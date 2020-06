Nuova giornata per tutti e dodici i segni zodiacali che sta per iniziare. Leggiamo le previsioni dei segni per la giornata del 9 giugno 2020 e l'Oroscopo, con i cambiamenti che porteranno stelle e pianeti.

Stelle e oroscopo del 9 giugno 2020: previsioni

Ariete: in amore Luna che aiuta, attenzione solo a Saturno contrario che potrà provocare qualche piccola tensione. Nel lavoro inizia una fase di recupero, le nuove proposte possono diventare importanti.

Toro: per i sentimenti queste sono giornate interessanti per realizzare qualcosa in vista dell'estate. Con una persona della Bilancia e dei Gemelli si potrà vivere qualche emozione speciale.

Nel lavoro i programmi dei prossimi giorni porteranno soddisfazioni.

Gemelli: a livello amoroso si potranno risolvere diversi problemi, si potrà parlare in modo sereno. Qualche nuova fiamma entrerà nella vostra vita. Nel lavoro qualsiasi cosa dobbiate fare cercate di affrontarla con attenzione.

Cancro: in amore situazione interessante, Luna che non è più opposta e vi rende più forti. A livello lavorativo potete fare di più in questo periodo.

Leone: per i sentimenti momento di grande tensione, dovete gestire tutto con maggiore controllo. Attenzione a qualcuno che potrebbe essere contro di voi. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio attenzione alle questioni economiche.

Vergine: a livello amoroso, se dovete parlare di cose importanti meglio rimandare.

Un rapporto potrebbe portare pensieri di troppo. Nel lavoro avete bisogno di maggiore tranquillità, non mancano comunque le buone notizie.

Bilancia: in amore potete superare un momento di agitazione grazie a Saturno favorevole fino a domani. A livello lavorativo è probabile che alcuni progetti si siano interrotti negli ultimi tempi, ma non datevi per vinti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale qualcosa non va in amore, c'è maggiore stanchezza e nervosismo. La Luna dissonante chiede di stare attenti alle piccole cose. Nel lavoro probabile che qualcosa vada a rallentatore.

Sagittario: per i sentimenti Luna favorevole, restano comunque da superare i problemi vissuti di recente.

Nel lavoro rimandate ai prossimi giorni ogni tipo di situazione che possa generare un contrasto.

Astri e oroscopo del 9 giugno

Capricorno: a livello amoroso se c'è qualche problema occorre dimenticarlo, evitate le discussioni con il partner. A livello lavorativo è possibile ritrovare buona volontà, magari anche il ruolo che avete perso.

Acquario: in amore i nuovi rapporti sono importanti. C'è un po' di nervosismo però da saper gestire. Nel lavoro meglio evitare scontri con altre persone, alcuni cambiamenti sono partiti proprio da voi.

Pesci: in amore se ci sono state delle incomprensioni entro venerdì si potrà tornare alla tranquillità. Nel lavoro è facile superare un problema degli ultimi giorni, arriveranno buone risposte e nuove soddisfazioni.