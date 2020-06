Nuova giornata per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come andrà lunedì 22 giugno 2020 per tutti i segni dall'Ariete ai Pesci. Di seguito, le stelle e l'Oroscopo con lavoro, amore e salute.

Ariete: questo lunedì inizia con un po' di agitazione. In amore non potreste non essere completamente disponibili. A livello professionale cercate di non esporvi troppo, per le situazioni importanti aspettate la fine della settimana.

Toro: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata sarà importante in amore. A livello lavorativo il nervosismo dovrà essere tenuto sotto controllo.

Gemelli: in campo lavorativo le stelle premiano il vostro operato, potrete ottenere successo.

Per quel che riguarda l'amore, cercate di essere prudenti nei rapporti con gli altri.

Cancro: al livello amoroso, in questa giornata di lunedì 22 giugno, potrebbero arrivare delle novità. Nel lavoro giornate di recupero in arrivo.

Leone: a livello sentimentale, potrete verificare la tenuta dei nostri sentimenti. Nel lavoro vi sentite particolarmente stanchi a causa di alcuni rinvii.

Vergine: in amore potrebbero arrivare delle conferme. Per quel che riguarda il settore lavorativo, con Giove nel segno sarà possibile ottenere dei vantaggi in più.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: in campo amoroso, con la luna dissonante è possibile che sorgano dei piccoli problemi da risolvere, ma con il sole dalla vostra parte riuscirete ad uscire da queste giornate confuse.

A livello lavorativo, cercate di fare molta attenzione a ciò che fate ed evitate le discussioni.

Scorpione: in amore potrete recuperare un po' di tranquillità. In questo periodo vi sentite particolarmente stanchi, anche nel lavoro alcune situazioni potrebbero risultare faticose.

Sagittario: per i nati sotto questo segno potrebbero esserci delle discussioni in campo amoroso.

Nel lavoro in arrivo giornate interessanti, continua la fase di recupero.

Capricorno: per i nati sotto questo segno, la giornata potrebbe essere caratterizzata da nervosismi. A livello emozionale alcune situazioni vanno chiarite, la Luna in opposizione non aiuta.

Acquario: in campo lavorativo, in questa giornata di lunedì 22 giugno 2020 alcune situazioni potrebbero cambiare e portare delle novità.

In amore potreste vivere qualcosa di bello.

Pesci: i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, a livello lavorativo, in questo inizio di settimana potrebbero discutere con i collaboratori per via di idee non congruenti. A livello sentimentale, cercate di muovervi in modo cauto. La mattinata sarà la parte migliore della giornata, stanchezza in serata.