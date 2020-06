Nel mese di luglio 2020 troveremo sul piano astrale due passaggi planetari rilevanti: il giorno 22 il Sole viaggerà dai gradi del Cancro al Leone, mentre il 2 del mese sarà Saturno a cambiare domicilio, passando dall'Acquario al Capricorno. Di seguito l'Oroscopo, riguardante amore e lavoro, per il segno zodiacale della Bilancia.

Amore

Le faccende di cuore dei nati Bilancia nel mese di luglio risulteranno, con ogni probabilità, entusiasmanti perché metteranno in campo una trasgressione senza eguali, che mieterà parecchie 'vittime'. I single del segno, essendo liberi da vincoli sentimentali, potranno divertirsi nel conoscere nuove persone che, anche grazie allo charme che spesso li contraddistingue, non avranno problemi ad ammaliare.

Sarà così abbastanza semplice passare dalla normale frequentazione a una capatina nell'alcova, impreziosita dalla probabile carica passionale che il Sole in Leone assieme alla Venere in Gemelli gli doneranno durante l'ultima settimana. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per chi tra loro vive una relazione stabile, nella quale potrebbero sentirsi come tarpare le ali nell'esprimere se stessi.

Lavoro

Le vicende lavorative dei nativi nel settimo mese del 2020 potrebbero metterli di fronte al desiderio di avanzare nella scala gerarchica aziendale, se operano alle dipendenze altrui, o di far decollare i loro progetti, se autonomi. Per riuscire in tale intento, saranno presumibilmente molti che opteranno per un investimento, in termini di denaro e tempo, su loro stessi come un ammodernamento della propria attrezzatura professionale o l'iscrizione a un corso d'aggiornamento.

Grazie a Mercurio in Cancro, specialmente per la prima e seconda decade del segno, tali scelte saranno, c'è da scommetterci, ben ponderate e, come felice conseguenza, i risultati non tarderanno ad arrivare.

Risultati che, però, non giungeranno prima dello sbarco del Sole in Leone quindi bisognerà, sino al 22 luglio, mantenere un atteggiamento morigerato evitando anche i colpi di testa finanziari sull'onda dell'entusiasmo.

La terza decade della Bilancia, invece, subirà l'influsso dell'opposizione marziana che da un lato potrebbe ridurre le energie fisiche al lumicino, e dall'altro renderli impazienti di raggiungere le mete prefissate. In questo ultimo caso sarà, quindi, necessario centellinare ogni risorsa energetica, onde evitare che lo stress faccia capolino durante i giorni centrali del mese.

Infine, gli inoccupati del segno potranno inviare le loro candidature dal 3 in poi, avendo buone chance di ricevere una proposta allettante quando luglio starà per terminare. Giorni fortunati: 19, 22 e 31.