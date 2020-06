L'Oroscopo di domani, sabato 20 giugno, è pronto a svelare le nuove previsioni astrologiche sull'amore, nel lavoro e riguardo la salute. Occhi puntati dunque sull'astrologia, in questo contesto applicata ai sei segni rappresentanti la prima sestina dello zodiaco. A dominare la scena astrale del periodo, un meraviglioso Sole in Cancro, pronto a dare inizio all'estate 2020 (solstizio d'estate). Ansiosi di scoprire chi avrà fortuna il primo giorno di weekend? A essere analizzati quest'oggi saranno i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Iniziamo a fare una distinzione, in anteprima, tra i segni migliori e peggiori del giorno.

Senza dubbio, ad avere dalla loro parte la mano positiva degli astri saranno gli appartenenti al segno del Cancro che, insieme ad Ariete e Gemelli sono stati valutati alla pari con cinque stelle. Invece, come facile indovinare qualcun'altro avrà da lottare contro stelle avverse: le previsioni zodiacali di sabato viste le attuali effemeridi, annunciano difficoltà agli amici nativi del Toro e della Vergine.

Vediamo di appurare qualcosa di più dalla classifica quotidiana per poi passare alle analisi astrologiche di domani 20 giugno, segno per segno.

Classifica stelline 20 giugno

Pronti a gongolare nel caso il vostro segno risulti tra i fortunati di questo sabato? Come si sa, il responso è possibile trovarlo solamente "sfogliando" le pagine virtuali del nostro oroscopo giornaliero.

In questo caso, a dare le risposte giuste ci pensa la nuova classifica stelline quotidiana, nel contesto impostata sulla giornata del 20 giugno 2020.

Come annunciato in apertura ad essere valutati dall'oroscopo di domani su amore, lavoro e salute, in questa sede, i soli segni interessanti la prima sestina dello zodiaco.

Vediamo come sono state distribuite le stelline giornaliere, ovviamente partendo dal migliore in assoluto fino alla "coda" della scaletta, quest'oggi rappresentata dal segno della Vergine.

Il resoconto dettagliato restituito dall'oroscopo, segno per segno:

★★★★★: Ariete, Gemelli, Cancro (Sole nel segno);

★★★★: Leone;

★★★: Toro;

★★: Vergine.

Previsioni astrologiche di domani, 20 giugno: Ariete, Toro e Gemelli

♈ Ariete (21 marzo - 20 aprile): ★★★★★.

In arrivo un giorno davvero fortunato, splendido per la maggioranza di voi Ariete. Senz'altro quasi tutto il periodo risulterà vincente, a tutto tondo con la parte finale della settimana. In linea generale il primo giorno di weekend si prevede "con sorpresa": sarete al top della forma e non mancheranno occasioni per rafforzare intese e dialogo con le persone che più vi piacciono.

Amore : l'oroscopo di domani sabato 20 giugno all'Ariete, specie a voi che se siete in coppia, invita a cogliere la palla al balzo. Trascorrere una giornata di relax all'insegna del dolce far niente insieme alla persona amata questo sabato non avrà prezzo. Grazie agli influssi astrali più che positivi, tutto filerà via liscio, con tanto di gradevole sorpresa. Single, non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità: perché da un semplice incontro potrebbe nascere un amore vero.

: l'oroscopo di domani sabato 20 giugno all'Ariete, specie a voi che se siete in coppia, invita a cogliere la palla al balzo. Trascorrere una giornata di relax all'insegna del dolce far niente insieme alla persona amata questo sabato non avrà prezzo. Grazie agli influssi astrali più che positivi, tutto filerà via liscio, con tanto di gradevole sorpresa. Single, non lasciatevi sfuggire nessuna opportunità: perché da un semplice incontro potrebbe nascere un amore vero. Lavoro : con un po' di fortuna riuscirete finalmente a cavalcare l'onda e magari realizzare qualcosa di veramente importante. Questa volta la farete in barba a quelle stelle noncuranti dei vostri desideri.

