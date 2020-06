Ultima domenica del mese di giugno che prende il via. Leggiamo l'Oroscopo del giorno 28 giugno 2020 per tutti e 12 i segni zodiacali e le previsioni con i cambiamenti in amore e nel lavoro.

Stelle e oroscopo del 28 giugno 2020: previsioni

Ariete: in amore con la Luna in opposizione ci saranno maggiori dubbi e tensioni. C'è la necessità di chiarire quanto accaduto nei giorni scorsi. Nel lavoro nervosismo, bisogna trattare con persone che non sono dalla vostra parte.

Toro: per i sentimenti Venere sarà attiva da agosto, per questo motivo si può affermare che i prossimi due mesi saranno di grande importanza.

Nel lavoro ci sono delle spese da tenere sotto controllo. Discussioni con collaboratori da saper gestire.

Gemelli: a livello sentimentale, se ci sono alcune cose da chiarire questa è una giornata migliore. Evitate di fare passi azzardati con persone che vi conoscono da poco. Nel lavoro inizia un percorso importante, chi si era fermato ora può ripartire.

Cancro: in amore situazione complicata che porta dubbi. A livello lavorativo, se avete un'attività indipendente bisogna riflettere bene prima di prendere ulteriori decisioni.

Leone: per i sentimenti, se dovete mettere in chiaro qualcosa questo è il momento ideale. Non dovete rinunciare a nulla. Nel lavoro c'è qualche piccolo problema da superare, questo perché a volte pensate di non essere capiti.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale arriva la possibilità di un risveglio importante in amore. Guardatevi attorno perché qualcosa di interessante arriva. Nel lavoro la situazione è da sfruttare, in particolare nelle ultime ore della giornata.

Previsioni e oroscopo del 28 giugno 2020: previsioni

Bilancia: per i sentimenti Luna nel segno che aiuta a ritrovare un po' di entusiasmo. Nel lavoro situazione pesante sul piano pratico, ma la Luna nel segno invita comunque ad essere più realisti.

Scorpione: a livello amoroso, se siete soli da tempo questo periodo porta maggiore fortuna.

Affrontate la giornata con calma e con sorriso. A livello lavorativo favorite le buone idee, bene le finanze e anche i contatti.

Sagittario: in amore periodo che permette di fare molto sul piano delle relazioni. Nel lavoro avrete una marcia in più anche sul piano personale. Sentite maggiori energie.

Astri e oroscopo del 28 giugno 2020: la giornata

Capricorno: a livello amoroso giornata particolare, ci sono ancora troppe provocazioni anche in famiglia. Vi sentite più stanchi e nervosi. A livello lavorativo situazione che prevede un miglioramento.

Acquario: per i sentimenti situazione interessante, da breve sarà possibile riconquistare una storia. Nel lavoro con Saturno nel segno si può programmare qualcosa di buono.

Attenzione alle spese.

Pesci: in amore meglio evitare ulteriori complicazioni se ci sono dei problemi nelle ultime ore. Nel lavoro progetti e trattative che potranno riprendere, meglio però stare lontani dai problemi.