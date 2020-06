Martedì 23 giugno 2020 troveremo sul piano astrologico la Luna transitare nel segno del Leone, mentre Giove assieme a Plutone sosteranno sui gradi del Capricorno. Saturno permarrà nel segno dell'Acquario, così come Urano che proseguirà il domicilio nel Toro. In ultimo, Il Sole, il Nodo Lunare e Mercurio rimarranno stabili nel segno del Cancro come Venere che continuerà la sua sosta in Gemelli.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Capricorno, meno roseo per Sagittario e Acquario.

Sul podio

1° posto Ariete: lavoro top. Le faccende professionali in casa Ariete avranno buone chance di avanzare col vento in poppa questo martedì, specialmente per chi tra loro opera alle dipendenze altrui in quanto beneficerà dello sfavillante sestile tra Venere e la Luna in settima casa.

2° posto Capricorno: soluzioni. Gli ostacoli che potrebbero palesarsi quest'oggi nell'ambiente professionale nativo dovranno fare i conti con Plutone e Venere che, formando un sestile che sarà avvalorato dalla congiunzione Giove-Saturno, li metterà presumibilmente nelle condizioni di giungere a delle soluzioni in men che non si dica.

3° posto Leone: briosi. Malgrado le energie non saranno probabilmente il piatto forte della casa, i nativi potranno contare sulla Luna appollaiata nel loro domicilio che farà splendere il loro tono umorale. Serata di probabili stuzzicanti incontri per i single.

I mezzani

4° posto Toro: amore top. Nel focolare domestico dei nati del segno si respirerà un clima decisamente più sereno rispetto ai giorni precedenti, e anche le ansietà dell'ultimo periodo potrebbero lasciare spazio a una maggiore simbiosi di coppia.

5° posto Cancro: a testa bassa. Martedì in cui i nati Cancro dovranno, con tutta probabilità, lavorare alacremente per rimettere in sesto il loro bilancio economico, ma grazie al Sole nella loro quinta casa ciò non gli peserà affatto.

6° posto Bilancia: shopping. I nativi quest'oggi potrebbero avvertire la smodata voglia di concedersi una sessione di shopping assieme alle amiche di sempre, dove nel mirino degli acquisti ci saranno gli oggetti più svariati, dall'arredamento abitativo all'abbigliamento.

7° posto Scorpione: revisioni amicali. I rapporti interpersonali dei nati del segno, amicizie in primis, saranno probabilmente posti al vaglio durante la giornata, come suggerirà la retrogradazione gioviale di Terra. Amore in secondo piano.

8° posto Sagittario: amore flop. Complice l'ambiente professionale che assorbirà probabilmente un mucchio di energie, i nativi potrebbero dedicare poco tempo all'amato bene che, di tutta risposta, non perderà tempo nel sottolineare le loro manchevolezze.

9° posto Vergine: finanze flop. Giornata di inizio settimana che parrà intimare ai nativi di serrare i cordoni della borsa, onde evitare spiacevoli sorprese nel bilancio finanziario di fine mese. Mattinata di probabili attriti coi nuovi colleghi nell'ambiente lavorativo.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene potrebbe far storcere il naso ai nativi quest'oggi che, superata l'impasse iniziale, si renderanno conto di aver travisato i loro comportamenti. Probabili incomprensioni sul versante professionale.

11° posto Gemelli: pensierosi. Le scelte prese dai nati Gemelli durante le ultime settimane saranno poste sotto analisi quest'oggi facendo protendere alcuni tra loro per tornare sui propri passi, malgrado ciò non sarà più fattibile.

12° posto Pesci: oziosi. La voglia di mettersi in gioco questo martedì per i nativi potrebbe latitare e, sia in amore che al lavoro, metteranno in campo un controproducente lassismo che non sarà affatto gradito dalle persone con cui avranno a che fare.