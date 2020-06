L'Oroscopo di domani 10 giugno 2020 è pronto ad elargire numerose soddisfazioni in merito al probabile andamento della giornata di mercoledì. Curiosi di scoprire come andrà il terzo giorno dell'attuale settimana? A portare fortuna o creare ansia riguardo i comparti della vita relativi all'amore, al lavoro e alla salute in generale come sempre è l'Astrologia. In questa sede le previsioni zodiacali interesseranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Per quanto riguarda il periodo interessante i sei simboli zodiacali valutati in questa sede, gli astri annunciano un giorno ottimo per due segni.

Il periodo è pronto a riservare tanta serenità a coloro nativi del Cancro, al momento sottoscritti in giornata a cinque stelle. Appoggiati da astri benevoli anche quelli della Vergine indicati nel periodo particolarmente loquaci e colmi di buon senso. Stelle contrastanti e tanta irrequietezza porteranno un nervosismo difficile da contenere per i nati nel segno dell'Ariete.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 10 giugno

La scaletta giornaliera relativa ai primi sei segni dello zodiaco è pronta per essere consultata. Curiosi di sapere come si presenterà la nuova classifica stelline di mercoledì del 10 giugno 2020?

Come annunciato in apertura ad essere valutati nelle previsioni su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima metà dello zodiaco da Ariete a Vergine.

Nel periodo sotto analisi, vista l'ottima qualità delle effemeridi, a gongolare al primo posto nella graduatoria sarà il Cancro insieme alla Vergine, entrambi valutati a cinque stelle.

Quasi alla pari dei predetti simboli astrali troviamo il Toro con i Gemelli, posizionati al secondo posto ed anch'essi abbastanza ben messi sotto il profilo della positività quotidiana. Tutto in salita, secondo quanto espresso dalle previsioni astrali del 10 giugno, per coloro nativi del Leone e dell'Ariete, rispettivamente posizionati al penultimo e ultimo posto in classifica.

Il resoconto dettagliato restituito dalle analisi astrologiche segno per segno:

★★★★★: Cancro, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Leone;

★★: Ariete.

L'oroscopo di mercoledì 10 giugno: armonia per Toro, novità per Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★. Questo martedì si prevede possa essere una giornata all'insegna del "ko" in gran parte dei settori interessanti la quotidianità. A dare filo da torcere sarà probabilmente la speculare negatività in arrivo da Sole e Marte, in questo frangente in pessima quadratura tra di loro. Amore: le previsioni di mercoledì al segno dell'Ariete indicano con molta probabilità la presenza di pesanti dissonanze astrologiche. Queste porteranno una certa irrequietezza nel corso della seconda parte del periodo.

Restate tranquilli se qualcosa non dovesse andare come previsto. Soprattutto non drammatizzare e non scaricare nervosismi su partner, amici o familiari. Single, se volete superare brillantemente le difficoltà del momento sforzatevi di controllare le vostre reazioni istintive. Mantenere la calma e riflettere prima di passare all'azione sarebbe per voi l'ideale. Lavoro: lo stress questo mercoledì potrebbe prendere il sopravvento, un po' per colpa vostra, un po' a causa di pressioni esterne. Non permettete a niente e nessuno di distrarvi da sogni o desideri. Salute: concedetevi una passeggiata per migliorare la circolazione, specialmente se passate molto tempo seduti. Frase del giorno: "Il saggio esige il massimo da sé, l’uomo da poco si attende tutto dagli altri." (Confucio).

Voto: 6-.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★. Buona la giornata di mercoledì per voi del Toro, anche se con qualche momento decisamente impegnativo a cui dovrete prestare attenzione. Certamente in questo periodo state facendo progressi in alcuni campi. Lo sappiamo che i risultati finora ottenuti non sono stati quelli attesi. Per questo vi diciamo di pazientare: a breve arriveranno ottime novità. Amore: giorno benevolo, tanto che anche le coppie in crisi ritroveranno sprazzi d'armonia e di tenerezza. Single, vi sentirete pronti a qualsiasi evenienza, avrete slancio e spirito d'iniziativa. Questo giorno, pertanto, potrà essere ricco di soddisfazioni per chiunque del segno, basterà un briciolo di fiducia in se stessi.

La serenità, sappiatelo, si farà strada a dispetto di qualsiasi pensiero negativo. Lavoro: le previsioni giornaliere indicano che otterrete maggiore soddisfazione se oserete spingervi oltre certi limiti. Salute: optate per una gita all'aria aperta oppure rilassatevi sul divano. In altri casi guardare un buon film vi renderà di buon umore. Frase del giorno: "Ama la vita più della sua logica, solo allora ne capirai il senso." (Fëdor Dostoevskij)". Voto: 8+.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. Molto buona questa parte della settimana con un mercoledì abbastanza in linea con quanto da voi messo in agenda. Approfittate di questo momento tranquillo per dedicarvi alle cose o alle persone a voi care.

