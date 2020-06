Prosegue la settimana ed è interessante approfondire come andrà, sul piano astrologico, la giornata di martedì 23 giugno 2020. Di seguito le previsioni delle stelle e l'Oroscopo relativamente ad amore, lavoro e salute dell'Ariete ai Pesci.

Astri e stelle del 23 giugno

Ariete: in questa giornata sarete sotto pressione in campo sentimentale, ma potrete recuperare nelle ore serali. A livello lavorativo, sarà il momento giusto per programmare nuove strategie.

Toro: a livello sentimentale, i nati sotto questo segno, potrebbero vivere dei momenti di nervosismo. L'agitazione sarà possibile anche a livello lavorativo, in quanto alcune questioni potrebbero cambiare.

Gemelli: a livello lavorativo, con la Luna favorevole, alcune risposte molto attese potrebbero giungere. Cercate di non stancarvi troppo in questa giornata. In amore le relazioni saranno facilitate.

Cancro: momento favorevole per le emozioni. In campo lavorativo non mancheranno delle nuove opportunità da poter sfruttare.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale, la giornata di martedì 23 giugno inizia con la Luna nel segno. Siate prudenti in campo emozionale, dovrete recuperare delle energie. A livello lavorativo dovrete fare delle scelte.

Vergine: in campo lavorativo, se ci sono state delle problematiche, esse potrebbero tornare a farsi vive in queste ore. Per quel che riguarda il lato amoroso vi sentite particolarmente agitati.

Astrologia dei segni zodiacali per il giorno 23 giugno

Bilancia: in campo amoroso le coppie forti potrebbero vivere dei momenti sottotono. Le tensioni sono da non sottovalutare. In campo lavorativo bisogna affrontare alcune questioni senza perdere la calma.

Scorpione: in campo emozionale in questa giornata evitate di affrontare dei conflitti.

Per quel che riguarda il campo lavorativo, non è semplice risolvere tutte le problematiche nate negli ultimi tempi.

Sagittario: questa giornata sarà positiva per l'amore, molte coppie riusciranno a comprendere i propri sentimenti. Nel lavoro, cercate di avere pazienza se ci sono dei rallentamenti.

Capricorno: possibile stress in campo sentimentale, le storie nate in questo periodo faticano a prendere quota.

Nel lavoro potrebbero esserci delle preoccupazioni.

Acquario: in campo sentimentale, in questa giornata, sarete particolarmente riflessivi. In particolare nel pomeriggio dovrete affrontare delle problematiche. Nel lavoro otterrete dei buoni riscontri.

Pesci: in amore - con Venere dissonante - potrebbero sorgere delle problematiche. Per quel che riguarda il campo professionale, non mancheranno ritardi, dovrete essere pazienti.