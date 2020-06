Giovedì 25 giugno 2020 troveremo la Luna sostare in Leone, mentre il Nodo Lunare con Venere transiteranno sui gradi dei Gemelli. Il Sole e Mercurio permarranno la loro orbita in Cancro, così come Giove insieme a Plutone che rimarranno stabili nel domicilio del Capricorno. Infine, Saturno continuerà la sosta in Acquario come Urano che proseguirà il moto nel segno dei Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Acquario e Vergine.

Sul podio

1° posto Leone: lungimiranti. Il felice sestile che la Luna formerà col Sole in nona casa potrebbe rendere i nati Leone lungimiranti, specialmente sul versante professionale dove riusciranno a ponderare alcune strategiche mosse, che daranno risultati nel prossimo futuro.

2° posto Gemelli: passionali. L'alcova sarà presumibilmente la stanza più frequentata del giovedì nativo, grazie alla formidabile carica passionale fornita dal duetto Sole-Venere, ciò farà relegare in secondo piano le ansietà della coppia che sino a ieri attanagliavano i loro pensieri.

3° posto Ariete: lavoro top. Giovedì di probabili soddisfazioni lavorative in casa Ariete che, come piacevole conseguenza, aumenteranno l'entusiasmo nativo e riaccenderanno la fiammella della speranza verso i prossimi passi professionali che attueranno a breve.

I mezzani

4° posto Sagittario: riflessivi. 24 ore in cui i nati del segno assumeranno un mood riflessivo, soprattutto nel focolare domestico: ad alcune frasi del partner, pur lasciandoli interdetti, preferiranno non replicare a tono ma, semplicemente, fermarsi ad ascoltare.

5° posto Bilancia: sereni. Nel nido domestico i nativi avvertiranno presumibilmente un clima decisamente più sereno, dopo le burrasche emotive dei giorni precedenti, ciò non potrà che cimentare la simbiosi del menàge amoroso.

6° posto Toro: spossati. Le posizioni poco concilianti dei Luminari potrebbero donare uno scarno bottino energetico ai nativi, i quali rallenteranno, gioco forza, il ritmo professionale, sapendo che nei giorni seguenti dovranno recuperare le attività rimandate.

7° posto Capricorno: relax. La settimana è partita a mille e i nativi avranno, con tutta probabilità, la necessità di staccare la spina dalla quotidianità per concedersi ampi spazi di relax, in modo da ritemprare il loro benessere psico-fisico.

8° posto Scorpione: pessimisti. Malgrado le configurazioni astrali non si cureranno specificatamente di loro, i nativi potrebbero avvertire gli influssi lunari in maniera pressante e, come spiacevole conseguenza, mettere in campo un controproducente pessimismo.

9° posto Cancro: finanze flop. Gli impegni professionali non dovrebbero mancare in casa Cancro in questa giornata, a ma venir meno potrebbero essere invece i ritorni economici legati agli stessi, con probabili ritardi al seguito che li spazientiranno.

Ultime posizioni

10° posto Pesci: umore flop. Il tono nativo non sarà probabilmente dei migliori e non faticheranno ad accorgersene le persone con cui avranno a che fare, infatti quando la Luna si sposterà in Vergine durante le ultime ore di giovedì, potrebbero fargli una sonora 'lavata di capo'.

11° posto Acquario: scelte. Le novità durante gli ultimi mesi non dovrebbero essere mancate in casa Acquario, ma questo giovedì il fronte professionale e quello amoroso potrebbero intrecciarsi mettendo i nativi di fronte ad una scelta tanto complicata quanto importante per il futuro.

12° posto Vergine: lavoro flop. Qualcosa sul versante lavorativo potrebbe non girare a dovere, i nativi potrebbero divenire il capro espiatorio di tale ingranaggio mal funzionante. Riuscire a far comprendere ai capi che le motivazioni di ciò sono altre sarà, con ogni probabilità, un'ardua impresa.