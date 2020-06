L'Oroscopo di luglio del Cancro amplia le vedute mentali di ciascun nativo appartenente a questo segno sensibile e premuroso. Il campo professionale e quello sentimentale andranno a gonfie vele, grazie all'influenza di Venere e del Sole favorevoli. I nati sotto il segno del Cancro vivranno un mese carico di energia da usare in tutti i settori della propria vita. I nati del Cancro saranno brillanti e carismatici, ma anche molto emotivi e nervosi a causa di Marte in quadratura. Dovranno lavorare molto in questo periodo per recuperare lo stop dei mesi precedenti. In campo sentimentale vivranno tanti bei momenti insieme al partner, mentre i single avranno tante opportunità per innamorarsi.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Il lavoro nell'oroscopo di luglio del Cancro

Il mese di luglio si aprirà un po' sottotono per voi amici del Cancro, questo a causa di Giove in opposizione che blocca tutti i vostri progetti e di Marte in quadratura che vi farà sentire stanchi e depressi. Non dovrete disperare, infatti avrete dalla vostra una meravigliosa Venere, il Sole per tutto il mese e Mercurio che vi caricheranno di un'energia positiva, che vi farà essere brillanti e carismatici: sarete comunicativi e molto disponibili verso gli altri. Dovrete seminare in questo mese, per poi raccogliere in un futuro prossimo i frutti del vostro duro lavoro. Dal 23 al 31 luglio avrete un magnifico Sole in Leone che vi regalerà un'energia potente e costruttiva.

Sarete forti e decisi a non soccombere alla malinconia che vi attanaglierà a causa della quadratura di Marte. Dovrete essere pronti e ricettivi nel portare a termine i progetti che vi stanno a cuore già da un po'. Molto spesso le complicazioni che sorgono sul nostro cammino sono solo uno stimolo per superare le sfide che la vita ci impone e molto spesso il risultato è migliore di ciò che ci immaginiamo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Chi è alla ricerca di un nuovo lavoro, o è desideroso di avviare la prima esperienza professionale, dovrà fare in questo mese dei colloqui. Potrebbero esserci delle novità positive sia prima della pausa estiva, che a settembre. Voi amici del Cancro dovrete combattere la vostra ipersensibilità ed essere forti, solo con l'impegno raggiungerete i traguardi che vi siete prefissati di ottenere.

La sfera amorosa indagata nelle previsioni astrali del Cancro di luglio

Voi nativi del Cancro vivrete un mese di luglio, a livello sentimentale, ricco di emozioni, grazie al benevolo transito di Venere, il pianeta dell'amore. Mercurio vi aiuterà a essere più comunicativi, brillanti e carismatici. Il Sole, dalla vostra parte fino al 22 in Cancro e dal 23 al 31 in Leone, garantirà un'energia positiva che vi farà sentire irresistibili. Con tutti questi pianeti dalla vostra parte sarà difficile non sentirvi innamorati o innamorarvi. Voi già in coppia vivrete dei momenti bellissimi a due, nessuna nube potrà oscurare il vostro rapporto che sarà meraviglioso. Sarà un mese ricco di sensualità e di gioia dal punto di vista affettivo, ove vi ritroverete a essere romantici e passionali, conquistando tutti con il vostro fascino e carisma.

Per voi amici del Cancro single, il mese di luglio potrebbe portare delle novità meravigliose nella vita sentimentale. Farete tanti incontri interessanti e grazie a Mercurio, Venere, Marte e il Sole sarete affascinanti, empatici, carismatici, comunicativi: nessuno potrà resistervi. Dovrete però essere audaci e forti, affrontare le situazioni in modo più determinato e sicuro, cercando di cogliere al volo le situazioni che si presenteranno e impegnandovi al massimo in ogni progetto amoroso. Tenete sempre presente il fatto che l'anima gemella potrebbe essere lì dietro l'angolo, basta riconoscerla.