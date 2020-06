L'oroscopo del 2 giugno è pregno di novità interessanti per i 12 segni dello zodiaco. I nativi dei Gemelli devono fare particolarmente attenzione agli imprevisti di lavoro. Per le persone dello Scorpione è una giornata folle, soprattutto per il campo amoroso. Nel dettaglio, l'astrologia relativa alla giornata di martedì e le previsioni astrali per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Non è una giornata affatto semplice per gli affari d’amore. Ci sono alcuni aspetti discordanti che potrebbero seminare zizzania, rendervi incerti e insoddisfatti. C’è il rischio che accettiate situazioni che fino ad adesso avete sempre snobbato.

Fate attenzione, non avendo le idee chiare rischiate di pentirvi di ciò che avete fatto o detto. Prendetevi del tempo.

Toro – Dal vostro attuale partner pretendete più passione ma i vostri capricci non gli fanno né caldo né freddo. Qualunque sia la situazione, avete sempre qualcosa da ridire. In questa giornata non ve ne va bene una. Sarete litigiosi, ma anche impulsivi e insoddisfatti. Accettate l’aiuto di chi vi sta attorno, potreste avere la possibilità di schiarirvi le idee. Giornata favorevole se svolgete un impiego di ufficio. Attenzione agli investimenti e non firmate nulla se non avete prima riflettuto bene.

Gemelli – Giornata importante per l'amore. I problemi e le incertezze che vi hanno accompagnato negli ultimi cinque mesi iniziano a svanire nel nulla, lasciando il posto alle emozioni intense e profonde.

Finalmente la ruota gira a vostro favore e potete mettere a punto progetti validi. Tornando al lavoro dovete mettere in conto alcuni imprevisti, la maggior parte legati al periodo pandemico.

Cancro – Si prospetta un mese dei Gemelli pregno di emozioni, sia positive che negative. Alcune coppie ben consolidate devono lasciarsi travolgere da quelle emozioni che da molto tempo non assaporavano più.

Per buona parte della giornata la vostra passione e i vostri progetti pratici viaggiano con il vento in poppa. Insomma, una giornata positiva che verso sera potrebbe, forse, cambiare a causa di qualche piccola tensione. Cielo splendido per il ramo della professione e del denaro.

Previsioni di martedì 2 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Cupido, in questa giornata, vuole regalarvi momenti piacevoli, soprattutto ai cuori solitari che sognano l’amore eterno. In ogni caso, fate attenzione, se iniziate una storia pensando che si tratti di una breve avventura, potreste scottarvi. In campo lavorativo dovete rimboccarvi le maniche e dare il meglio di voi stessi. Abbiate fiducia nelle vostre capacità e nelle vostre competenze. Andrà tutto bene.

Vergine – La giornata inizia con parecchie incertezze emotive, oscillate tra insoddisfazioni e il desiderio di cambiare le carte in tavola. Dovete farvi forza e riflettere in maniera lucida e razionale. Solo così eviterete di fare scelte avventate e frettolose.

Potrebbe essere anche una giornata impegnativa per la professione. Affidandovi all'astuzia, potreste concludere affari interessanti.

Bilancia – Si prospetta una giornata di tira e molla, soprattutto in campo sentimentale. Anche le coppie, sia datate che fresche, vivono momenti altalenanti per vari motivi. Potrebbe trattarsi di un momento passeggero, non bisogna affliggersi d’un male prima che esso sia sopravvenuto. Comunque, fate benissimo ad avere gli occhi ben aperti, potrebbero essere i primi segnali di una crisi seria. Affrontate subito questi disaccordi prima che mettono radici. In campo lavorativo potrebbero emergere tensioni, pronti a mettere a dura prova la vostra pazienza.

Scorpione – Giornata folle per l'amore, potete dare il massimo e ricevere in cambio altrettanto.

Potrebbe anche essere il momento giusto per realizzare uno dei vostri vecchi desideri. Se faticate a gestire i vostri sentimenti, fermatevi a riflettere. Continua la scalata verso il successo professionale. Anche in campo economico potreste raggiungere quella soddisfazione che da qualche tempo cercavate.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Questo periodo offre ottime possibilità per rendere più stabile il vostro rapporto di coppia per realizzare i progetti a cui tenete di più. In serata qualche tensione forse dovuta alla gelosia fa capolino, ma potete discuterne, sempre se siete in vena. In campo lavorativo aspettatevi qualche miglioramento o peggioramento delle vostre condizioni contrattuali oppure economiche.

Capricorno – In questo periodo un flirt potrebbe anche diventare qualcosa di serio. Questo è un oroscopo che promette qualche momento denso di passione e di romanticismo. Occhio, però, a quello che realmente provate: potreste mostrare alla persona interessata uno dei lati scomodi del vostro carattere. Il settore del lavoro richiede maggiore impegno ma voi siete capaci affrontare tutto.

Acquario – Si prospetta un martedì povero di novità ma la giornata potrebbe concludersi con frizzi e lazzi. Non sarebbe male approfittare di un periodo tranquillo per riflettere sulle vostre vicende sentimentali per fare luce sui vostri reali desideri e aspirazioni. Quando il cuore è in piena è sempre difficile capire come muoversi, quindi andate a fondo nei vostri desideri più reconditi.

Ci sono cose che dovete chiarire con voi stessi. In campo lavorativo avete voglia di fare qualche cambiamento, di dettare nuove regole del gioco, forse in questo modo riuscirete a trovare la strategia più adatta per realizzare i vostri progetti.

Pesci – Giornata ideale per fare nuove conoscenze o approfondire certi rapporti. Più persone conoscerete più amplierete il raggio delle vostre possibilità. Forse la vostra nuova storia d’amore potrebbe iniziare con un bel feeling per trasformarsi in attrazione emotiva. Per il campo lavorativo non è una giornata al top ma non ci sono grosse difficoltà all'orizzonte, e questo dovrebbe bastare per farvi sentire più rilassati e fiduciosi.