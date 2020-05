L'oroscopo del 1° giugno è pronto a dare il benvenuto a questo nuovo mese, esprimendo il suo parere sul probabile andamento di questa giornata d'inizio settimana. Giugno si apre in maniera favorevole per alcuni segni dello zodiaco come il Leone. Per i nativi della Vergine si prospetta una giornata altamente passionale. In ottima evidenza, l'astrologia applicata alla giornata di lunedì e le previsioni delle stelle su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – In questa prima giornata di giugno potrebbero esserci degli imprevisti, specialmente in campo sentimentale.

In famiglia c’è qualche tensione da debellare. In campo lavorativo si prospetta una giornata abbastanza difficoltosa, risentite ancora degli effetti collaterali causati dai mesi di lockdown. Cercate di affrontare il tutto con massima cautela e tanta pazienza. Presto raggiungerete la tanto agognata stabilità. Per il settore commerciale arrivano novità che potrebbero portare benefici anche ai vostri piccoli investimenti.

Toro – Questo inizio di settimana non vi rende la vita facile, forse perché siete alle prese con i fantasmi del passato, con qualche scheletro nell'armadio, con dei ricordi che causano tuttora sofferenza alla vostra anima. Siate pazienti e fiduciosi con il destino. Giugno potrebbe offrirvi delle occasioni per fare nuove conoscenze.

Prima o poi Cupido vi farà cadere tra le braccia dell’amore. Il campo lavorativo potrebbe partire bene, se non vi fate scoraggiare dagli ostacoli e dai ritardi. Avere le idee chiare vi serve per poter essere certi di fare centro.

Gemelli – In questa giornata potreste guardare il vostro partner con occhi diversi.

A causa della noia e dell’insoddisfazione, avete una voglia matta di fuggire via e di scrivere un nuovo capitolo della vostra vita. Le coppie colpite dalla solita routine e che si amano ancora, dovrebbero puntare tutto sul dialogo e sul confronto. In campo professionale dovete mettere in conto fatica e pazienza.

Ce la farete, non temete.

Cancro – Questa giornata potrebbe essere la prova del nove in amore. Potreste vivere emozioni profonde e coinvolgenti, sia in senso positivo che negativo. Amate vivere un rapporto pregno di felicità, ma spesso vi fate bruciare dalla gelosia e dalla rabbia. Ecco perché spesso i rapporti non funzionano e finiscono male. In campo professionale, siete decisi e sicuri, consapevoli di ciò che volete e di quello che potreste ottenere in maniera concreta.

Previsioni di lunedì 1° giugno: da Leone a Scorpione

Leone – Se la vostra unione è solida, questa giornata sarà la prima di una lunga serie di giornate favorevoli per tutti i progetti che avete nella testa. Non preoccupatevi se l’intesa fisica o emotiva appare altalenante.

In realtà, si tratta solo di scosse di assestamento che indicano che state cercando il giusto equilibrio nella vostra vita di coppia. Prima di trovarlo, vi agiterete un po’. In campo lavorativo cercate di dare il meglio di voi stessi, è un periodo che vi offrirà buone occasioni e qualche soddisfazione. Se lungo il vostro cammino incontrerete qualche problema, lo affronterete alla grande.

Vergine – Passione forte e rovente. Se siete delle persone gelose, occhio a non mostrarvi possessivi. Se avete qualche segnale di cedimento, rischiate di guardare l’erba del vicino che appare sempre più verde alla vostra. Magari siete presi da mille tentazioni o forse anche da un amore proibito. Nonostante tutto, questa giornata d’inizio settimana potrebbe veramente mettervi alla prova.

In campo lavorativo sforzatevi di trovare il giusto equilibrio. In campo economico presto farete faville.

Bilancia – Questa giornata potrebbe rivelarsi serena e scorrevole, anche se è priva di novità importanti. Non demordete, già dai prossimi giorni ci sarà quella brezza eccitante che vi servirà per sentirvi vivi, ottimisti e soddisfatti. Il rientro lavorativo appare ancora faticoso, ma non appena indossate i panni del vostro ruolo sarete pronti a macinare tutti gli impegni che vi spettano.

Scorpione – Questa giornata potrebbe offrire a voi e alla vostra dolce metà l’occasione di parlare delle difficoltà passate, forse litigando ma con la certezza nel cuore che vi amate. Solo in questo modo potete lasciare alle spalle certe situazioni logoranti e rafforzare la vostra relazione e finalmente gustare nuove emozioni.

In campo economico iniziate a muovervi meglio e con molta probabilità le vostre finanze miglioreranno. L'oroscopo consiglia di non strafare e di dosare bene i vostri impegni.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – In questa giornata d'inizio giugno non mancano le occasioni per conoscere gente interessante. La vostra vita sociale è parecchio movimentata, quindi sfruttate questo periodo per lasciarvi alle spalle il passato. L’amore prima o poi verrà a bussare alla vostra porta e vi lascerete travolgere dalle emozioni vere e profonde, vi illuminerete come le luminarie durante le feste di paese. In questa giornata non vi mancano idee, la voglia di fare progetti e di introdurre qualche novità in campo lavorativo.

Capricorno – Il cuore è il vostro tallone d’Achille, il rischio è quello di non poter trovare un buon equilibrio. L’Oroscopo consiglia di non immischiarvi in situazioni poco stabili emotivamente, correte il rischio di amare in maniera esagerata o troppo poco. Valutate con attenzione e prudenza ogni circostanza. Se nel lavoro dovete chiarire, proporre o lanciare iniziative, questo potrebbe essere un periodo favorevole.

Acquario – Se con la vostra dolce metà c'è amore condiviso, vi aspetta una giornata all'insegna della passione. Qualora ci fossero problemi seri, situazioni che sfuggono spesso al vostro controllo, state in guardia. Da un’insoddisfazione proteste incappare in una situazione senza via d’uscita o di ritorno.

Non usate parole avventate e troppo aggressive. In campo economico le stelle continuano a proteggere la vostra attuale posizione.

Pesci – State in guardia in questo inizio di giugno e non fatevi trascinare da situazioni che non vi riguardano, altrimenti rischiate di perdere il rispetto di voi stessi. Questo non vuol dire che non troverete l'amore, solo che dovete avere gli occhi ben aperti. Se dovete espandere la vostra attività, fatelo con cautela. Non siate avventati per quanto riguarda gli investimenti o i finanziamenti.