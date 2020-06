Il mese di luglio 2020 per i nati del segno della Bilancia sarà molto complesso. Venere non darà supporto all'amore di coppia favorendo al contrario nuove conquiste per i single. Il settore più penalizzato sarà quello della salute, pieno di malesseri e stress in accumulo; a lavoro la situazione non sarà semplice da affrontare ma comunque sopportabile.

Amore e affetti

Questo mese si presenterà con un Marte che potrebbe crearvi parecchi problemi di coppia: arriverete a vivere numerosi litigi scaturiti da tante incomprensioni, spesso l'uno faticherà a comprendere quali siano le esigenze dell'altro e potreste arrivare spesso a voler prendere decisioni definitive per quanto queste possano apparire fin da subito 'affrettate'.

Dovrete cercare di restare dunque lucidi, di non arrivare a conclusioni negative con troppa velocità e di essere concilianti se proprio non riuscirete ad avere una complicità piena e soddisfacente col partner. Venere potrebbe aiutarvi in tal senso ma il suo influsso sarà certamente migliore per i single, che potranno sperimentare delle emozioni meno impegnative e permettersi di essere molto più 'sognatori'.

Lavoro e studio

Purtroppo il presupposto di Mercurio in quadratura vi farà comprendere che le cose sul lavoro potrebbero non decollare secondo i vostri desideri, specialmente per quanto riguarderà il lavoro di squadra o quello a stretto contatto con clienti o potenziali tali. In linea teorica i guadagni saranno i soliti ma potreste anche essere 'costretti' ad aumentare le vostre ore lavorative per poter rimanere in linea con il vostro tenore di vita.

Poca fortuna anche per chi è in cerca di impiego: le spese saranno molto gravose quindi il consiglio principale sarà quello di risparmiare più che potete, anche se per voi soprattutto durante la bella stagione sarà se non impossibile, abbastanza difficile.

Anche gli studenti non avranno molta voglia di impegnarsi, staccherete per un po e sarà la scelta giusta.

Fortuna e salute

Giove in modo negativo da una parte e Venere in modo positivo dall'altra saranno in contrasto regalandovi momenti di pura fortuna solo a sprazzi: starà a voi saperli cogliere e sfruttare a dovere.

Di mattina appena svegli vi sentirete affaticati, tremendamente spossati per le serate precedenti, fate attenzione ai malesseri in circolo e cercate di non trascurarvi anche se per cause di forza maggiore.