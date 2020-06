Saranno l'amore e il romanticismo gli indiscussi protagonisti di questo luglio 2020 per il segno dei Gemelli, perché si scopriranno una nuova visione degli affetti specialmente per il partner. Un maggiore affiatamento aprirà le porte ad una certezza più concreta come una unione ufficiale.

Una fortuna forte e abbastanza tenace giocherà un ruolo fondamentale per il lavoro, per le conquiste ma anche per le opportunità affaristiche.

Le energie e la salute saranno preponderanti per sperimentare nuovi hobby o sport.

Amore e affetti

Praticamente tutto l'arco del mese sarà 'baciato' dalla fortuna di Venere, perciò anche l'amore risentirà di questi straordinari influssi colmi di romanticismo prima che di passione.

Vi sentirete come in una nuvola all'interno della vostra relazione, tanto che arriverete a pensare spesso e volentieri che la vostra storia d'amore andrà avanti ancora per molto, forse per tutta la vita. Non è semplice 'vedervi' così dolci e propensi a lasciarvi andare ai sentimenti, quindi sarà un piacere per il partner essere partecipe di questa esclusiva fortuna di Giove per i segni di aria, perché potreste sinceramente essere inclini a fare passi avanti come un matrimonio o una convivenza.

Luglio sarà anche il mese che più di ogni altro quest'anno sarà prolifico per i single. Le nuove amicizie saranno una vera e propria 'manna' che certamente faranno ben sperare anche in una eventuale relazione di stampo amoroso.

Sarete infatti voi a compiere i primi passi, a corteggiare e a risultare estremamente magnetici e tremendamente interessanti.

Lavoro e studio

Con Mercurio che transiterà nella vostra costellazione non vi mancherà di certo la parola, che nel settore professionale sarà eccezionalmente utile per poter concludere affari ed essere sempre visti come grandi comunicatori.

Questa situazione rosea vi permetterà anche di essere notati e di avere anche delle promozioni che magari neanche vi aspettavate. Mercurio è un pianeta che stimola la creatività, quindi non ci sarebbe da stupirsi se avrete più idee per garantire il buon andamento del vostro lavoro. Ma sarà anche quello che vi farà apparire dei buoni dipendenti durante i colloqui, quindi non esitate a mandare curriculum anche se il lavoro che troverete non corrisponderà esattamente ai vostri canoni.

Per gli studenti questo sarà il momento adatto per sviluppare delle argomentazioni che stimoleranno la mente degli altri e non soltanto di loro stessi.

Fortuna e salute

La fortuna non sarà così negativa ma nemmeno 'esplosiva' come vorreste che fosse. Ovviamente il consiglio sarà quello di non mollare la presa sui vostri affari ed i vostri progetti, perché sarà innanzitutto la volontà quella con cui dovrete 'camminare'. Sicuramente i guadagni non si faranno attendere, ed è già molto.

Marte sarà particolarmente presente per la vostra salute prima che per le vostre energie, quindi potrete fare degli sport o qualche viaggio per potervi rafforzare e per esplorare nuovi orizzonti.