Il secondo fine settimana del mese di giugno è in arrivo. È quindi interessante approfondire come andranno le giornate di sabato 13 e domenica 14 giugno sul piano astrologico. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con l'amore, il lavoro e la salute dall'Ariete ai Pesci.

L'oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete: in questo weekend ci saranno delle situazioni da definire a livello sentimentale. Domenica sarà particolarmente positiva con la presenza della Luna nel segno. Nel lavoro arrivano delle soluzioni importanti.

Toro: in queste giornate a livello sentimentale potreste provare dei piccoli disagi, domenica è possibile che vi innervosiate.

Presto Venere sarà favorevole e potrete ottenere un recupero. A livello lavorativo, cercate di agire con prudenza.

Gemelli: per i nati sotto questo particolare segno, le giornate di sabato e domenica, a livello lavorativo saranno piene di iniziative. Cercate però di non stancarvi troppo, in particolare domenica. A livello Amoroso, cercate di organizzare le situazioni con calma e non cedete alle provocazioni.

Cancro: nel weekend, a livello amoroso, potrete parlare di situazioni importanti e chiarire alcune discussioni in sospeso. Nel lavoro è possibile che sorgano delle polemiche soprattutto domenica.

Leone: in amore, in queste giornate del weekend, potrete vivere dei momenti intriganti. Non mancheranno anche degli incontri, non rimandate delle occasioni.

Nel lavoro potrebbero essere giornate pesanti, domenica ci sarà molto da fare

Vergine: per i nati sotto questo particolare segno, la giornata di sabato, inizierà con la Luna opposta, cercate quindi di non alimentare polemiche con il partner. In serata potete comunque recuperare. Domenica, dovrete ridurre le difficoltà professionali.

Astrologia per i segni zodiacali da Bilancia a Pesci nelle giornate del weekend

Bilancia: a livello lavorativo, i nati sotto questo particolare segno, dovranno essere particolarmente cauti, saranno infatti giornate complesse da organizzare. In amore, evitate conflitti, potrebbero sorgere dei dubbi.

Scorpione: nel lavoro, ci saranno delle buone occasioni, dovrete essere pronti a sfruttarle.

A livello sentimentale, in questo weekend la Luna sarà favorevole, potrete risolvere delle problematiche.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale, queste giornate offriranno delle opportunità lavorative, che potrete sfruttare per ottenere successo nei prossimi mesi. In amore, dovrete riuscire a mettere in chiaro delle situazioni in modo che il partner comprenda ciò che desiderate.

Capricorno: in amore, ci sarà un recupero, otterrete maggiore tranquillità rispetto alle giornate precedenti. A livello lavorativo, non mancherà energia per portare avanti progetti.

Acquario: buona ripresa per il segno, le giornate del weekend sono favorevoli. Nel lavoro potrebbero arrivare delle conferme.

In amore cercate di non essere troppo critici.

Pesci: per i nati sotto l'ultimo segno zodiacale, le giornate di sabato e domenica, in campo lavorativo, potrebbero essere incerte. In amore, con la Luna nel segno, potreste vivere emozioni.