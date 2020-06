L'Oroscopo di luglio 2020 è molto interessante e pieno di emozionanti risvolti. Dopo un giugno importante per molti segni, tante situazioni sono state ripristinate seppur con qualche imprevisto. Luglio sarà il mese del Cancro nonostante Saturno contrario, infatti, sul piano astrale si registreranno dei transiti favorevoli per questo segno d'acqua che sarà supportato dal Sole, fino al 21 luglio, e da Mercurio, per tutto il mese. Saturno lascerà l'Acquario ed entrerà nella casa del Capricorno, e anche questo transito contribuirà a movimentare la stagione estiva per tutti i 12 segni zodiacali.

Tuffiamoci adesso nelle previsioni delle stelle riguardanti ciascun simbolo.

Previsioni astrologiche per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - Luglio sarà il mese dell'amore sia per i cuori solitari che per le coppie solide. Se ci sono state delle discussioni o incomprensioni, si potrà fare chiarezza. Eventuali tradimenti o mancanze potranno essere perdonati. La vostra estate proseguirà tra divertimenti e lavoro. Chi un impiego non lo ha, finalmente riuscirà a scovare qualcosa di interessante anche a part-time. Lasciate da parte ogni difficoltà o progetto e rinviatelo a settembre. Cercate di godervi il più possibilmente questa stagione estiva perché l'inverno potrebbe rivelarsi molto più lungo del normale. Rivedrete delle vecchie conoscenze o dei parenti. Partenze in vista, fisico al top.

Toro - Sarà un mese fiorente sotto vari aspetti anche se avrete delle giornate positive e altre negative. Non vi annoierete un solo istante poiché avrete sempre qualcosa da fare. Chi lavora dovrà reggere l'alto carico di ordini e clienti, mentre, chi studia potrà staccare la spina e riposare la mente.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

I sacrifici fatti nei mesi scorsi saranno ripagati. Risulteranno favoriti gli incontri e i viaggi, ma sarà meglio optare per una località non troppo distante da casa. Non isolatevi se qualcosa non dovesse andare a buon fine, anzi. Ci saranno dei giorni in cui non vi sentirete granché bene e combatterete contro il solito mal di testa o di schiena.

Chi è in coppia da tempo dovrà prendere delle decisioni sul futuro.

Gemelli - Luglio promette davvero bene per voi che avete trascorso un tiepido 2020. Recentemente avete compiuto gli anni e questo vi ha portato a riflettere sul futuro e sull'interezza della vita. Avete compreso quello che volete veramente e finalmente vi siete sbarazzati del superfluo. Luglio porterà promesse d'amore, incontri spumeggianti per i cuori solitari e nuove nascite. Sarà tutto più luminoso e divertente anche se vi ritroverete a battagliare contro un'afa esagerata. Assaggerete delle nuove pietanze, uscirete di più e vi lascerete andare a dei flirt emozionanti. Non mancheranno le sorprese, cantare sotto le stelle sarà speciale!

Chi ha un'attività in proprio finalmente risulterà in ripresa: i conti torneranno a quadrare. Attenzione alle multe e/o alle cocenti scottature solari.

Cancro - L'oroscopo del mese di luglio si preannuncia molto superbo e ricco di feste. Da giugno vi siete ripresi dopo la brusca caduta dei mesi precedenti. Preparatevi a staccare la spina e ad alleggerire il carico di lavoro o di impegni familiari che vi trascinate dietro quotidianamente. Luglio vi arricchirà sotto vari aspetti, i vostri sogni risulteranno luccicanti come le lucciole. Tra giornate al sole e serate a spasso con partner e/o amici, troverete il tempo per ridere e gioire. Le vostre preoccupazioni si ridurranno al lumicino. Avrete modo di tentare un azzardo in più anche nella sfera amorosa.

Bisognerà prestare estrema attenzione all'opposizione di Saturno: potrebbero emergere dei piccoli disguidi o ritardi. Le coppie innamorate riceveranno una buona novella, inoltre si prevedono dei viaggi romantici e serate a lume di candela.

Oroscopo di luglio per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - L'estate è la vostra stagione preferita. Sarete ruggenti come l'animale che raffigura il vostro segno zodiacale. Sarete l'anima della festa, nessuno potrà fare a meno di voi. All'orizzonte si intravedono un invito o un matrimonio, insomma qualcosa di entusiasmante. Dovrete fare attenzione alla guida e ai mezzi pubblici. Un proverbio dice che un'estate vale più di dieci inverni, infatti avrete delle giornate calde e piene di divertimento.

Dopo dei lunghi mesi da reclusi, potrete sbocciare in tutta la vostra bellezza. Coloro che hanno perso un impiego o hanno lasciato andare un amore, torneranno a sorridere e ad essere più ottimisti nei confronti del futuro. Cercate di non pensare a niente e di spegnere ogni preoccupazione. In famiglia sarà tutto più piacevole e chi ha dei figli trascorrerà del tempo spensierato. I cuori solitari vivranno delle belle avventure. Occhio alle scottature, con il sole estivo non si scherza!

Vergine - Il cielo di luglio vi aprirà numerose strade e potrete percorrerle tutte. L'ansia e l'agitazione che vi hanno tormentato nei mesi scorsi, spariranno completamente. Nel vostro cuore tornerete a provare dei sentimenti forti e abbaglianti.

