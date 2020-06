Nel mese di luglio sul piano astrale vi saranno due cambiamenti planetari degni di nota: Saturno si sposterà dal segno dell'Acquario per tornare momentaneamente in Capricorno e, nel mentre, il Sole cambierà domicilio passando dal Cancro al Leone. Oroscopo mensile sull'amore favorevole per Leone e acquario, meno roseo per Sagittario e Vergine.

Sul podio

1° posto Acquario: passionali. L'aspetto benevolo di Venere e Marte durante il mese donerà, con tutta probabilità, ai nativi un'invidiabile carica passionale che, dopo la trascuratezza sottolineata dal partner più volte in giugno, servirà per aumentare la simbiosi del ménage amoroso.

2° posto Leone: flirt. La ricerca della stabilità affettiva non sarà presumibilmente una prerogativa leonina nel mese di luglio, perché i nativi preferiranno concedersi degli stuzzicanti quanto brevi flirt, soprattutto quando il mese si starà apprestando a conclusione.

3° posto Gemelli: colpi di fulmine. Sia che ci credano o meno ad un'attrazione istantanea, ovvero al cosiddetto 'colpo di fulmine', è proprio ciò che avrà ottime chance di accadere in luglio per i nati Gemelli. La quadratura Venere-Nettuno, però, quando incontrerà l'opposizione lunare, potrebbe far si che tale sbandamento accada anche a chi tra loro vive già una relazione amorosa stabile.

I mezzani

4° posto Toro: ricerca di stabilità.

I nati Toro nel mese di luglio avranno, c'è da scommetterci, una gran voglia di stabilità affettiva che potrà concretizzarsi verso la metà del mese, quando molti tra loro decideranno di esternare questo desiderio al partner. Così facendo, soprattutto le prime due decadi, potranno progettare il loro futuro sentimentale in totale chiarezza con l'amato bene mettendo sul piatto, senza tabù, le reciproche perplessità a riguardo.

5° posto Ariete: fine mese top. Luglio si prospetta come un mese in crescendo in casa Ariete, dove ai nervosismi ed alle perplessità d'inizio mese seguirà un clima decisamente più sereno, ma anche coinvolgente, dal 22 con lo sbarco del Sole in Leone, soprattutto per chi tra loro abbia predominanze di Fuoco nel loro tema natale.

6° posto Bilancia: trasgressivi. Nel corso di questi 31 giorni i nati del segno potrebbero avvertire la smodata voglia di lasciarsi andare, sentimentalmente parlando, mettendo in campo una trasgressione senza eguali con le nuove conoscenze. Tale insolito mood, mixato con l'eleganza che li contraddistingue, avrà buone chance di mietere parecchie 'vittime'.

7° posto Scorpione: chiarimenti. Sarà presumibilmente tempo di mettere le cose in chiaro in casa Scorpione nel mese di luglio, dove le discussioni chiarificatrici col partner saranno protette dal transito mercuriale in quanto a fluidità ma, in alcuni casi, dovranno fare i conti con l'irruenza marziale.

8° posto Capricorno: quiete apparente.

Il ritorno momentaneo di Saturno nella loro orbita, andandosi a congiungere nuovamente col duetto retrogrado Giove-Plutone, riporterà un'apparente quiete nella relazione amorosa durante le prime tre settimane. Quando, però, i Luminari s'incontreranno nell'Elemento Fuoco a fine luglio, ecco che ogni sorta di problematica antecedente al mese riemergerà prepotentemente fuori.

9° posto Cancro: nuovi lidi. Complice la congiunzione Sole-Mercurio sino al 21 luglio, i nativi potranno presumibilmente contare su una lucidità senza eguali che li metterà di fronte, volente o nolente, alla concretezza della propria relazione amorosa in essere. Alcuni tra loro, costatando d'improvviso un'incompatibilità col partner, inizieranno a guardarsi intorno.

Ultime posizioni

10° posto Sagittario: scelte difficili. Da un lato Marte spingerà per la strada più avventurosa ma, dall'altro lato, Venere opposta suggerirà ai nativi di dare un ulteriore chance all'amato bene. Questo duello planetario potrebbe divenire ancor più complesso con lo sbarco del Sole in Leone, che farà optare diversi nativi per un aut aut al partner.

11° posto Vergine: stand-by. Le complicanze amorose dei mesi passati, spesso mal digerite dai nativi, continueranno presumibilmente durante questo mese con l'aggravante, però, del transito saturniano nuovamente di Terra. Saturno in Capricorno, infatti, esigerà da loro un distaccamento dai sentimenti momentaneo, in modo da avere una prospettiva più chiara sul da farsi.

12° posto Pesci: letargici. La voglia di mettersi in gioco in amore, soprattutto adesso che anche Marte ha lasciato la loro orbita, potrebbe venir meno ed i nati Pesci preferire di gran lunga chiudersi a riccio, evitando di esternare i loro sentimenti anche in caso di coppie stabili. Il partner, però, potrebbe sopportare tale apatia amorosa per qualche settimana ed il rischio di ricevere il benservito, continuando in tal maniera, sarà alto.