: con un po' di fortuna riuscirete finalmente a cavalcare l'onda e magari realizzare qualcosa di veramente importante. Questa volta la farete in barba a quelle stelle noncuranti dei vostri desideri. Salute : sarete energici e pieni di vita e anche l'umore positivo contribuirà al vostro benessere psicofisico.

: sarete energici e pieni di vita e anche l'umore positivo contribuirà al vostro benessere psicofisico. Frase del giorno : "L’amore, come la medicina, è soltanto l’arte di aiutare la natura." (Pierre-Ambroise-François).

: "L’amore, come la medicina, è soltanto l’arte di aiutare la natura." (Pierre-Ambroise-François). Voto: 9.

♉ Toro (21 aprile - 20 maggio): ★★★.

Si preannuncia un sabato portatore di tanta noia. A tratti potrebbe risultare molto impegnativo da trascorrere. Il già annunciato periodo "sottotono" darà alla giornata di fine settimana una lentezza davvero snervante e abbastanza ostica da portare a buon fine per molti di voi del Toro.

Amore : giornata grigia con probabili situazioni sentimentali di difficile soluzione. In qualche caso potrà esserci un po' di tensione nella coppia a causa della gelosia, o qualche accesa discussione dettata da uno stupido litigio con un familiare. Single, se non riuscite a trovare la persona capace di farvi girare la testa, non sarà certo colpa delle stelle. L'invito è di riflettere su quanto grandi e forse inarrivabili siano le vostre aspettative e meditare.

: giornata grigia con probabili situazioni sentimentali di difficile soluzione. In qualche caso potrà esserci un po' di tensione nella coppia a causa della gelosia, o qualche accesa discussione dettata da uno stupido litigio con un familiare. Single, se non riuscite a trovare la persona capace di farvi girare la testa, non sarà certo colpa delle stelle. L'invito è di riflettere su quanto grandi e forse inarrivabili siano le vostre aspettative e meditare. Lavoro : l'oroscopo giornaliero indica che non arriverà quasi nessun aiuto celeste al vostro indirizzo. Dovrete sbrigarvela da soli, tranquillizzando in primis voi stessi, per poi soddisfare le esigenze altrui.

: l'oroscopo giornaliero indica che non arriverà quasi nessun aiuto celeste al vostro indirizzo. Dovrete sbrigarvela da soli, tranquillizzando in primis voi stessi, per poi soddisfare le esigenze altrui. Salute : forse state esagerando un po'. Migliorate il vostro autocontrollo e vedrete che molte cose si risolveranno.

: forse state esagerando un po'. Migliorate il vostro autocontrollo e vedrete che molte cose si risolveranno. Frase del giorno : "Anche quando i pianeti collidono, dal caos nasce una stella." (Charlie Chaplin).

: "Anche quando i pianeti collidono, dal caos nasce una stella." (Charlie Chaplin). Voto: 7-.

♊ Gemelli (21 maggio - 21 giugno): ★★★★★.

Questa parte della settimana giunta ormai alla fine si preannuncia davvero ottima per tanti di voi dei Gemelli. L'Astrologia vede in massima parte tanta tranquillità e serenità nel cuore di molti nativi. Le stelle in alcuni casi riporteranno nei vostri pensieri dei piacevoli ricordi da rivivere da soli o insieme a chi avete accanto.

Amore : il vostro rapporto arriverà a una svolta importante, magari che attendevate da qualche tempo. Un inatteso cambiamento, se dovesse esserci, di sicuro non potrà che giovare all'affiatamento con il vostro partner. Single, il filone dell'amore apparirà molto favorito, ma anche umore e salute andranno davvero alla grande. Ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità in cui poter fare quello che vi piace di più.

