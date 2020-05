Con l'arrivo dell'estate cambiano le situazioni planetarie per i segni zodiacali. Approfondiamo in particolare come andrà questo mese di giugno per i nati sotto il segno del Leone su lavoro, salute e amore per il periodo compreso tra l'1 ed il 30 giugno 2020.

Previsioni astrologiche del mese per il Leone

Con Venere in transito intrigante i nati sotto il segno del Leone hanno vissuto dei buoni momenti in campo sentimentale. Nelle passate settimane qualche disagio ha riguardato il settore lavorativo, ambito nel quale molti sono alla ricerca di maggiori sicurezze.

Con l'arrivo del mese di giugno, potrebbe aumentare la stanchezza e l'agitazione, sarà importante, in particolare per la salute, pensare di trovare del tempo per se stessi per rilassarsi e concentrarsi sulla proprie esigenze.

La parte centrale del periodo sarà migliore rispetto a quella conclusiva, quando le tensioni potrebbero aumentare. In amore forza e passionalità non mancheranno, con Venere in transito già da diversi mesi. Per quel che riguarda il settore professionale, questo non è il momento giusto per agire, bisognerà attendere tempi migliori, un buon recupero avverrà nel successivo mese di luglio.

Oroscopo giugno: l'amore del Leone

In campo sentimentale, la prima parte del periodo sarà migliore di quella conclusiva, bisognerà sfruttare il transito di Venere, che con la fine dell'anno entrerà in opposizione. Nelle prime settimane del mese potrete porvi delle sfide e portare avanti i vostri sentimenti e interessi.

Ci saranno delle scelte importanti da fare, per coltivare al meglio i vostri rapporti, qualcuno potrebbe anche pensare a dei cambiamenti definitivi. Difficoltà invece per le relazioni che sono in bilico da tempo: se desiderate portarle avanti, dovrete proteggerle, cercando chiarimenti e programmando nuovi progetti.

La situazione migliorerà nei prossimi mesi, quando potrete vincere una sfida.

Astrologia di giugno: il lavoro del Leone

A livello lavorativo, i nati sotto il segno del Leone, dopo le difficoltà vissute negli ultimi tempi, sono adesso alla ricerca di soluzioni. Qualcuno in quest'ultimo periodo potrebbe essere giunto alla conclusione di voler cambiare i propri interessi, facendo prevalere le proprie idee.

Forse questo non è il momento più giusto per agire, ma potreste comunque prendere nota di ciò che desiderate. Con la fine del mese sarà possibile anche pensare a fare degli affari interessanti, migliorando in questo modo la propria situazione lavorativa.

I nuovi progetti e le collaborazioni entreranno poi nel vivo con l'arrivo del prossimo mese di luglio, quando ci saranno delle sfide da affrontare per rimettersi in gioco.