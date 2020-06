Per il segno della Vergine l'estate 2020 potrebbe non essere il periodo migliore dell'anno: nonostante un Giove in trigono infatti, i nativi vivranno uno stato di disagio per quanto riguarda l'ambito amoroso e sentimentale almeno fino ad inizio agosto, quando le cose prenderanno una piega molto diversa. Situazione complessa anche sul lavoro, dove si presenteranno parecchie sfide da dover affrontare dalle quali sarà difficile uscire vincitori. Le cose andranno meglio per chi è invece in cerca di un impiego.

Amore

Nel complesso i mesi di luglio e agosto saranno piuttosto statici in amore. Per avere novità positive in campo sentimentale dovrete necessariamente attendere giorno 5 agosto, quando Venere in sestile potrebbe finalmente donarvi un rapporto di coppia passionale e ricco di emozioni.

I tanti progetti che farete a questo punto vi daranno l'opportunità di consolidare il vostro amore e di farlo progredire, magari con un matrimonio o comunque una convivenza.

Giove in trigono non soltanto vi aiuterà col partner ma vi favorirà anche qualora ne stiate cercando uno, specie se siete appena usciti da qualche relazione deludente.

Lavoro

Saturno in opposizione sarà fortemente deleterio invece per la vostra carriera professionale e se avete un lavoro già abbastanza logorante ci potrebbero essere periodi in cui la stanchezza sopraggiungerà in modo pressoché ingestibile. Anche i guadagni non saranno molto sostanziosi e proprio per questo motivo sarete costretti ad evitare spese inutili o che potrebbero influenzare quelle più importanti.

Se avevate in mente di investire delle somme, non è il momento giusto. Rimandate tutto.

La ricerca di un nuovo lavoro sarà invece più soddisfacente con dei colloqui più vivaci che prometteranno un'occupazione stabile con possibilità di progressione.

Fortuna e salute

Giove in trigono e Saturno contro restituiscono un risultato non troppo positivo a livello di fortuna: qualche affare andato male, una faccenda burocratica troppo lenta e dei guadagni scarsi non vi daranno altro che noie e nervosismo.

Non sarà un caso infatti se l'ansia e lo stress raggiungeranno dei livelli che non vedevate da molto tempo e che credevate ormai sorpassati e finiti per sempre in soffitta.

Anche le energie fisiche risentiranno di questa situazione tutt'altro che rosea: regalatevi dunque dei momenti di riposo e relax, delle pause rigeneranti e cercate di stringere i denti nei momenti più critici.

La tempesta passerà e dopo potrete pianificare una ripartenza.