: il vostro rapporto arriverà a una svolta importante, magari che attendevate da qualche tempo. Un inatteso cambiamento, se dovesse esserci, di sicuro non potrà che giovare all'affiatamento con il vostro partner. Single, il filone dell'amore apparirà molto favorito, ma anche umore e salute andranno davvero alla grande. Ritagliatevi qualche momento di benessere e di serenità in cui poter fare quello che vi piace di più. Lavoro : buone nuove vi attenderanno, quindi seguite senza esitazioni l'intuito. Le vostre convinzioni sicuramente vi suggeriranno le mosse migliori per trarre vantaggi da qualsiasi situazione. La prossima settimana sarà tutta in evoluzione, ma bisognerà saperla gestire con metodo e organizzazione.

: buone nuove vi attenderanno, quindi seguite senza esitazioni l'intuito. Le vostre convinzioni sicuramente vi suggeriranno le mosse migliori per trarre vantaggi da qualsiasi situazione. La prossima settimana sarà tutta in evoluzione, ma bisognerà saperla gestire con metodo e organizzazione. Salute : bisogna che vi prendiate cura del vostro benessere, perché farlo è davvero importante. Quindi regalatevi qualche momento di assoluto relax e fate qualcosa di appagante.

: bisogna che vi prendiate cura del vostro benessere, perché farlo è davvero importante. Quindi regalatevi qualche momento di assoluto relax e fate qualcosa di appagante. Frase del giorno : "Dio aveva fatto soltanto l’acqua, ma l’uomo ha fatto il vino." (Victor Hugo).

: "Dio aveva fatto soltanto l’acqua, ma l’uomo ha fatto il vino." (Victor Hugo). Voto: 9.

L'oroscopo di sabato 20 giugno: Cancro, Leone e Vergine

♋ Cancro (22 giugno - 22 luglio): ★★★★★.

Questo finale di settimana per voi Cancro si prevede più che positivo. L'ingresso del Sole nel segno vi renderà particolarmente creativi e non avrete freni alla fantasia. Seguite le felici ispirazioni del momento, i risultati sorprenderanno. Per chiudere in scioltezza, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti, con la possibilità di conseguire posizioni di potere e prestigio.

Amore : l'oroscopo sulla giornata di sabato invita alla buona comunicazione. Il feeling con il partner sarà più semplice e fluido dei giorni scorsi, sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia. Quella di domani sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto. Single, circostanze favorevoli forniranno la soluzione per questioni che vi stanno particolarmente a cuore. L'importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di impuntarvi su delle sciocchezze.

: l'oroscopo sulla giornata di sabato invita alla buona comunicazione. Il feeling con il partner sarà più semplice e fluido dei giorni scorsi, sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia. Quella di domani sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà perfetto. Single, circostanze favorevoli forniranno la soluzione per questioni che vi stanno particolarmente a cuore. L'importante sarà badare al sodo, alle difficoltà reali, invece di impuntarvi su delle sciocchezze. Lavoro ottime le prospettive in programma. Finalmente potrete definire alcune questioni burocratiche in corso o siglare accordi nuovi e importanti.

ottime le prospettive in programma. Finalmente potrete definire alcune questioni burocratiche in corso o siglare accordi nuovi e importanti. Salute : basta con la pigrizia, perché è arrivato il momento di rimettervi in forma con sport e l'alimentazione giusta.

: basta con la pigrizia, perché è arrivato il momento di rimettervi in forma con sport e l'alimentazione giusta. Frase del giorno : "Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici." (Martin Luther King).

: "Alla fine ricorderemo non le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici." (Martin Luther King). Voto: 9+.

♌ Leone (23 luglio - 23 agosto): ★★★★.

Il prossimo sabato si annuncia abbastanza positivo per voi Leone. Il consiglio è quello di ravvivare questa giornata che inizialmente potrebbe rivelarsi un po' spenta, magari con qualche trovata divertente da mettere in gioco con amici, partner o con chi vi pare. In difficoltà intanto alcuni di voi appartenenti a quelli che non sopportano le situazioni ripetitive.

