscopo di mercoledì 3 giugno preannuncia cambiamenti in arrivo per i segni zodiacali, dall'amore al lavoro. I nati sotto il segno della Bilancia potranno sfruttare al meglio la giornata favorevole sotto il profilo sentimentale, mentre per il Leone giungerà il momento di risolvere una volta per tutte delle questioni lavorative.

Oroscopo del 3 giugno da Ariete a Vergine

Ariete: in amore dovrete affrontare con la massima attenzione alcuni problemi. Vi sentirete un po' stanchi. Siete ancora in attesa di una chiamata di lavoro importante, e molto probabilmente dovrete pazientare ancora un po' prima di avere una risposta.

Toro: la vita sentimentale si trascinerà stancamente, e questa situazione potrebbe generare delle discussioni. Ci sarà bisogno di una certa calma per gestire delle relazioni complicate. Invece ci saranno maggiori opportunità sul lavoro, anche se potreste fare i conti con qualche ritardo di troppo.

Gemelli: giornata positiva se siete alla ricerca di nuove opportunità per la vostra vita sentimentale. Tuttavia, Venere rischierà di far sorgere qualche contrasto. Meglio la sfera lavorativa, quindi vi converrà non sprecare il favore degli astri.

Cancro: in amore non sottovalutate i nuovi incontri, poiché la Luna favorirà le relazioni sentimentali. In ambito lavorativo, dovrete fare i conti con alcune problematiche di carattere economico da affrontare con cautela.

Leone: sarete un po' stanchi e pigri nel rapporto di coppia. Ci saranno poi degli ostacoli da superare sul lavoro, ma finalmente potrete risolvere anche le questioni che in questo periodo vi hanno dato maggiori difficoltà.

Vergine: momento interessante per l'amore, ma preferirete concentrarvi su altre priorità.

Tuttavia, potreste anche rivalutare una relazione che non vi ha mai convinto fino in fondo. Sul lavoro, nonostante le criticità degli ultimi mesi, saprete come agire nel migliore dei modi.

Previsioni astrologiche da Bilancia a Pesci

Bilancia: l'influsso di Venere sarà positivo per l'amore. Cercate di non sprecare quest'opportunità.

Avrete invece dei dubbi sul futuro lavorativo.

Scorpione: problemi in arrivo per i rapporti di coppia. La Luna però potrebbe darvi qualche motivazione in più per risolverli. Trasferimenti o cambiamenti a livello professionale, e per questo motivo dovrete riflettere a fondo sulle decisioni da prendere.

Sagittario: dovrete avere un po' di pazienza in più in amore. Anche se vi sentirete in forma, ciò non basterà per risolvere delle questioni in sospeso. Venere in opposizione causerà dei cambiamenti sul lavoro.

Capricorno: se avete un partner, cercate di non mettere a dura prova la persona amata. Qualcuno di voi potrebbe sentirsi poco coinvolto mentalmente nella sua storia. L'oroscopo consiglia di studiare un nuovo progetto lavorativo da mettere in atto nei prossimi mesi.

Acquario: giornata non esaltante per i sentimenti, quindi vi converrà rimandare alcuni incontri. Se avete iniziato da poco un lavoro part-time o una nuova collaborazione, vi sentirete stanchi.

Pesci: in amore, se state vivendo due storie parallele dovrete fare una scelta perché ormai alcune cose stanno cambiando. Buone prospettive per il settore lavorativo, e potrebbero esserci anche delle mansioni da portare a termine.