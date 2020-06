L'Oroscopo di domani 19 giugno è pronto a svelare come sarà quest'ultima giornata di primavera. A quanto pare si profila una giornata abbastanza allegra e spensierata per buona parte dei segni zodiacali. Sotto il piano astrale avremo la Luna in Gemelli, in fase calante. Ogni incertezza e vulnerabilità dei giorni scorsi potrà essere spazzata via. Ogni cosa risulterà più limpida che mai. Entro il novilunio di domenica diverse cose saranno destinate a succedere. Un po' di agitazione potrebbe cogliere i nativi dello Scorpione, mentre i Pesci risulteranno impegnati.

Amore, salute e famiglia, approfondiamo il tutto scoprendo nello specifico le previsioni astrali della giornata per ciascun segno e l'immancabile classifica disposta in ordine decrescente.

Previsioni astrologiche: classifica degli ultimi quattro segni

Vergine - 12° in classifica - Giornata sottotono e fiacca, vi sentirete a pezzi a causa dell'agitazione che vi ha travolto in settimana. Avrete una gran voglia di mollare tutto e fuggire altrove, magari in un posto in cui nessuno vi conosce. Le stelle invitano a tenere duro, entro la serata potrete staccare la spina. Vi aspetta un fine settimana di recupero e anche di divertimento. Al più presto sarete al centro di ulteriori cambiamenti che stravolgeranno ancora una volta buona parte della vostra vita. Qualcuno potrebbe porgervi una critica ma non prendetevela.

Ariete - 11° posto - Nessun fastidio o problema di sorta. Questa sarà una giornata estremamente serena.

Avrete modo di pensare a voi stessi e alla vostra pelle che è stata a lungo trascurata o sottoposta a stress eccessivo. Nutrite la mente con i libri giusti e non fidatevi di ciò che si dice in giro. Siete soliti essere paranoici e questo vale anche nella sfera d'amore! Tendete a convivere con la paura di un tradimento o di un abbandono improvviso, ma così facendo non vi gusterete mai appieno la relazione.

Lasciatevi andare, queste 24 ore porteranno molto sollievo psicofisico.

Scorpione - 10° in classifica - Aspettatevi un venerdì pratico e al contempo agitato. Avrete un sacco di questioni da risolvere entro la fine della giornata. Un problema di denaro rischierà di scoraggiarvi. Cercate di curare la vostra pelle perché ultimamente risultate sciupati.

In giornata incontrerete una persona di vecchia conoscenza che non vedevate da un po'. Presto giungerà una svolta sentimentale o lavorativa che vi farà sognare ad occhi aperti. Prediligete alimenti stagionali e bevete molta acqua soprattutto con l'arrivo della stagione calda.

Leone - 9° posto - Dietro ad ogni battuta d'arresto si cela la via della vittoria e del successo, l'unico vero fallimento e arrendersi. Queste saranno 24 ore molto profonde e cariche di significato dato che avrete l'opportunità di riflettere sul da farsi. Senza un piano ben dettagliato è praticamente impossibile sapere dove si vuole arrivare. Coloro che hanno superato i 25 anni spesso si lasciano travolgere dall'ansia sul futuro.

Entro domenica giungeranno delle novità importanti. Se c'è qualcosa che dovete fare, non esitate troppo.

Oroscopo del giorno: i quattro segni nella media

Cancro - 8° in classifica - L’Oroscopo del 19 giugno vi vedrà in preda allo stress eccessivo. Fino a domenica vi sembrerà di stare sulle montagne russe. Cercate di fare attenzione alla vostra salute generale, tutta questa tensione non andrà presa sottogamba. Forse ci sono stati dei problemi legati alla liquidità, all'eredità o agli immobili. Fidatevi solamente del vostro istinto e non lasciatevi manovrare dagli altri. In queste 24 ore dovrete rivedere i conti e fare il punto della situazione. Coloro che hanno un partner accanto si sentiranno molto amati anche se desiderano di più.

