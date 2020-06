L'Oroscopo di giovedì 11 giugno lascia presagire una giornata interessante per l'Ariete che, grazie alla sua creatività e alle sue intuizioni, potrebbe ottenere risultati rilevanti sul lavoro. Al contrario, per i Pesci potrebbe essere una giornata faticosa, soprattutto perché combattuti tra le ragioni del cuore e quelle della mente: meglio prendersi del tempo per riflettere. Cancro invece dovrebbe essere piuttosto in forma.

Oroscopo di giovedì 11 giugno per tutti i segni zodiacali

Ariete: giornata di energia, vitalità e ispirazione. In ambito professionale, soprattutto se svolgete un lavoro creativo, come ad esempio nel settore dell'arte, della grafica o della pubblicità, potrete avere delle idee brillanti.

Migliora anche la situazione sentimentale.

Toro: le stelle consigliano di staccare la spina dagli impegni, di rimandare gli appuntamenti e di ritagliarvi qualche momento per voi stessi. La serata potrebbe rivelarsi romantica e sono favoriti anche i nuovi incontri.

Gemelli: l'oroscopo dell'11 giugno prevede una giornata impegnativa ma ricca di soddisfazioni per quanto riguarda la sfera lavorativa. È il momento migliore per avanzare delle proposte o per concludere degli affari. Venere protegge i sentimenti.

Cancro: nonostante gli alti e bassi degli ultimi tempi, sta per avere inizio un momento di svolta soprattutto per la vostra carriera. Infatti potrebbero giungervi delle proposte vantaggiose anche dall'estero.

Ottima la forma fisica.

Leone: il quadro astrale è positivo. Tuttavia, qualcuno potrebbe fare i conti con dei piccoli malesseri fisici che si porta dietro già da qualche tempo. Sul lavoro, al contrario, si potrebbero verificare situazioni interessanti e occasioni da non lasciarsi scappare.

Vergine: se nei giorni scorsi qualcuno vi ha dato una notizia inaspettata e per certi versi sorprendente, cercate di riflettere bene prima di prendere una decisione.

Infatti, gli astri consigliano per l'11 giugno di muoversi con prudenza per non fare scelte azzardate.

Bilancia: cercate di rallentare un po' i vostri ritmi e di prenotare un controllo medico. Probabilmente il vostro organismo vi sta inviando dei segnali che non siete riusciti a cogliere, per cui è consigliabile che vi sottoponiate ad un check-up completo affinché possiate dissipare qualsiasi dubbio.

Scorpione: la giornata si preannuncia faticosa soprattutto per quanto riguarda il fisico. La situazione invece è positiva sotto il profilo professionale, giacché potreste concludere delle vendite vantaggiose o avviare dei progetti interessanti. Non abbiate paura di dar voce alle vostre idee.

Sagittario: soprattutto nella prima parte della giornata non si prevedono grosse novità. Tuttavia, in serata potrebbero sorgere malumori o discussioni in famiglia o con la persona amata. Provate ad agire con cautela.

Capricorno: potrebbe essere il momento giusto per portare a termine delle operazioni finanziarie. Ad ogni modo, cercate di muovervi con un certo raziocinio, trattando gli affari con accortezza per mettervi al riparo da chi potrebbe cercare di ingannarvi.

Acquario: l'oroscopo dell'11 giugno vi vede in prima fila nel lottare per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Sia in amore che sul lavoro le stelle vi favoriscono e sono foriere di importanti successi. Favoriti i nuovi incontri per i single. Anche fisicamente vi sentite bene, pieni di forza ed energia.

Pesci: potreste avere delle difficoltà a prendere delle decisioni. Soprattutto, in determinati casi sarete combattuti tra i sentimenti e la razionalità. Inoltre vi verranno dati dei consigli - spesso non richiesti - che rischieranno di alimentare ulteriormente i vostri dubbi. Dedicate un po' di tempo a voi stessi per riflettere sulle decisioni che dovrete prendere.