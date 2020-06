L'oroscopo di domenica 14 giugno avrà in serbo tante emozioni per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, sarà possibile trovare: Sole e Venere in Gemelli, Luna in Ariete, Mercurio in Cancro, Marte e Nettuno in Pesci, Giove e Plutone in Capricorno, Saturno in Acquario e Urano in Toro.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi influenzeranno l'Oroscopo del 14 giugno dei 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Previsioni zodiacali di domenica 14 giugno: Ariete in difficoltà e Cancro altruista

Ariete: farete fatica a trovare il giusto feeling con il partner. I vostri desideri vi appariranno del tutto incompatibili, ma non vi arrenderete.

Forse, la persona amata sarà la prima a gettare la spugna. Questo ferirà molto i vostri sentimenti e vi spingerà a riflettere sull'idea di dare una direzione del tutto inaspettata al vostro rapporto d'amore. In famiglia, ci saranno consigli contrastanti: alcune persone vi diranno di lottare per la longevità della vostra storia, altre vi sproneranno a pensare solo al vostro benessere.

Toro: nessuno riuscirà a tenere a freno la vostra parlantina. Amerete essere ascoltati ed esprimere la vostra opinione. Non vi farete problemi neanche davanti a sconosciuti. L'obiettivo principale della giornata sarà catalizzare l'attenzione degli altri. L'oroscopo, però, consiglia di non trascurare gli amici di sempre perché potrebbero sentirsi isolati.

Il partner si farà trascinare da sentimenti di gelosia che vi metteranno in imbarazzo. Entro la fine della serata, deciderete di affrontare con lui l'argomento.

Gemelli: avrete voglia di trascorrere ore piacevoli davanti a film romantici e spensierati. Spegnerete il telefono e rifiuterete qualsiasi tipo di invito.

Darete un peso particolare al vostro relax e userete questa domenica per sistemare alcune questioni personali. Vi diletterete in cucina tra ricette deliziose, ma salutari. Un ottimo modo per concludere la giornata potrebbe essere quello di fare un bagno rigenerante durante la lettura della vostra rivista preferita.

Cancro: tenderete a mettere da parte il vostro benessere personale per concentrarvi, maggiormente, sugli affetti più cari. Rinuncerete, momentaneamente alle vostre sfide e proverete a dispensare consigli preziosi. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di non farvi carico di responsabilità eccessive perché questo potrebbe danneggiare il vostro umore. Il partner vi chiederà di fare qualcosa di divertente assieme a lui: sarete ben felici di accettare l'invito!

Oroscopo di domani 14 giugno: giornata in casa per Vergine e Scorpione giù di tono

Leone: avvertirete il desiderio di modificare la vostra routine quotidiana, ma sarete fin troppo legati alle vostre abitudini. Quello che vi aiuterà a superare questo momento difficile sarà una forte scossa emotiva proveniente da voi stessi.

Proverete a chiedere aiuto agli affetti più cari, ma nonostante i loro sforzi, le cose non cambieranno. Responsabile di un possibile cambiamento sarà solo la vostra forza emotiva. L'oroscopo suggerisce di vivere secondo i vostri desideri e le vostre ambizioni.

Vergine: sarete molto attaccati al vostro ambiente domestico, quasi protettivi. Amerete decorare la casa con piccoli tocchi personali e trascorrere il tempo tra le vostre cose. Il partner cercherà di spronarvi a uscire di casa per godervi una domenica alla luce del sole, ma voi preferirete riposare e rimanere nella vostra zona di comfort. Forse, questo atteggiamento sarà legato a una chiusura nei confronti dell'esterno. L'oroscopo consiglia di non farvi influenzare da esperienze negative.

Bilancia: dedicherete molte ore alla crescita personale. Affronterete questo tema con esperti del settori e cercherete di trovare tutti i video che tratteranno dell'argomento. Il vostro obiettivo sarà quello di sentirvi maggiormente soddisfatti della vostra vita. Per voi, sarà importantissimo riuscire a gestire tutte le vostre risorse e dargli un valore del tutto nuovo. L'oroscopo consiglia di non forzare i vostri atteggiamenti: la spontaneità sarà ciò che vi conferirà una marcia in più.

Scorpione: vi sembrerà di vivere dentro una bolla isolata da tutto. Molte cose vi appariranno come irraggiungibili, ma non avrete alcuna voglia di impegnarvi per ottenerle. Preferirete, al momento, accontentarvi di ciò che già avute e godervi la serenità della giornata.

Con il partner condividerete un dolce momento insieme, anche se ci saranno ancora molte cose che desidererete migliorare. La vita in famiglia potrebbe essere un po' movimentata!

Previsioni astrologiche del 14 giugno: Sagittario carismatico e senso estetico per Pesci

Sagittario: darete sfogo al vostro carisma per conquistare una persona che vi sta molto a cuore. Dovrete faticare parecchio per riuscire a farvi notare e, forse, avvertirete dei sentimenti di frustrazione. L'oroscopo vi suggerisce di non gettare la spugna e di attendere la vostra occasione. Essere troppo insistenti, al contrario, potrebbe portare a una reazione del tutto contraria. Gli amici rappresenteranno un aspetto importante della vostra giornata perché vi faranno sorridere anche davanti alle difficoltà.

Capricorno: guarderete a degli ideali estetici e relazionali troppo modificati per essere reali. Vi porrete degli obiettivi basandosi su cose non raggiungibili e questo vi metterà in una situazione difficile. Fortunatamente, il vostro partner saprà starvi accanto e mostrarvi il mondo da un altro punto di vista. Per voi sarà illuminante aprire gli occhi e scoprire di essere già perfetti così. In famiglia, la situazione rimarrà stabile, forse, ci sarà qualche piccolo battibecco, ma si risolverà velocemente.

Acquario: sarete del tutto concentrati sul lavoro. Non rinuncerete ai vostri impegni neanche di domenica e inizierete a organizzare la settimana successiva. Verso la seconda metà della giornata, accadrà qualcosa che vi spingerà ad allontanarvi dalle mansioni che vi siete imposti.

Avvertirete il forte desiderio di dedicare tempo solo a voi stessi e vi pentirete di aver sprecato il vostro giorno libero. Il partner, forse, vi chiederà di essere maggiormente presenti nella sua vita.

Pesci: darete molta importanza all'aspetto estetico e cercherete di esternare i sentimenti tramite il trucco e la moda. Ricorrerete ad accessori elaborati e farete di tutto per non passare inosservati. Gli amici vi rivolgeranno molti complimenti, ma qualcuno potrebbe essere eccessivamente invidioso. L'oroscopo suggerisce di circondarvi di persone degne della vostra fiducia e di non ascoltare cattiverie dette da chi vuole solo ferirvi. Una sorpresa inaspettata vi riempirà il cuore di gioia.