Capricorno - 7° posto - Qualcosa, in queste 24 ore, potrebbe arrecarvi fastidio. Risulterete leggermente tormentati, vi frulleranno in mente dei pensieri particolari. Il troppo stress rischierà di essere controproducente, specialmente se avete un'attività che necessita della vostra completa attenzione. Allenate la concentrazione e non trascurate il benessere fisico. Quando il corpo sta bene anche la mente è più performante! Presto quel problema finanziario o burocratico potrà essere risolto, ma non scoraggiatevi se avete sborsato molto denaro.

Sagittario - 6° in classifica - Le previsioni astrologiche evidenziano un buon transito astrale che vi susciterà un mix di emozioni e sensazioni. Dovrete riordinare le idee e fare piazza pulita di ciò che non vi occorre più o che vi appesantisce la vita.

Non vi sentirete molto comunicativi, in genere siete molto socievoli ed estroversi. Qualcosa finirà per intimidirvi ma non rintanatevi nel vostro guscio. I livelli di stress risulteranno minori nel tardo pomeriggio dato che al mattino dovrete correre tra i vari impegni. Arriverete a fine giornata completamente sfiniti e assonnati, non vedrete l'ora di dormire. Occhio al partner.

Pesci - 5° posto - Via l'incertezza dalla vostra esistenza! L’oroscopo di domani vi vedrà indaffarati già dalle prime ore del mattino. Il lavoro, o lo studio o forse l'accudimento domestico vi sta dando un bel daffare in questi giorni. In casa ci sarà da sistemare un guasto o da rifare l'arredamento. A ogni modo, ogni cosa vi risulterà meno pesante del dovuto e sarete sorridenti.

Ogni tanto capita che la vostra volontà faccia i capricci e vacilli, cercate di tenere la testa sulle spalle. Avete tutto le armi a disposizione per fare fuoco su un determinato obiettivo. Verso l'autunno qualcosa stravolgerà la vostra quotidianità.

Classifica oroscopo: i primi quattro segni

Bilancia - 4° in classifica - Preparatevi a vivere un venerdì al cardiopalma, le risorse non vi mancheranno. Forse l'anno è iniziato in modo mediocre e insoddisfacente, ma ciò non significa che non è possibile migliorarlo e finirlo in maniera migliore. Datevi da fare a partire da questa giornata! L'ultimo giorno di primavera potrebbe chiudersi con qualche colpo di scena, quindi aspettatevi di tutto e di più!

Chi è impegnato sentimentalmente potrebbe non sentirsi soddisfatto della sfera intima, in tal caso sarà meglio parlarne chiaramente con il proprio partner senza trascinarla per le lunghe.

Acquario - 3° posto - Le previsioni dell'oroscopo si presentano interessanti per l'aspetto affettivo. Forse siete innamorati o magari provate una certa attrazione per una determinata persona. Queste 24 ore vi porteranno ad ottenere qualcosa in più, dovrete solamente mantenere i nervi ben saldi e restare lucidi. La pazienza è la virtù dei forti, ma anche la resilienza lo è! Il vostro corpo risulterà in forma anche se qualche nativo potrebbe avvertire dei fastidi alla pancia o alle vie respiratorie a causa della poca stabilità climatica.

Organizzatevi per il weekend!

Toro - 2° in classifica - Aspettatevi una valida giornata, ogni cosa risulterà limpida. L'uscita della Luna dal vostro segno vi risolleverà il morale. Avete avuto un inizio di settimana alquanto complicato e rallentato. Ci sono stati tantissimi problemi e forse avete sborsato un bel po' di denaro. Da questo venerdì in poi potrete mettere i puntini sulle 'I' e chiarire ogni questione. Se siete soli da molto tempo, guardatevi attorno e prendete la vita così come viene.

Gemelli - 1° posto - Le stelle rivelano che avrete un venerdì magnifico con la Luna al vostro servizio che spazzerà via ogni problematica. Da tempo state valutando un investimento o un certo affare, ma attenzione a non combinare dei pasticci.

Non è tutto oro quel che luccica, quindi cercate di riflettere attentamente prima di fare il passo più lungo della gamba. Qualcuno potrebbe invitarvi a cena o a una festa. Avrete voglia di schiarirvi le idee in riva al mare e comincerete a sentire l'estate addosso. A volte vi assale un po' di ipocondria, del resto siete soliti angosciarvi anche per un nonnulla.