Amore : l'oroscopo del giorno per chi è in coppia prevede che il partner sarà il vostro punto di riferimento nel corso dell'intera giornata. Potrete progettare insieme (per i più fortunati), quelle vacanze tanto attese. Single, ci saranno degli spostamenti, magari con qualche complicazione ma tendenzialmente piacevoli. Lontano o vicino, l'importante sarà cambiare ambiente, perché l'armonia e l'equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto.

: l'oroscopo del giorno per chi è in coppia prevede che il partner sarà il vostro punto di riferimento nel corso dell'intera giornata. Potrete progettare insieme (per i più fortunati), quelle vacanze tanto attese. Single, ci saranno degli spostamenti, magari con qualche complicazione ma tendenzialmente piacevoli. Lontano o vicino, l'importante sarà cambiare ambiente, perché l'armonia e l'equilibrio interiore renderanno piacevoli gli incontri e le occasioni di contatto. Lavoro : alcune attività sembreranno accumularsi. Organizzatevi meglio e riuscirete a gestire gli impegni che avete.

: alcune attività sembreranno accumularsi. Organizzatevi meglio e riuscirete a gestire gli impegni che avete. Salute : non tirate troppo la corda in questa giornata impegnativa, concedetevi dunque anche delle piccole pause per ricaricarvi.

: non tirate troppo la corda in questa giornata impegnativa, concedetevi dunque anche delle piccole pause per ricaricarvi. Frase del giorno : "Viviamo in un’epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità." (Oscar Wilde).

: "Viviamo in un’epoca in cui il superfluo è la nostra unica necessità." (Oscar Wilde). Voto: 8.

♍ Vergine (24 febbraio - 23 settembre): ★★.

La giornata sotto analisi in questo contesto potrebbe portare a tanti di voi della Vergine qualche delusione e/o problemi sia in campo sentimentale che nelle attività lavorative. Le previsioni di oggi indicano dunque momenti segnati dal "ko": gli astri preannunciano abbastanza negatività per le faccende sentimentali, in primis in quelle legate alla coppia.

Amore : l'oroscopo di domani per la giornata di sabato 20 giugno indica di rimediare a eventuali vostre mancanze o disattenzioni. In famiglia oppure nei riguardi della persona amata siate comprensivi e pazienti, magari regalando qualche attenzione in più e qualche osservazione negativa in meno. Alla fine vedrete che sarete senz'altro più che ripagati da tale atteggiamento. Single, il passaggio della Luna non sarà certo una buona notizia per voi: oggi vivrete una continua altalena di emozioni, che vi vedranno oscillare tra l'euforia e la malinconia.

: indica di rimediare a eventuali vostre mancanze o disattenzioni. In famiglia oppure nei riguardi della persona amata siate comprensivi e pazienti, magari regalando qualche attenzione in più e qualche osservazione negativa in meno. Alla fine vedrete che sarete senz'altro più che ripagati da tale atteggiamento. Single, il passaggio della Luna non sarà certo una buona notizia per voi: oggi vivrete una continua altalena di emozioni, che vi vedranno oscillare tra l'euforia e la malinconia. Lavoro : giornata anonima, senza colpi di scena; con la Luna nemica, dovete accontentarvi, passare la mano e volare basso, accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l'indispensabile con il minimo sforzo.

: giornata anonima, senza colpi di scena; con la Luna nemica, dovete accontentarvi, passare la mano e volare basso, accontentandovi di offrire prestazioni modeste, facendo l'indispensabile con il minimo sforzo. Salute : la fatica potrebbe ripercuotersi negativamente sul sistema nervoso, quindi cercate di rilassarvi.

: la fatica potrebbe ripercuotersi negativamente sul sistema nervoso, quindi cercate di rilassarvi. Frase del giorno : "Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente." (Indro Montanelli).

: "Un popolo che ignora il proprio passato non saprà mai nulla del proprio presente." (Indro Montanelli). Voto: 6-.