Chi è in una relazione incerta, potrà prendere una decisione consapevole. Chi è single, si prenderà tutto il tempo necessario per divertirsi e godersi la vita attimo per attimo. Andranno a gonfie vele gli affari di coloro che hanno un'attività turistica e commerciale, finalmente si potrà disporre di un buon flusso di denaro e saldare buona parte dei debiti. Vacanze in vista verso la fine del mese, accadrà qualcosa di sensazionale e memorabile. Avrete modo di godervi il tepore del mare e la compagnia giusta, le vostre serate saranno luminose e fresche. L'amore farà passi da gigante.

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano che la vostra estate comincerà ad entrare nel vivo a partire da luglio.

Avrete un sacco di cose da fare e che riguarderanno il vostro benessere fisico e mentale. Dovrete cercare di tenervi lontano dai guai e dalle discussioni che potrebbero sfociare all'interno delle mura domestiche. Il vostro fascino risulterà molto sensuale, quindi se siete soli potrete uscire a fare conquiste. In questo periodo detestate la falsità e il lavoro, perciò sarà facile delegare o ridurre eventuali incarichi. Potrete staccare la spina e scappare in vacanza, anche solo per pochi giorni. Dovrete sfruttare come meglio potete questa stagione estiva per divertirvi e rigenerarvi in vista del duro inverno. Parenti serpenti: tenetevi a debita distanza dalle domande inopportune e invadenti. Colpo di fulmine.

Scorpione - Flirt, avventure, complicazioni d'amore, la vostra sarà un'estate bollente e ricca di palpitazioni. Ci sarà da divertirsi sia al mare che in città. Chi per una ragione o per un'altra non potrà andare in vacanza, avrà ugualmente modo di passare delle giornate interessanti tra tv e uscite per i locali. Ci sarà del grosso viavai all'interno dell'abitazione, non vi annoierete un secondo. Guidare in piena estate potrebbe rivelarsi estremamente complicato, cercate di fare attenzione ai ciclisti e ai pedoni smemorati! La sera faticherete a chiudere occhio a causa della calura e delle temibili zanzare. Nonostante ciò, sia i single che le coppie potranno ottenere soddisfazioni sia fisiche che mentali.

Nasceranno nuove amicizie.

Le predizioni dell'oroscopo per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - La magia dell'estate si svilupperà proprio in questo settimo mese dell'anno. I vostri sogni d'amore potranno avverarsi e sfoggerete un'invidiabile abbronzatura. Dovrete prestare attenzione ai luoghi affollati, specie se trascorrerete delle vacanze in una rinomata zona balneare. Alcuni nativi del Sagittario, però, non potranno allontanarsi e trascorreranno l'estate in città, a casa. Attenzione alle multe e alle truffe che potrebbero portarvi a sperperare del denaro extra. Ogni lavoro o affare immobiliare sarà rinviato a data da destinarsi. Sarà un mese bollente anche sul piano sentimentale.

Chi è solo preferirà lanciarsi in avventure temporanee. L'eros risulterà stellare, chi è in coppia farà scintille. Cercate di riposare come meglio potete perché il prossimo autunno/inverno sarà davvero pesante.

Capricorno - Ha inizio la seconda e ultima parte dell'anno che si preannuncia diametralmente opposta rispetto alla prima. Luglio e agosto saranno due mesi di tregua e di ricongiungimento, sarà possibile rivedere delle vecchie amicizie e/o dei familiari che non avete avuto modo di andare a trovare a causa dei recenti scombussolamenti. Luglio avrà decisamente molto da offrirvi, ma occhio alla presenza del Sole in Cancro. Potrete affidarvi a Saturno che vi aiuterà a battagliare contro eventuali imprevisti.

Preparatevi a partire per una vacanza rigenerante, ma puntate a una meta italiana perché ancora non vale la pena allontanarsi. I single potranno sfoggiare il loro fascino e conquistare l'attenzione dei possibili partner più promettenti.

Acquario - Questo mese si aprirà in maniera lenta, ma dal 15 luglio in poi comincerete a divertirvi sul serio. Prenderete parte a feste, cerimonie, sagre di paese, ecc. Le vostre serate trascorreranno all'insegna della spensieratezza e della musica tipica di questa stagione. Occhio ai raggi solari, non dovrete lesinare con la protezione. Sorrideranno i single e coloro che cercano il divertimento occasionale. Dopo quanto avvenuto nella prima parte di questo 2020, si avrà maggior voglia di libertà. Tra infradito, gelato e serate sul lungomare o in giro per i più rinomati locali, non vi dimenticherete di quest'annata. Le zanzare vi morderanno come al solito e la sera potreste avere difficoltà a dormire a causa del grande caldo che vi tormenterà. Sorprese in arrivo per le coppie.

Pesci - 'Luglio col bene che ti voglio', sulle note di questa canzone assaporerete la vostra estate che giunge dopo un duro inverno e un'altrettanta complicata primavera. L'amore sarà a portata di mano per i cuori solitari, soprattutto per chi ha la fortuna di vivere in una zona turistica o in prossimità del mare. In caso contrario, mollate tutto e fuggite in spiaggia. Sarà il caso di mettere in pausa ogni progetto lavorativo o finanziario e riprenderli a settembre. Avete lavorato sodo, meritate una pausa rigenerante. Sarà il mese ideale per fare il resoconto di questa prima fetta dell'anno e per eseguire una bella pulizia di ciò che non funziona più. Le coppie giovani potranno coronare il loro sogno d'amore.