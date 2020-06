L'Oroscopo del fine settimana 13-14 giugno rivela che il cielo astrale sarà molto dolce e soprattutto propizio. Sabato sera la Luna transiterà nella casa dei Pesci accentuando il romanticismo e la fantasia. Molti nodi verranno al pettine e tante situazioni potranno chiarirsi. Non saranno 48 ore banali, infatti qualche notizia giungerà inaspettatamente e qualcuno chiuderà la settimana con un colpo di scena (come accadrà ai nati del Sagittario). Amore, famiglia e sentimenti, approfondiamo ogni aspetto scoprendo nel dettaglio le previsioni del fine settimana.

Previsioni astrologiche del week-end dall'Ariete al Cancro

Ariete - Potrete dormire dolci sogni. Dopo un periodo turbolento, in questo weekend vi sentirete in pace con voi stessi. La serata di sabato si rivelerà molto speciale, specie per chi è in coppia o per chi ha intrapreso una nuova conoscenza di recente. Avrete modo di svelarvi senza temere giudizi. Siete rimasti fin troppo tempo nascosti in un angolino, perciò bramate di vita. Aspettatevi una domenica a dir poco emozionante, il cielo finalmente si rischiarirà anche se potrebbero esserci degli imprevisti inaspettati. Possibili gite fuori porta per chi potrà staccare dal lavoro o prendersi una pausa dal proprio dovere quotidiano.

Toro - L'intera settimana vi ha impegnato su più fronti e quindi sabato o domenica vi concederete un po' di meritato riposo.

Risulteranno ben messi i campi finanziari e sociali. Avrete modo di darvi appuntamento con una persona speciale o un'amicizia importante. Rivedrete una vecchia conoscenza e noterete quanto sia cambiata. Un progetto riguardante la casa sarà portato avanti, forse una ristrutturazione o una nuova abitazione.

Sabato o domenica vi gusterete una pizza ma cercate di non strafogarvi perché i pantaloni stringono!

Gemelli - Buon momento per riallacciare i contatti persi durante il periodo del lockdown. Mettete da parte le vostre paure e accettate che le cose sono cambiate. Niente tornerà come prima, ma potete migliorarle.

Avete bisogno di un supporto mentale perché sentite di non riuscire più a reggere lo stress generale. Da un po' di tempo non sapete più che pesci prendere. Comunque sia, in queste 48 ore, in famiglia occorrerà un pizzico di buon senso specie se si hanno dei figli adolescenti il cui umore è altalenante. Vi dedicherete alla cucina e le idee saranno tante.

Cancro - L’Oroscopo del weekend dice che sarete molto impegnati a godervi la meritata vacanza, finalmente un po' di sano svago! Coloro che hanno lavorato senza sosta o che hanno studiato, preferiranno scrollarsi di dosso ogni situazione pesante. Non è tutto oro quel che luccica, quindi dovrete cercare di contenervi. Chi è rimasto senza lavoro non dovrà disperare perché a volte nella vita è necessario fare un passo indietro e avere l'umiltà di saper ripartire da zero.

In questo periodo siete preoccupati per la vostra salute o condizione fisica che non risulta delle migliori. Comunque sia, per i single under 30 ci saranno uscite di svago e tanto divertimento.

Le previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - La vostra sensualità e il carisma, di cui siete naturalmente dotati, risulteranno molto accentuati e ciò sarà importante per riaccendere la passione di coppia o per far breccia su un nuovo amore. Chi è single da troppo tempo, sottovaluta le sue capacità e non fa altro che rimarcare quanto sia poco affascinante o intrigante. Dunque, sarà necessario mettere da parte la vocina denigratoria e fare qualcosa per migliorare l'autostima. Aspettatevi un weekend ricco di movimenti, sia economici che familiari.

Potrebbero giungere delle telefonate, la vostra esistenza è destinata a progredire.

