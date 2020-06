Lunedì 15 giugno 2020 troveremo la Luna transitare nel segno dell'Ariete con Giove e Plutone a sostare sui gradi del Capricorno. Saturno rimarrà stabile in Acquario, così come il Sole, Venere e il Nodo Lunare proseguiranno invece con la propria orbita in Gemelli. In ultimo, Urano continuerà il domicilio nel segno del Toro mentre Nettuno e Marte permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole a Gemelli e Acquario, meno roseo per Ariete e Cancro.

Sul podio

1° posto Acquario: sereni. Nel focolare domestico il clima potrebbe assestarsi sui binari della serenità con gli attriti dei giorni passati a divenire solo un lontano ricordo.

2° posto Gemelli: chiarimenti. Il trigono che Venere formerà con Saturno metterà, con tutta probabilità, i nati Gemelli nelle condizioni di cimentarsi in discussioni chiarificatrici con le persone care, che avranno ottime possibilità di avere un epilogo positivo. Alti e bassi professionali.

3° posto Sagittario: schietti. La pressante quadratura che nascerà tra il Luminare femminile di Fuoco e Giove in Capricorno potrebbe spingere i nativi a mettere in campo una schiettezza senza eguali, specialmente nell'ambiente professionale dove ogni manchevolezza sarà puntualizzata senza remore.

I mezzani

4° posto Pesci: soluzioni. Malgrado Urano e Saturno presumibilmente si divertiranno a rendere questo inizio settimana controverso, ecco che i nati del segno potranno contare su un conciliante parterre planetario, trigono tra Marte e Mercurio in primis, che li faciliterà nel giungere a celeri soluzioni in merito.

5° posto Leone: figli. Il focus del lunedì nativo sarà, c'è da scommetterci, orientato verso l'educazione dei figli, che sarà motivo di discussione con l'amato bene, per giungere ad un compromesso che soddisfi tutte le parti in causa. Amore in stand-by.

6° posto Toro: mutevoli. Le numerose retrogradazioni che vi saranno questo lunedì, Giove ed Urano di Terra su tutti, potrebbero rendere i nati Toro inclini alla mutevolezza d'opinione in diversi ambiti esistenziali, lasciando sgomente le persone care abituate a ben altro comportamento.

7° posto Capricorno: a piccoli passi. Nell'ambiente professionale non sarà presumibilmente tempo di premere sul pedale dell'acceleratore, anzi. Gli Astri, infatti, suggeriranno al terzo segno di Terra di avanzare a piccoli passi godendo di ogni risultato che arriverà, anche se minimo.

8° posto Scorpione: umore flop.

Più che un'avversa situazione astrale saranno probabilmente i nativi ad essere i nemici di loro stessi questo lunedì, in quanto metteranno in campo un umore ballerino che non sarà affatto gradito nell'ambiente professionale. Perplessità amorose probabili in tarda serata.

9° posto Bilancia: nervosi. La Luna opposta, perlopiù quadrata al Sole nel loro Elemento, potrebbe rendere i nativi oltremodo nervosi, anche per questioni di poco conto. Il settore più bersagliato sarà probabilmente quello amoroso dove il partner, fortunatamente, non farà troppo caso alla loro mood bizzoso.

Ultime posizioni

10° posto Vergine: finanze flop. Bisognerà porre particolare attenzione alle faccende finanziarie odierne, evitando qualsiasi colpo di testa in modo da scongiurare sgradite sorprese nel bilancio economico di fine giugno.

11° posto Ariete: lavoro flop. In casa Ariete le faccende professionali potrebbero subire i pesanti influssi astrali, amplificati dalla doppia quadratura che la Luna formerà con Plutone e Giove, che parranno far divenire più complicate anche le mansioni, sulla carta, semplici.

12° posto Cancro: fuori fase. Semaforo acceso sul rosso, sia in amore che sul lavoro, per i nativi quest'oggi, che potranno contare, però, sulle amicizie. Sarà bene, quindi, trascorrere del tempo con gli amici tra risate e divertimento in modo da alleggerire questo pesante lunedì.