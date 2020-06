Nel mese di luglio 2020 troviamo sul piano astrologico due cambiamenti planetari rilevati: Saturno si sposterà, giovedì 2, dai gradi dell'Acquario al Capricorno e, nel mentre, il Sole, mercoledì 22, viaggerà dall'orbita del Cancro al Leone.

Di seguito l'Oroscopo mensile, riguardante lavoro ed amore, per il segno zodiacale dell'Acquario.

Amore

Le faccende amorose dei nati Acquario nel mese di luglio godranno, con ogni probabilità, di una carica passionale invidiabile, specialmente durante le prime tre settimane. A giugno molti nativi hanno relegato in secondo piano le questioni d'amore, orientandosi maggiormente sul lato pratico e professionale della loro vita, e il partner ha pagato tale trascuratezza, spesso esternando apertamente il proprio malcontento.

Ma, a venire in loro soccorso, nel mese di luglio ci penseranno Marte e Venere, entrambi in ottima posizione, che renderanno presumibilmente la camera da letto la stanza più frequentata, facendo, come piacevole conseguenza, dimenticare al partner le problematiche del mese appena trascorso. Qualche attenzione in più, invece, dovranno averla durante l'ultima settimana, quando vi sarà il trigono di Fuoco tra il Sole e Marte. In questa fase sia le arti amatorie che il dialogo di coppia potrebbero subire un contraccolpo.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nati del segno durante il settimo mese del 2020 faranno presumibilmente i conti con degli stravolgimenti inaspettati. Il ritorno di Saturno in Capricorno, che rimarrà sino a fine anno, potrebbe mischiare le carte in tavola, professionalmente parlando, mettendo i nativi di fronte a nuove mansioni a cui adempiere e/o a un cambio di referenti.

La nota dolente, però, non sarà tanto il cambiamento, ma la predisposizione dei nativi del segno nell'accettare la 'lezione' dell'austero Pianeta. Difatti, il severo Saturno di Terra, che da qualche mese li aveva abituati bene, parrà volerli far scendere di un gradino della scala gerarchica, in modo da far loro assorbire in toto il significato più profondo della parola 'successo'.

Essere declassati, se così vogliamo dire, potrebbe rivelarsi un modo aspro ma, al contempo, efficace per rendere i nativi consci che ogni traguardo non può essere infinito e, gioco forza, bisogna rimboccarsi le maniche e ripartire quando serve. Questo complicato ma utile cambiamento lavorativo dovrà essere metabolizzato sino al giorno 21: in caso contrario, dovranno fare i conti con l'attivazione di Marte in Ariete da parte del Sole in Leone che, formando un trigono in opposizione al loro segno, li renderebbe nervosi ed indisponenti.

Giorni fortunati: 2, 13 e 19.