Vergine - Se volete ottenere un miglioramento, dovete darvi da fare e investire sulle vostre capacità. Il successo e l'amore non arrivano per puro caso! Dunque, tuffatevi nella mischia e rompete il ghiaccio. Siete una buona forchetta, o sabato o domenica vi ritroverete ad assaporare dei nuovi cibi. Non vedete l'ora di fare una vacanza altrove e di lasciarvi alle spalle le ultime vicissitudini. Chi ha una famiglia, regge molte responsabilità e sta vivendo una situazione estremamente delicata. Il dialogo e la comprensione vi saranno di grande utilità. Qualcuno vi chiederà un favore personale.

Bilancia - Le previsioni astrologiche parlando di un sabato molto entusiasmante dato che dovrete prepararvi ad un evento che accadrà nella seguente settimana.

Un cambiamento è nell'aria da tempo, presto sarete una persona diversa e migliore. Coloro che lavorano e studiano allo stesso tempo, potranno sfruttare questo weekend per dedicarsi alle passioni che sono state trascurate. Con il partner dovrete essere più romantici, cercate di non rovinare l'atmosfera parlando di argomenti delicati o che possono suscitare reazioni di gelosia.

Scorpione - Sabato e domenica abbastanza speciali, alcuni avranno modo di staccare la spina e fuggire dalla quotidianità. Dopo una lunghissima settimana, potrete prendervi una pausa per ricaricare le vostre pile mentali. Nei mesi scorsi siete stati costretti a rinunciare a tante cose ed avete brancolato nel buio. Le finanze, anche se continuano a scarseggiare, risulteranno in ripresa graduale.

Non sballate il vostro ritmo del sonno, evitate di fare le ore piccole. Giornata eccellente per fare il bucato o per sistemare il guardaroba.

Oroscopo dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Dovrete tenere gli occhi bene aperti in queste 48 ore. La settimana potrebbe chiudersi con un colpo di scena. Qualcosa non andrà come sperato e forse sarà necessario fare marcia indietro. Rispetto a prima, sarete ben attrezzati per affrontare ogni eventualità. Se da tempo dovete decidere sul da farsi, questo weekend vi schiarirà le idee. Il vostro intelletto risulterà amplificato, riuscirete a carpire ulteriori informazioni che si riveleranno molto utili. Shopping in vista, cercate solamente di non comprare il superfluo.

Capricorno - Tra sabato e domenica, la migliore giornata sarà decisamente quest'ultima. L'ansia e l'agitazione vi terranno compagnia, ma ormai ve ne siete abituati. Vi dovrete occupare delle faccende domestiche e forse sarete indaffarati in certe questioni lavorative e familiari. Spesso vi lamentate che in casa nessuno vi aiuti, ma dovrete parlare chiaro ed esporre i problemi senza troppi peli sulla lingua. Confidenze in vista! Un mal di testa tornerà a perseguitarvi.

Acquario - Tutte quelle questioni rimaste in sospeso saranno definitivamente chiarite entro domenica sera. Vi ritroverete a prendere in mano una determinata situazione. In famiglia si avrà voglia di uscire o di trascorrere del tempo insieme al di fuori delle mura domestiche.

Occhio al cielo, potrebbe piovere da un momento all'altro! Qualcuno, da tempo, sta studiando per un esame imminente e la sera non fa altro che sognare la prova finale. Non sottovalutate il potere della lettura. Riceverete una chiamata importante o una certa notizia che vi lascerà a bocca aperta. Passione stellare per le coppie innamorate.

Pesci - L’oroscopo del fine settimana annuncia l'entrata della Luna nel vostro segno nella serata di sabato. Finalmente vi sentirete più sereni! Per tutta la settimana non avete fatto altro che mettervi da parte per soccorrere gli altri. Potrete tornare a pensare a voi stessi come più vi aggrada. Possibili sogni premonitori. Se una situazione non vi soddisfa o vi stressa, considerate l'idea di chiudere e voltare pagina.

Aspettatevi 48 ore di revisione. C'è chi rivedrà i conti e chi andrà a visionare un immobile. Nei mesi scorsi avete maturato delle consapevolezze fondamentali. Occupatevi della vostra pelle che risulterà sciupata a causa delle frequenti ore piccole.