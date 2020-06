L'Oroscopo di mercoledì 24 giugno garantisce grande forza d'animo a ciascun segno zodiacale alle prese con l'amore e gli impegni lavorativi. L'influsso di Venere dai Gemelli smorza un po' alcune tensioni di Marte in Pesci e mitiga gli affetti, garantendo sensazioni appaganti e piacevoli. Luna in Leone acuisce ancor più il bisogno d'affetto per tutti i segni zodiacali di Fuoco. Di seguito le previsioni astrologiche fortunate.

Luna in Leone nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: l'amore prende quota con Luna benefica dal Leone che garantisce grande intuizione sentimentale. Così potete indirizzare le energie nel verso giusto, dare amore e ricevere in cambio sensazioni mai provate prima.

Venere splende per voi e anche il lavoro va a gonfie vele poiché svolto con grande determinazione e forza d'animo.

Toro: Urano incrocia le sue energie con Saturno ma in quadratura e impone qualche restrizione in amore. Anche se insostenibile per voi, cercate di destreggiarvi al meglio in alcune situazioni che creano attrito. Anche il lavoro sembra mettervi alle corde, ma con la vostra tenacia riuscite a superare il tutto in maniera brillante.

Gemelli: buone le sensazioni amorose con Luna che incrocia un sestile astrologico favorevole con Venere. Così l'amore prende quota e non mancano gli attimi di grande appagamento sentimentale in coppia. Voi single approfondite le nuove amicizie, di sicuro una persona molto vicina a voi non aspetta altro che di riempirvi di affettuosità.

Il consiglio degli astri è quello di non lasciarsi prendere dall'irritabilità, anche sul lavoro.

Cancro: Mercurio e Sole nel segno risplendono per voi e garantiscono sensibilità, vitalità e un'intelligenza brillante. Non lasciatevi prendere dalla tristezza quindi e ricordate che alcune difficoltà in amore, sono passeggere.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Sul lavoro invece è richiesto maggior impegno per emergere.

Leone: Luna nel segno rende l'atteggiamento più eccentrico e voi molto desiderosi di stare al centro dell'attenzione. Diventate i veri leader di gruppo e brillate poiché pieni di charme. Via libera all'amore poiché gli astri sono favorevoli, attenzione solo ad alcuni alti e bassi sul lavoro.

Vergine: Marte e Nettuno opposti al segno provocano irrequietezza e impazienza di concretizzare i sogni amorosi. Ma tempo al tempo e ricordate che dovete prima chiudere un ciclo vitale, per rinascere ed evolvere in modo positivo e rigenerante. Cercate di superare alcuni attriti e difficoltà sul lavoro con la pazienza e la perseveranza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il carisma è seducente con Luna in Leone che intensifica il desiderio di vivere l'amore in modo molto passionale. Seguite il vostro intuito, sia che siate in coppia che voi single poiché i pianeti elargiscono fortuna in amore. Magari Saturno e Urano in quadratura fanno ribaltare un po' le vostre idee, ma vedete il tutto come prove da superare con coraggio anche in ambito professionale.

Scorpione: Luna in quadratura e anche Saturno sprigiona una certa difficoltà nell'entrare in contatto con i sentimenti. Quindi siete pervasi da blocchi emotivi capaci di produrre anche scoraggiamento e vi sentite soli. Possono sorgere problemi con le donne o noie sul lavoro, che però devono essere approfondite con minore pessimismo poiché in questo periodo vedete il tutto più difficile di come è in realtà.

Sagittario: Luna agisce in modo favorevole, anche se è forte in voi il desiderio di essere amati. Venere e Marte risultano in quadratura e possono raffreddarsi gli affetti o approcciarvi alle nuove storie senza eccessivo sentimentalismo. Siete alquanto combattuti e anche in campo lavorativo riscontrate una certa repulsione nei confronti dei colleghi.

Che ne dite di revisionare il tutto facendo maggiore chiarezza in voi stessi?

Capricorno: l'amore fa ricollegare a ricordi passati che hanno fatto male e che possono aprire delle ferite non ancora cicatrizzate a dovere, anche nel presente. Puntate un riflettore su voi stessi e regalatevi pure una pausa di riflessione per valutare alcune situazioni amorose in bilico. Così riuscite a recuperare le energie perdute e tutto appare meno complicato anche sul piano lavorativo.

Acquario: è un periodo un po' teso per gli affetti e alcuni schemi rigidi sono difficili da abbattere con Saturno e Urano in quadratura. La tensione sul lavoro diventa insostenibile e anche gli affetti sono influenzati da una frustrazione latente.

Venere in compenso risulta in posizione favorevole, quindi non prendete decisioni radicali al momento poiché poi potreste pentirvene.

Pesci: alti e bassi in amore sono avviati da Venere in dissonanza che rende la sfera sentimentale alquanto tesa. Ma non innervositevi e soprattutto non rinviate l'attuazione di alcune mosse decisive per sbloccare una situazione in bilico. Plutone e Giove dal Capricorno risultano positivi e avviano cambiamenti lenti ma inesorabili in campo professionale.