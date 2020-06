L'oroscopo del 23 giugno è pronto a dire la sua sul probabile andamento della giornata di martedì. Le previsioni delle stelle rivelano che per i nativi del Cancro si prospetta una giornata imprevedibile. Per le persone del Leone, invece, sarà una giornata caratterizzata da incomprensioni. Di seguito le predizioni zodiacali su amore e lavoro da Ariete a Pesci.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Cancro

Ariete – Se ci sono tensioni in sospeso con il vostro amato partner, approfittate di questa giornata per inaugurare una nuova pagina della vostra vita amorosa. Ottimo momento per avviare nuovi i progetti oppure per riprendere quei compiti lasciati a metà.

Rimboccatevi le maniche e date il meglio, potrebbe essere un periodo decisivo per la carriera e i soldi.

Toro – In questa giornata potreste conoscere una nuova persona, avete un fascino che fa breccia nel cuore di chiunque. La spontaneità e la malizia vi fanno guadagnare molti punti. Potrebbe essere una giornata magnifica se aspirate a scoprire una dimensione diversa della vostra vita. Il lavoro richiede massima concentrazione perché i favori delle stelle non dureranno in eterno. Presto qualche imprevisto potrebbe affacciarsi.

Gemelli – Giornata contraddittoria, meglio muoversi in punta di piedi. Il rischio di perdere di vista ciò che conta davvero in un rapporto d’amore è piuttosto elevato e la tentazione di cedere vittima della rabbia è sempre dietro l’angolo.

Siate pazienti, arrabbiarsi non vi porta nulla di buono, anzi peggiora solo la situazione. Fiuto eccellente per affari e occasioni lavorative promettenti.

Cancro – Giornata eccitante ma anche imprevedibile. Non abbiate fretta di trovare l’amore della vostra vita. Per ora non ci sono novità all'orizzonte, ma dovete ancora metabolizzare i cambiamenti avvenuti negli ultimi mesi.

Se ci sono decisioni da prendere, prima riflettete con calma e lucidità e poi comunicate la vostra scelta a chi di dovere.

Previsioni di martedì 23 giugno: da Leone a Scorpione

Leone – In questa giornata regna l’incomprensione. Con le persone, certo, ma soprattutto con voi stessi. Forse siete un po' disconnessi dalle vostre emozioni.

Non siete ancora pronti ad ascoltare le esigenze del vostro cuore o ancora non lo avete capito. Fate chiarezza in voi e cercate di capire quale strada vorrebbe percorrere il vostro cuore. Nel lavoro dovete affrontare con serenità e pazienza i vari imprevisti.

Vergine – Giornata poco chiara. Potreste scoprire di essere attratti da una persona, ma nello stesso tempo non sopportate le sue abitudini. Qualunque sia la situazione, cercate chiarezza nei vostri sentimenti e capire chi avete di fronte. La prudenza non è mai troppa. Il vostro impegno lavorativo vale tutto l’oro del mondo. Anche se state costruendo le basi per il futuro, in campo economico vorreste un po' di più.

Bilancia – Qualche leggera nuvoletta potrebbe oscurare la serenità di questa giornata.

Per fortuna, si tratta di ombre passeggere. Emozioni, dolcezza e tanta voglia di comunicare vi aiutano a raggiungere i vostri obiettivi amorosi. L'oroscopo consiglia di ascoltare il vostro cuore, è un buon intenditore. In campo lavorativo, se date il meglio di voi stessi potreste ottenere qualche proposta piacevole.

Scorpione – Avrete voglia di chiacchierare con le persone amate, soprattutto con il vostro partner romantico, parlare dei tempi passati e dei progetti futuri. Se siete giovanissimi, avete una matta voglia di stabilire un contatto profondo con le persone fidate. Insomma, si prospetta una giornata piuttosto romantica. Via libera agli affari commerciali, agli accordi e allo shopping.

Tuttavia, non sperperate i vostri sudati guadagni. Acquistate solo quello che vi serve veramente.

Astrologia giornaliera: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Si prospetta una giornata abbastanza serena, un pochino appagante e romantica. Dovete comunque tenere gli occhi aperti, qualcosa o qualcuno potrebbe minare la vostra serenità. In ogni caso, dovete fare i conti con le agitazioni e il nervosismo, che vi rendono impulsivi e frettolosi. Prendetevi il tempo per riflettere. In campo lavorativo dovete mantenere la calma se non volete fare un passo falso.

Capricorno – Potrebbe essere un periodo nervoso per i sentimenti. Se vi piace qualcuno, fate attenzione a non infilarvi in una storia complicata, una di quelle dove il vostro ruolo non è mai abbastanza definito o magari la persona in questione vi fa impazzire dalla gelosia.

Se volete migliorare le finanze dovete studiare una buona strategia e dare il meglio di voi stessi nel lavoro.

Acquario – Siete ancora in tempo per organizzare i progetti più importanti che riguardano la vostra relazione. Che si tratti di vacanze, figli, matrimonio o convivenza. Il campo professionale è molto favorito dalle stelle, ma dovete dare il massimo senza tirarvi mai indietro.

Pesci – Esprimete un desiderio. Dovete credere fortemente in ciò che desiderate. Le stelle sono al posto giusto. Dunque, potrebbe essere un’ottima giornata per l’amore. Dovete avere fiducia in voi stessi e scrollare di dosso il pessimismo. Se state cercando lavoro, accontentatevi anche di una soluzione temporanea o stagionale.

Da cosa nasce cosa.