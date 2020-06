Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 3 giugno, vedremo i nativi Ariete alle prese con un negativo Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, che potrebbe portare qualche difficoltà nel lavoro, mentre Leone tenderà di più a socializzare con i colleghi e conoscere meglio il proprio ambiente. Bilancia si sentirà molto a suo agio nel calore della propria relazione di coppia, mentre Capricorno cercherà di trovare un buon equilibrio in amore e al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di mercoledì 3 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 3 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì discreto per voi nativi del segno, per via di una configurazione astrale un po’ contrastante, con Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, Saturno in sestile dal segno dell'Acquario e Venere in sestile dal segno dei Gemelli. Questo cielo permetterà risultati soddisfacenti per quanto riguarda la sfera sentimentale, sentendovi gratificati della maggior parte dei momenti che vivrete con il partner. Se siete single sarà una giornata piuttosto rilassante, magari da trascorrere in riva al mare. Nel lavoro invece Mercurio e Saturno dissonanti tra loro non permetteranno grandi risultati, dunque accontentatevi di quello che otterrete.

Voto - 7,5

Toro: sul fronte lavorativo in questa giornata fareste meglio a non pensare troppo a quello che farebbero gli altri al posto vostro. Piuttosto pensate a quello che potete fare voi per dare il meglio. Sul fronte sentimentale sarete ricchi di idee e di fascino, condividendo con il partner tutto ciò che di bello avrete da offrire.

Per quanto riguarda i cuori solitari l'oroscopo annuncia piacevoli momenti con la persona che vi piace. Ciò nonostante non siate diretti per non creare problemi. Voto - 7+

Gemelli: criticare troppo i colleghi potrebbe non essere l'atteggiamento adatto secondo l'oroscopo di mercoledì. In questo modo arriverete semplicemente a farvi odiare dagli altri.

Pensate piuttosto a portare avanti le vostre attività. Per quanto riguarda la sfera sentimentale il periodo sarà molto buono, considerato che avrete il Sole e Venere in congiunzione. Sarà dunque il momento adatto per cercare di fare qualcosa di veramente romantico ed aumentare ulteriormente l'affiatamento di coppia. Se siete single avrete una grandissima voglia di vivere nuove esperienze, e la miglior compagnia sarà ovviamente quella degli amici. Voto - 7,5

Cancro: configurazione astrale che prevede il pianeta Mercurio in congiunzione al vostro segno e, assieme a Marte in trigono dal segno dei Pesci, l'oroscopo della giornata di mercoledì si preparerà ad essere ottimale soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo.

I risultati infatti non tarderanno ad arrivare, e sarete notevolmente soddisfatti soprattutto delle vostre mansioni di gruppo. Per quanto riguarda la sfera sentimentale cambierete marcia e riuscirete a gestire la vostra relazione di coppia in maniera splendida, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single una rilassante giornata fuori casa potrebbe fare al caso vostro. Voto - 8+

Leone: sarete molto più socievoli secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì, grazie soprattutto al Sole e a Venere in sestile. Sul fronte lavorativo aiutare i colleghi in difficoltà sarà alla vostra portata e sarete felici dei risultati che otterrete. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la presenza e l'affetto basteranno per riportare un po' di sereno, meglio ancora se nella vostra relazione non ci sono questioni in sospeso.

Per quanto riguarda i cuori solitari alcune idee e pensieri saranno in contrasto con i vostri ideali e dovrete prendere una decisione. Voto - 7,5

Vergine: sarà una giornata all'insegna della spensieratezza e del divertimento secondo l'oroscopo di mercoledì. Ultimamente infatti ci sono state alcune problematiche con il partner e forse evitare di continuare a litigare e svagarsi un po’ potrebbe essere una buona idea. Se siete single invece non ci sarà tempo da perdere perché dovrete prepararvi al meglio per degli esami. Per quanto riguarda la il settore professionale, Mercurio in sestile vi darà una mano con i vostri progetti lavorativi, e portando risultati più convincenti. Voto - 7

Bilancia: oroscopo di mercoledì che sarà più che positivo per voi nativi del segno, con Venere e il Sole in trigono dal segno dei Gemelli.

Sul fronte sentimentale vi sentirete a vostro agio, e trascorrere una giornata molto soddisfacente con il partner sarà quasi una priorità per voi. Se siete single date il meglio di voi e se potete cercate di rendere felici qualcuno. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo ci sarà Mercurio in quadratura dal segno del Cancro, e dovrete prestare particolare attenzione a quel che farete. Voto - 7+

Scorpione: ottima giornata per quanto riguarda l'ambito lavorativo per voi nativi del segno. A Mercurio e Marte favorevoli si aggiungerà la Luna in congiunzione, pronta ad amplificare al meglio la vostra giornata lavorativa, con piacevoli risultati e mansioni che andranno avanti in maniera abbastanza scorrevole.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale se siete single e state cercando un nuovo amore, frequentate posti dove ci sono persone che la pensano come voi, in modo tale da trovare una certa intesa. Se invece avete una relazione fissa sarà impossibile resistere allo sguardo del partner. Voto - 8,5

Sagittario: l'oroscopo della giornata di mercoledì si appresta ad essere leggermente migliore delle giornate precedenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale sarete un po’ troppo simpatici nei confronti del partner. Fortunatamente riuscirà a sopportarvi, ma sappiate che questo atteggiamento presto dovrà sparire. Se siete single potreste avere l'opportunità di incontrare una persona molto simpatica.

Nel lavoro il vostro rendimento sarà piuttosto soddisfacente, ma non per questo dovrete abbassare la guardia. Voto - 7-

Capricorno: periodo abbastanza discreto per voi nativi del segno, grazie soprattutto a Giove e Marte favorevoli. Sul fronte professionale sarete più vivaci ed espressivi, svolgendo con molta più efficacia le vostre mansioni. Per quanto riguarda la sfera sentimentale la vostra disponibilità nei confronti del partner vi renderà più amabili e gentili nei confronti del partner. Se siete single potreste avere delle questioni da risolvere al più presto. Voto - 7,5

Acquario: oroscopo di mercoledì ottima per voi nativi del segno, con Saturno in congiunzione, assieme a Venere in trigono dal segno dei Gemelli.

Questa configurazione astrale vi garantirà in amore un ottimo affiatamento di coppia, e sarà il momento adatto per fare qualcosa di particolare assieme al partner. Per quanto riguarda i cuori solitari le emozioni che proverete saranno forti, non solo in compagnia dei vostri amici. Sul fronte lavorativo sarà richiesto tanto impegno in questa giornata e non potrete permettervi di perdere tempo. Voto - 8

Pesci: riuscirete a trovare un po’ di serenità in questa giornata grazie alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione, soprattutto sul fronte sentimentale, dove trovare il giusto affiatamento di coppia sarà un po’ più semplice del solito. I single dovrebbero lasciarsi guidare dalla mente e non dalle emozioni se vogliono trovare l'amore, altrimenti rischieranno di dire o fare qualcosa di sbagliato.

Nel lavoro anche se siete orgogliosi, chiedere aiuto ogni tanto non vi farà sembrare meno forti o meno capaci, state tranquilli. Voto - 7+