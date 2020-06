Luglio 2020 potrebbe essere alquanto difficile da affrontare per i nativi del segno del Cancro, soprattutto sul fronte professionale. Ma se da un lato il lavoro potrebbero metterli in seria difficoltà, costringendoli ad un'attività più intensa e a dei guadagni piuttosto scarsi, l'amore e la tenerezza nel rapporto col partner potrebbero comunque consegnare una buona dose di serenità.

La salute darà loro qualche 'grattacapo' sia a livello fisico che mentale.

Amore e affetti

Giove in opposizione ostacolerà purtroppo alcune delle novità amorose che avrebbero potuto trovare un epilogo felice. Avete profuso grande impegno per rendere la vostra relazione amorosa il più solida possibile e a luglio con il Sole e Mercurio a favore il rapporto può diventare più solido e intimo.

A fare da motore propulsore Venere, che regalerà serate dolci e tenere, prive di quelle incomprensioni che vi hanno tartassato per molto tempo.

Per i single invece le nuove conoscenze saranno un ottimo espediente per poter conversare amabilmente di argomenti anche piuttosto importanti. Se queste amicizie possano sfociare in relazioni sentimentali sarà soltanto il tempo a dirlo.

Lavoro e studio

Le energie non saranno un problema grazie ad un Marte tremendamente forte e virulento, ma dovrete fare i conti con qualche calo dei guadagni o comunque con una situazione poco piacevole all'interno della squadra dei colleghi. Dovrete evitare di essere negligenti e distrarvi, anche un'adeguata concentrazione potrebbe non essere sufficiente a raggiungere determinati traguardi.

Per chi è in cerca di impiego la situazione non sarà semplice, ma Mercurio darà la propria mano per rendere qualche colloquio di lavoro particolarmente soddisfacente.

Le prospettive di ottenere i propri obiettivi sarà invece più alla portata degli studenti, che riusciranno ad essere efficaci nonostante le poche ore passate sui libri.

Fortuna e salute

La fortuna dipenderà quasi esclusivamente da voi e dalla vostra capacità di far fronte alle avversità professionali e burocratiche. Potreste tuttavia provare un forte senso di stanchezza che purtroppo non troverà ristoro in una semplice pausa di tanto in tanto, sarà quindi opportuno non affaticare il fisico e dare più importanza ad un pomeriggio in casa in totale relax piuttosto che ad uscite che alla fine potrebbero solamente sfiancarvi ulteriormente.