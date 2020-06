La stagione estiva è pronta a partire. È quindi interessante osservare come andrà questo mese di giugno a livello planetario per tutti i nati sotto il segno della Bilancia.

Negli ultimi tempi le stelle sono state particolarmente importanti per quel che riguarda il lato salutare. In amore ci sono stati dei momenti di recupero, anche se non sono mancate polemiche attenzioni. Con Venere in transito positivo insieme anche a Mercurio favorevole, nel lavoro, nonostante i rallentamenti, alcuni progetti sono andati avanti dando anche delle piccole soddisfazioni.

Previsioni astrologiche del mese di giugno per il segno

Nel mese di giugno, il sole sarà favorevole fino alla terza settimana del mese. A livello salutare sarà possibile sentirsi meglio, anche se bisognerà prestare attenzione in particolare nell'ultima parte del mese, considerando Giove e Saturno dissonanti. La forma fisica con la fine del periodo potrebbe essere sottotono, potrebbero sorgere poi dei ritardi che saranno comunque passeggeri, anche se nel mese di luglio potrebbero aumentare le tensioni. A livello amoroso, è un buon momento per gestire al meglio le vostre emozioni. Per quel che riguarda il settore lavorativo, il cielo è agitato, potreste ottenere dei frutti dal vostri progetti, ma potrebbero non soddisfarvi completamente.

Approfondiamo nel dettaglio ciò che riguarda, a livello astrologico, il lato professionale e quello amoroso dei nati Bilancia.

Oroscopo giugno: amore e lavoro per la Bilancia

In campo lavorativo bisognerà prestare attenzione alle questioni che riguardano il lato economico. Ci sono delle scadenze da dover rispettare e questo vi creerà delle pressioni.

A causa di questo stress è probabile che nascano delle polemiche con i vostri collaboratori, qualcuno potrebbe addirittura pensare di interrompere un rapporto. Se ci sono dei contratti da stipulare, questo non è un momento per prendere delle decisioni definitive. Alcune questioni professionali saranno sbloccate e chiarite con l'arrivo del prossimo mese.

Per quel che riguarda il settore sentimentale, come anticipato, questo è un buon momento per mettervi in gioco e per testare i vostri sentimenti. Le conoscenze approfondite negli ultimi tempi e le relazioni nate nell'ultimo periodo, potrebbero avere una svolta positiva. A livello familiare non mancheranno delle discussioni, che dovrete saper gestire senza prendere decisioni sbagliate. Le storie che nascono adesso potrebbero essere difficili da controllare, ma con Venere favorevole anche nel prossimo mese di luglio, potrete così mettere alla prova il vostro rapporto.