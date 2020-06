Nell'oroscopo della giornata di mercoledì 24 giugno la Luna entrerà nel segno zodiacale del Leone, che permetterà ai nativi del segno di insistere su alcune proposte lavorative o private, mentre Bilancia riuscirà a brillare di luce propria per quanto riguarda la sfera sentimentale. Giove in trigono per il segno del Toro permetterà di far decollare la loro carriera professionale, mentre Scorpione dovrà cercare di rilassarsi e fare il punto della situazione. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni dell'Oroscopo per la giornata di mercoledì 24 giugno 2020 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo mercoledì 24 giugno 2020 segno per segno

Ariete: oroscopo di mercoledì discreto per voi nativi del segno, con la Luna in trigono dal segno del Leone, ma Mercurio in quadratura dal segno del Cancro.

Sul fronte sentimentale vi piacerà molto stare con il partner. Avrete una mentalità aperta, flessibile, che vi permetterà spesso di comprendere le intenzioni del partner. Se siete single forse potreste dare vita ad alcune nuove iniziative. Nel lavoro la situazione sarà ancora difficile da gestire, tanto che fareste meglio a procedere con cautela, mantenendovi sulla difensiva. Voto - 7+

Toro: giornata tra alti e bassi per voi nativi del segno secondo l'oroscopo di mercoledì. Nel lavoro potrete contare su un forte Giove in trigono dal segno del Capricorno, che porterà discreti successi durante la giornata. In amore invece la Luna in quadratura dal segno del Leone potrebbe mettersi tra voi e la vostra anima gemella, impedendovi di esprimere bene i vostri sentimenti.

Se siete single il desiderio di amore e di affetto sarà forte, ma non sarà facile trovare qualcuno con cui condividere ciò. Voto - 7

Gemelli: configurazione astrale che prevede il pianeta Venere stabile nel vostro cielo. In amore non avrete dubbi in questa giornata e riuscirete a recuperare il tempo che avete perso, dedicandovi con tutte le vostre forze alla vostra anima gemella.

Se siete single avrete le idee abbastanza chiare su cosa dover fare in questa giornata. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a non trasmettere malumore ai vostri colleghi, perché altrimenti non riuscirete a portare avanti con convinzione alcune mansioni di gruppo. Voto - 7,5

Cancro: giornata discreta per voi nativi del segno secondo l’oroscopo, con Mercurio e il Sole in congiunzione al vostro cielo.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale avrete forti impulsi e passioni romantiche da condividere con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single vi dedicherete maggiormente alla vostra famiglia e al vostro mondo interiore. Nel lavoro cercate bene di capire che direzione volete prendere prima di dedicarvi ad un progetto. Voto - 8-

Leone: con la Luna in congiunzione al vostro cielo, nell'oroscopo della giornata di mercoledì avrete grandi aspettative. In amore vi sentirete forti, belli, pieni di fiducia e con un'irrefrenabile voglia di condividere i vostri momenti migliori con la persona che più amate al mondo. Se siete single sarete molto persuasivi all'interno della vostra cerchia di amici.

Nel lavoro riuscirete ad imporre le vostre idee con maggior convinzione, continuando ad insistere, evidenziandone i lati positivi. Voto - 8,5

Vergine: periodo nel complesso tranquillo per voi nativi del segno, grazie anche ad una configurazione astrale decisamente migliore rispetto alle giornate precedenti. Per quanto riguarda la sfera sentimentale voi single sfrutterete il vostro tempo libero per sfogarvi, divertirvi, sentirvi giovani e pieni di vita. Se invece avete una relazione fissa, queste giornate estive saranno perfette per stare in buona compagnia e rilassarsi. Nel lavoro potrebbe essere il momento di trovare nuovi campi che potrebbero darvi alcune soddisfazioni. Voto - 8-

Bilancia: un po’ di noia potrebbe assalirvi sul posto di lavoro in questo periodo secondo l'oroscopo.

L'estate è arrivata e la voglia di divertirsi verrà per tutti. Ciononostante dovrete avere ancora un po’ di pazienza e presto avrete modo di divertirvi anche voi. Nel frattempo cercate di impegnarvi ancora un po’ al lavoro. In amore riuscirete ad esprimere in maniera originale i vostri sentimenti e riuscirete a far brillare di luce propria la vostra dolcissima relazione di coppia. Se siete single fate vedere agli altri la vostra allegria e la vostra voglia di divertirvi, altrimenti potreste essere scambiati per delle persone pigre. Voto - 7+

Scorpione: oroscopo di mercoledì che prevede una buona configurazione astrale per voi nativi del segno. Sarete propensi a fare delle scelte abbastanza oculate in questa giornata, soprattutto per quanto riguarda il vostro lavoro, per cercare di ottimizzare al meglio il vostro tempo a disposizione e le vostre finanze.

Sul fronte amoroso dovrete cercare di rilassarvi e prendere qualche momento per voi, riflettendo sulla vostra situazione. Se siete single l'aiuto di un amico potrebbe rivelarsi utile in questa giornata. Voto - 7+

Sagittario: cielo di mercoledì che vede la Luna in trigono dal segno del Leone secondo l'oroscopo, pronta a darvi una mano a vivere la giornata in maniera più rilassata e positiva. Per quanto riguarda la sfera sentimentale vorreste essere in grado di dare un valore aggiuntivo alla vostra relazione di coppia e potreste anche riuscirci. Se siete single sognare vi permetterà di sentirvi vivi, invogliandovi a trasformare in realtà tali sogni. Nel lavoro se state pensando di investire, troverete qualcuno che vi consiglierà su come muovervi nel mondo della finanza.

Voto - 7,5

Capricorno: con Giove in congiunzione al vostro cielo, l'oroscopo della giornata di mercoledì si rivelerà discreto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Questo cielo favorisce lo sviluppo di nuove idee e vi permetterà di essere abbastanza ottimisti, al punto da mettervi subito all'opera con la voglia di arrivare il prima possibile al traguardo. In amore invece potrebbe esserci qualche intoppo che potrebbe mettere in crisi la vostra relazione di coppia. Fate attenzione al vostro modo di esprimervi dunque. Se siete single potrebbero non esserci novità degne di nota nella vostra ricerca all'amore. Voto - 7+

Acquario: sarà una giornata in calo per voi nativi del segno, considerato che avrete la Luna in opposizione.

Per quanto riguarda la sfera sentimentale in questo periodo non sarà facile comunicare con il partner, probabilmente anche a causa di alcune circostanze che potrebbero solamente portare ad ulteriori litigi. Se siete single e avete qualche dubbio in merito alla persona che vi piace, forse sarebbe il caso di cambiare aria. Nel lavoro potreste non riuscire a farvi comprendere al volo dai colleghi. In compenso però, i vostri guadagni saranno buoni. Voto - 6+

Pesci: oroscopo di mercoledì con una buona configurazione astrale per voi nativi del segno. Avere Marte, Mercurio e il Sole in posizione favorevole vi permetterà di ottenere ciò che volete in ogni ambito. In amore una bella giornata fuori casa, magari in spiaggia e in compagnia di amici e parenti sarà l'ideale per rafforzare il vostro legame e allo stesso tempo per divertirvi.

Se siete single sarà un periodo decisamente più leggero e tranquillo, ottimo per fare ciò che più vi piace. Nel lavoro potrebbero arrivare presto interessanti occasioni da cogliere al volo. Voto - 8,5