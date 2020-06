L'oroscopo del 24 giugno è pronto per essere consultato. Se siete curiosi di sapere che cosa vi aspetta nel terzo giorno della settimana corrente, analizzate attentamente le seguenti previsioni astrologiche su amore e lavoro dedicate a tutti i segni dello zodiaco.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Giornata insolita. La iniziate con grinta ed entusiasmo e la concludete con qualche piccolo incidente. Non permettete a qualcuno di interferire nella vostra vita. In ogni caso, trovate sempre un modo per mettere in primo piano l’amore e fare emergere il romanticismo che c’è in voi. Volere è potere.

In campo lavorativo c’è una montagna di compiti da portare a termine, ma voi sarete in grado di dare il massimo.

Toro – Potreste vivere delle situazioni particolarmente intense in amore. Potreste, appunto, provare il morso della gelosia. Dubbi, sospetti, il brivido degli imprevisti e se morite dalla noia, sarete ben serviti dalle circostanze. L’impulsività non porta mai niente di buono, quindi, sarà meglio riflettere prima di prendere decisioni per il futuro. Per i rapporti di lavoro si prospetta un periodo un pochino burrascoso forse siete sotto pressione oppure state sognando un impiego più gratificante dell’attuale e magari meglio retribuito.

Gemelli – Giornata burrascosa per via di equivoci e incomprensioni.

Stabilire un dialogo con la vostra amata anima gemella non sarà facile. Lasciate perdere torto e ragione, se le emozioni che vi legano al partner sono sincere, lasciate che siano i sentimenti a dettare legge. In campo lavorativo fate attenzione a ciò che dite, una parola di troppo potrebbe ferire un collega, magari lo avete detto apposta, visto che avete sempre il pungiglione di guerra in tiro.

Lo shopping aiuta a distendere i nervi.

Cancro – Difficile fraintendere i sentimenti che provate per la persona amata, sono così forti, intensi e appaganti. Per voi del Cancro si prospetta un periodo molto positivo per l’amore. Finalmente saprete esprimere bene ciò che provate, ricevendo in cambio risposte concrete.

Le vostre idee lavorative hanno una marcia in più. Dunque, se state per avviare un’attività in questo periodo, troverete ciò che cercate.

Previsioni di mercoledì 24 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In amore, se non siete completamente soddisfatti di come vanno le cose in coppia, parlatene apertamente con il partner. Questa è la giornata giusta per vuotare il sacco. Inoltre, vi offre una bella carica di passionalità che farà volare l’attrazione fisica. Le stelle annunciano che presto raccoglierete i frutti dei vostri impegni lavorativi ed economici. Seminate bene e il vostro raccolto presto sarà abbondante.

Vergine – Periodo strano per il cuore. Alla dolcezza iniziale segue una fase più calda ma anche contraddittoria per i sentimenti.

Comunque sia, usate questi stimoli per migliorare la vostra condizione attuale, non per mostrare il vostro volto più cinico o per deprimervi. Fidatevi della persona che avete accanto e apritevi con sincerità. È da un bel po’ di tempo che vorreste cambiare qualcosa in campo lavorativo. Tuttavia, è il momento giusto per fermarvi a riflettere sugli obiettivi raggiunti e su quelli che vorreste ancora realizzare.

Bilancia – Ottimo periodo per i flirt e le avventure amorose, sempre se avete intenzione di divertirvi senza pensieri. Se state cercando la persona giusta, inizialmente potreste non sentirvi a vostro agio ma approfondendo la conoscenza potreste scoprire cose che fanno breccia al vostro cuore.

Finanze e soldi non male ma ve ne servirebbero di più, pazientate presto la musica cambierà.

Scorpione – L’amore sembra andare bene. Dopo un periodo di incomprensioni, dubbi, gelosia, finalmente tra voi e il vostro partner torna quella complicità invidiata dalle persone che frequentate, sia nel lavoro che nel privato. Non mancano dolcezza, romanticismo e attrazione fisica. Insomma, non potete lamentarvi di come andranno le cose e in moltissimi casi l’amore sarà il vostro rifugio e la vostra vacanza migliore. In campo professionale dovete raddoppiare la concentrazione. Distrazioni ed errori potrebbero mettervi in cattiva luce.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Niente sembra importare più della vostra vita amorosa questo periodo.

Se state vivendo una situazione amorosa complicata, presto ci saranno sicuramente importanti sviluppi. È possibile che una persona che ha catturato il vostro cuore riesca a farvi diventare più vulnerabili in amore. Se state cercando di aiutare una persona che rifiuta il vostro aiuto, spostate la vostra attenzione su voi stessi. Preparate un pasto delizioso, dormite, guardate un film. Prendere cura di se stessi è molto importante in questi tempi di incertezza. È bello quando potete condividere buoni sentimenti con gli altri, ma quando fate amicizia con voi stessi, non sarete mai soli.

Capricorno – La giornata è come la plasmate voi. Se vi immergete in notizie negative, diventa difficile vedere le cose brillanti nella vita.

Ecco perché è importante monitorare ciò che guardate e ascoltate. Limitate il vostro tempo sui social e scegliete con attenzione anche con chi passare il tempo. Una persona ansiosa che si concentra più sui problemi che sulle soluzioni smorza il vostro umore. Limitate il contatto con questa persona e mantenete le conversazioni ottimali. Sii il cambiamento positivo. Se siete in commercio tenete d'occhio la concorrenza, che potrebbe essere davvero agguerrita.

Acquario – In questa giornata di mercoledì date poco importanza all'amore ma dovete ammettere che ha un grande impatto sulla vostra vita. Stesso discorso vale per i soldi. Se siete single e pensate che la vostra vita amorosa resterà in sospeso per sempre, allora state per avere un gradito cambiamento!

Se desiderate più tempo libero, cercate un modo per aumentare le vostre entrate, senza lavorare tutto il giorno. Potreste decidere di avviare un’attività in proprio. Il cielo vi offre il pieno supporto e vi permette di dare il via ai vostri progetti.

Pesci – L'oroscopo dice che questo è un periodo perfetto per flirtare perché potreste avere l’opportunità di scacciare la vostra timidezza, imparare a conoscere il vostro potenziale partner, mettervi alla prova e scoprire che siete perfettamente in grado di superare ogni tipo di sfida. Tutto questo serve per aumentare e migliorare la vostra autostima, la vostra sicurezza. Solo con la concretezza e lo spirito propositivo i vostri sogni potranno realizzarsi, quindi vietato lamentarsi!