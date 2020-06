Questo luglio 2020 non sarà molto florido per i nati del segno del Toro, perché già a partire dalla situazione amorosa i single potrebbero avere delle difficoltà a fare nuovi incontri e le coppie avranno sì un'ottima intesa ma decisamente scarsa dal punto di vista erotico.

Le difficoltà maggiori si riscontreranno sulle energie fisiche ridotte sensibilmente ed in una fortuna che purtroppo potrebbe dare qualche illusione dettata da Giove ma che avrà più ampio respiro se si va a guardare gli influssi di Venere.

Amore e affetti

Anche se non proprio ottimale questo Venere sicuramente prediligerà le coppie che hanno un lungo vissuto alle proprie spalle, che hanno compreso di amarsi nonostante i difetti e che hanno voglia di proseguire il cammino insieme ancora per molto.

Il vostro partner probabilmente saprà come stupirvi con idee eccezionali esattamente come voi saprete sorprenderlo non con dei progetti per il futuro, bensì con i divertimenti più semplici, quelli che ultimamente vi siete deliberatamente preclusi e che ora saranno la linfa vitale della vostra relazione. Nel complesso ci saranno delle spese in più, forse un po' gravose ma comunque gratificanti.

Purtroppo una situazione tutto sommato così rosea non si riscontrerà per i single, anzi. Gli incontri saranno pochi e non proprio degni della vostra attenzione, dunque anche voi più che disperarvi vi sentirete più a vostro agio in famiglia e con gli amici di vecchia data piuttosto che con qualche persona nuova.

Lavoro e studio

L'ottimismo del Sole e il sestile di Mercurio favoriranno una grande combinazione fra doti comunicative e solarità, che saranno due punti fondamentali per la riuscita di un affare o di un progetti, meglio se a stretto contatto con i clienti. Purtroppo né Giove con la sua grande fortuna, tanto meno Marte con la sua potenza fisica saranno lì a garantirvi il rendimento lavorativo che sperate.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Potreste quindi incorrere in distrazioni molto facilmente o in una stanchezza quasi perenne che soltanto in qualche sporadico momento sarà 'ristorata' a dovere.

La ricerca di lavoro sarà compensata con molti colloqui molto soddisfacenti e delle prospettive pecuniarie molto più favorevoli del vostro precedente impiego.

Conseguentemente, non sarete molto attenti nemmeno per quegli investimenti che avete atteso di fare da molti mesi e che non avete mai avuto la possibilità di vedere concretizzati. In compenso però avrete i guadagni ed i mezzi per poter continuare a sperare. Dovrete solamente trovare un modo per ristabilire la vostra calma.

Ottimo periodo anche per lo studio e per la voglia di stare sui libri, perché al momento degli esami avrete delle eccellenti argomentazioni da esporre.

Fortuna e salute

I rimasugli della 'benevolenza' di Giove saranno comunque alla vostra portata oltre a questo Venere ricco di piccola fortuna. quindi le occasioni per poter trovare lavoro o comunque fare un piccolo affare vi daranno ciò che volete anche se con delle limitazioni.

La salute risentirà di questo Marte molto debole, quindi a livello fisico non avrete le energie che dovreste avere in questo momento abbastanza delicato. Evitate le pressioni sul lavoro, mentre dovreste imparare ad essere più tranquilli.