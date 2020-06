L'Oroscopo di domani 25 giugno, è pronto a svelare se questa in arrivo sarà una giornata positiva o negativa. A fare da ago della bilancia le previsioni zodiacali di giovedì, nel contesto interessanti i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Dunque, abbiamo già annunciato attraverso il titolo principale l'interessante passaggio dell'Astro della Terra nel campo della Vergine, in questo frangente meritatamente valutata al "top del giorno". A fare compagnia al simbolo di Terra al vertice della classifica, Toro e Leone, entrambi insigniti delle cinque stelline della fortuna. Ansiosi di mettere bene a fuoco l'oroscopo di domani per la giornata del 25 giugno?

Andiamo a svelare l'arcano passando al setaccio prima la classifica quotidiana per poi passare alle predizioni su amore, lavoro e salute segno per segno.

Classifica stelline 25 giugno

L'Astrologia è pronta a mettere in chiaro il probabile andamento riservato dalle effemeridi alla giornata di giovedì. Come annunciato in apertura, ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco, ossia quella compresa da Ariete a Vergine. Senza tergiversare più di tanto, andiamo pure a mettere in evidenza la classifica stelline quotidiana per la giornata del 25 giugno:

Top del giorno : Vergine - Luna nel segno;

: Vergine - Luna nel segno; ★★★★★: Toro, Leone;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Ariete.

★★: NESSUNO.

Previsioni del giorno 25 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★.

L'oroscopo di domani al segno dell'Ariete indica un periodo non troppo facile per la maggior parte di voi Ariete. A latitare potrebbe essere in gran parte la voglia di fare, unita al fascino in deciso calo: aggrappatevi pure alla solita simpatia che da sempre vi accompagna. In coppia, l'umore non sarà dei migliori e la responsabilità sarà da addebitare alla Luna dispettosa.

Con un po' di tatto tutto si risolverà. Pertanto, non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni; cercate piuttosto di distrarvi e di divertirvi insieme. Single, se parliamo d'amore, per avere quella stabilità affettiva cui aspirate non ci sarà bisogno di sacrifici né di rinunce; dovrete ascoltare solamente il cuore, che vi consiglierà nel modo migliore.

Il comparto lavoro, vista l'ostentazione insinuata da astri disarmonici al segno, potrebbe mettervi probabilmente in qualche pasticcio. Perciò la moderazione dovrà essere il vostro motto principe. Sbagliato voler essere originali a tutti i costi: rischiereste di prendere più di un abbaglio o fare magre figure. In merito alla salute, un po' di sport per scaricare le tensioni non farà male.

Frase del giorno : "Non tutte le verità son per tutte le orecchie." (Umberto Eco).

: "Non tutte le verità son per tutte le orecchie." (Umberto Eco). Voto: 6+.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★★★. Una giornata a forma di cuore? Certo che sì. Senz'altro interessante si prospetta questo vostro giovedì 25 giugno, ben disposto a regalare un ottimo periodo a molti nativi del Toro.

In amore, soprattutto in ambito del rapporto di coppia, nulla dovrà essere dato per scontato. Essere sorprendenti sarà la vostra parola d'ordine. Ci riuscirete perfettamente trascorrendo una giornata e conseguente serata in tranquilla serenità. Single, giorno piacevole soprattutto per i rapporti famigliari e per le amicizie. Se siete in viaggio o in procinto di partire, preparatevi a nuovi incontri che si riveleranno molto interessanti e divertenti. Nulla vi impedirà di dare fuoco alle polveri e di godervi una situazione astrale decisamente stuzzicante. Nel lavoro, l'oroscopo giornaliero indica un periodo fortunato e a tratti persino divertente! Convinti e ben provvisti di dialettica, potreste tentare di rialzare le vostre quotazioni sulla scena professionale: preparare il terreno per nuovi interessanti progetti.

Per la salute, vi sentirete rigenerati, depurerete il vostro corpo e la vostra mente, cosa di cui avete decisamente molto bisogno.

Frase del giorno : "Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero." (Aristotele).

: "Lo scopo del lavoro è quello di guadagnarsi il tempo libero." (Aristotele). Voto: 9.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★. Giornata monotona, decisamente propensa a partire un poco a rallentatore. Dunque, periodo sottomesso ad una generica flemma nonché ad una banalissima routine, valutata nelle predizioni di giovedì con le quattro stelle della normalità. In campo sentimentale, al contrario, gli astri annunciano un vivace e spensierato periodo. Apparirete disinvolti agli occhi di chi stimate e amate, riuscendo a destreggiarvi brillantemente tra coccole del partner e problemini familiari.