Evitate però di esagerare: tenete bene a mente, comunque, che sarete in giornata a quattro stelle, pertanto usare tanta testa e poco istinto. Amore: sicuramente migliorerà la comunicazione con la persona amata. Tanti nativi di buona volontà e pazienza renderanno quasi perfetto il rapporto di coppia. Single, la Luna odierna vivacizzerà socievolezza e disponibilità verso le persone amate. Molti nativi potrebbero trovarsi di fronte ad un carosello di novità, alcune molto speciali. Nuove e stimolanti conoscenze distrarranno dai problemi di sempre aprendo ampi orizzonti per il futuro. Lavoro: puntando sull'astuzia, riuscirete ad ottenere molto di più di quello che immaginate. Salute: in questa giornata prendetevi cura di voi stessi.

Rilassatevi, svagatevi, mangiate in modo sano e fate un bagno corroborante. Frase del giorno: "Meglio aggiungere vita ai giorni che non giorni alla vita." (Rita Levi Montalcini). Voto: 8.

Astrologia del giorno 10 giugno: Cancro sereno, loquacità per Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★. Il prossimo mercoledì sarà speciale per voi del Cancro. Certamente le buone stelle del periodo saranno in grado di dare una mano qualora ci fossero delle difficoltà. Chi avesse dispute o diatribe in atto certamente sarà facilitato ne seppellire "l'ascia di guerra". Risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con la controparte non sarà difficile, basterà solo volerlo. Amore: l'oroscopo sulla giornata di mercoledì annuncia serenità e tranquillità nei confronti della persona amata.

Vivrete momenti idilliaci, qualcuno persino indimenticabile: sfruttate la buona sorte e osate in ciò che portate nel cuore. Single, affetto e sensazioni saranno i vostri compagni di viaggio. Giocate il tutto per tutto e provateci: la vita sorride a chi è capace di dare voce al proprio cuore. Lavoro: per qualche curiosa circostanza potreste ritrovarvi miracolosamente capaci di fare cose che mai avreste creduto possibili. Siete del Cancro! Più "tosti" di quello che credete, sicuramente molto più intelligenti di quello che pensano gli altri. Salute: volete fare qualcosa per cambiare il vostro aspetto, ma non avete chiaro in mente cosa? Chiedete consiglio a chi è esperto in materia. Frase del giorno: "Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo".

(Albert Einstein). Voto: 9.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★. Giornata poco positiva per voi del Leone, questo è poco ma (quasi) sicuro. A dominare in questa parte centrale della settimana tanta stanchezza e pochissima voglia di reagire: coraggio. In generale ancora incertezze nell'aria, specialmente in alcune situazioni con problematiche di vecchia data. Amore: gli astri di mercoledì invitano le coppie alla calma e alla pazienza. Se dovessero esserci stati d'ansia dovuti a crisi coniugali, i casi saranno due: o scoppiare oppure rimettersi in pace con il mondo. Ovviamente la seconda scelta sarebbe quella auspicata in quanto vi permetterebbe di recuperare l'intesa affettiva. Per mettere le cose a posto, però, vi ci vorrà qualcosa di forte: una scossa emotiva oppure un cambiamento drastico in grado di scuotere pensieri e coscienza...

Single, giornata abbastanza difficile e non per colpa vostra. Mettete in conto un umore altalenante e qualche amarezza nei rapporti quotidiani. Come al solito i maggiori grattacapi saranno sentimentali: vi sentirete nervosissimi e non vi si potrà dire nulla. Lavoro: potreste portare a termine qualcosa di veramente appagante. Dovete solo fare attenzione a quelle cose che potrebbero apparire scontate e, invece, non lo sono affatto. Salute: date ascolto alle necessità del corpo. Se vi sentite stanchi concedetevi una tregua, se avete energie in surplus risparmiatele per dopo. Frase del giorno: "Chi non ha mai commesso un errore, non ha mai provato nulla di nuovo. (Albert Einstein)". Voto: 6.

♍ Vergine (24 agosto - 23 settembre): ★★★★★.

Giornata di centro dell'attuale settimana davvero splendida, almeno sulla carta. Questo sarà infatti un mercoledì molto costruttivo per quanto riguarda alcune cose che sono "in ballo". In molti avrete occasione di confrontarvi con persone che contano e magari dare il via a qualcosa di molto importante. Sfoderate tutta la vostra diplomazia e determinazione per andare direttamente al punto. Amore: l'oroscopo del giorno di mercoledì 10 giugno indica la presenza di buone stelle pronte a sostenervi donando loquacità e tanto buon senso. Sarete apprezzati dal partner, sia per la simpatia che per la ritrovata voglia di comunicare. Single, vi sarà più facile del solito inserirvi in nuovi ambienti, ricevere inviti o essere ascoltati dalle persone vicine. Un nuovo amore potrebbe regalare molte emozioni, a patto di riconoscere per tempo la persona in grado conquistare il vostro cuore. Lavoro: non ci sarà nulla che non possiate controllare questo mercoledì. Sarà uno di quei momenti nei quali avrete l'occasione per dimostrare quanto sia grande la vostra capacità di adattamento. Salute: il movimento fisico vi permetterà di scacciare tensione e stress. Facendolo starete bene con voi stessi e con gli altri. Frase del giorno: "Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso." (Lev Tolstoj). Voto: 9+.

È possibile continuare con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.