Single, una giornata di piacevole disimpegno ogni tanto non guasta. Godetevela e approfittatene per assecondare i vostri desideri o le vostre curiosità intellettuali, meglio se sentimentali. Privarsi oggi di ciò che potrebbe dare piacere domani potrebbe essere un errore grossolano! Un progetto di lavoro, sicuramente di rilievo, decollerà nei prossimi giorni. La stabilità ed il successo a cui da tempo ambite saranno tangibilmente a portata di mano. La salute vi invoglia a riflettere: se avete fatto un po' di confusione nel calcolo delle calorie, non fatene un dramma. Riequilibrerete i conti con una cena leggera.

Frase del giorno : "Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere." (Padre Pio da Pietrelcina).

: "Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere." (Padre Pio da Pietrelcina). Voto: 8-.

L'oroscopo di giovedì 25 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★.

L'oroscopo sulla giornata di giovedì annuncia discrete prospettive in questo tratto di settimana per gran parte di voi, carissimi amici del Cancro. Grazie a pianeti favorevoli, in aspetto convincente, forse riuscirete ad avere la meglio nelle situazioni a stampo affettivo. Le stelle vi faciliteranno la vita in campo sentimentale, rendendovi molti attenti e perspicaci per tutta la giornata. Approfittatene per ristabilire la pace con il partner, perché il cielo favorirà uno straordinario fermento nel rapporto di coppia. Il rapporto affettivo si prospetta più dinamico grazie alla bella intesa sessuale e spirituale raggiunta. Single, l'interesse per una persona conosciuta di recente potrebbe spingere qualcuno di voi verso l'occasione di un flirt e di un'avventura molto interessante.

In campo lavorativo sarà il tempo adatto per immaginare un cambiamento, magari per avvicinarsi a ciò che da sempre avreste voluto raggiungere. Farlo sarà nel vostro interesse, certamente per un futuro migliore. Per la salute, acquisirete fiducia in voi stessi e ciò vi renderà più forti e sicuri.

Frase del giorno : "La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha." (Oscar Wilde)

: "La felicità non è avere quello che si desidera, ma desiderare quello che si ha." (Oscar Wilde) Voto: 8.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★★. L'oroscopo di giovedì indica l'arrivo di un periodo classificato a cinque stelle. Quindi, una fase magnifica si prevede per la stragrande maggioranza di voi Leone. Sarà un giorno certamente molto appetibile in fatto di passione. L'eros sarà intenso, come del resto ben si addice al vostro segno.

Per chi è in coppia, parlando d'amore, si prevede che in molti gioirete dell'elettricità che sentirete stando in compagnia della persona amata. Il che farà battere forte il vostro cuore, cosa che confermerà sempre più i vostri sentimenti nei confronti del partner. Lancerete senz'altro messaggi seduttivi di sicuro effetto. Questo alla luce del fatto che la persona amata, ultimamente, potrebbe aver perso un po' di fiducia nei vostri riguardi. Single, le stelle creeranno un'atmosfera molto dolce e serena. Ottimi saranno i rapporti con i famigliari e con gli amici di sempre. Nuovi contatti in ambito lavorativo vi permetteranno di vedere diversamente nuove prospettive per il futuro ed i dubbi che avevate si dissiperanno.

Per l'aspetto salutare, la positività che respirerete sarà un toccasana per liberarvi da tensioni e preoccupazioni accumulate nei giorni indietro.

Frase del giorno : "L'aforisma non coincide mai con la verità: o è una mezza verità, o una verità e mezzo." (Karl Kraus)

: "L’aforisma non coincide mai con la verità: o è una mezza verità, o una verità e mezzo." (Karl Kraus) Voto: 9+.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): 'top del giorno'. L'oroscopo di domani per questo giovedì 25 giugno, indica che potrebbe essere una giornata bella, molto convincente specialmente in campo sentimentale. Valutata come favolosa, la giornata porterà una ventata di novità in quasi in ogni ambito. A dare massimo supporto sarà l'arrivo della Luna in Vergine: pronti a gongolare? In amore, quasi certamente sarà una giornata eccezionale, dove potrete dare libero sfogo ai vostri sogni.

La strada davanti a voi sarà facile e spianata da qualsivoglia problema. Dalla vostra parte famigliari, amici e persone stimate, certamente ben felici di regalare una giornata positiva sotto tutti i punti di vista. Ogni cosa o aspetto della vostra vita troverà la giusta collocazione. Questo instaurerà in voi una maggiore fiducia nei confronti del partner. Single, avrete una vita sociale intensa e contatti con persone di ambienti diversi dai soliti che frequentate. Farete conoscenze importanti, anche per la vostra vita sentimentale futura. In merito al lavoro, sarete dinamici ed intraprendenti: vorrete giustamente ottenere quei risultati che ritenete siano alla vostra portata. Per la salute, vivrete una giornata spettacolare, il cuore batterà forte tutto il giorno e qualche lacrima di gioia potrà scendervi in serata, dalla felicità.

Frase del giorno : "La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla." (David Hume).

: "La bellezza delle cose esiste nella mente che le contempla." (David Hume). Voto: 10.

