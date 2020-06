Nel corso della settimana che inizia lunedì 22 e si conclude domenica 28 giugno 2020 il Sole e il pianeta Mercurio saranno nella costellazione del Cancro, mentre la Luna arriverà nei gradi della costellazione della Bilancia. Venere nel segno dei Gemelli favorirà l'amore ma anche i rapporti con la famiglia. Ottime prospettive per il segno dell'Ariete in amore grazie agli influssi positivi di Marte. Saturno continuerà il suo moto in Acquario, mentre nella costellazione del Capricorno rimarranno Giove e Plutone. A seguire, le previsioni segno per segno della settimana.

Riappacificazioni per i Gemelli, Leone in rialzo

Ariete: ottimo periodo per la vostra intesa amorosa con il partner, tanto che potreste organizzare qualcosa di divertente e spassionato. Questo umore in rialzo sicuramente sarà proficuo anche per il settore lavorativo, ma probabilmente qualcosa andrà storta nel fine settimana, rendendovi irritabili e scontrosi.

Toro: riscontrerete molte difficoltà in ambito lavorativo a causa di divergenze di intenti con i colleghi, mentre il nervosismo potrebbe rovinare qualche rapporto all'interno della cerchia familiare. Purtroppo non ci saranno novità positive nemmeno per l'amore, dovrete cercare solo di mantenere un 'quieto vivere'.

Gemelli: sicuramente ci saranno delle riappacificazioni all'interno della coppia o comunque con una persona a cui tenete particolarmente.

Eviterete con successo le discussioni sul lavoro che potrebbero compromettere non soltanto delle eventuali collaborazioni, ma anche la serenità all'interno della vostra squadra.

Cancro: i presupposti che avete gettato precedentemente avranno i frutti desiderati durante il corso di questa settimana, facendovi immaginare un investimento sostanzioso.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Il focus sul lavoro riuscirà a distogliervi dalla vostra situazione amorosa alquanto tentennante o semplicemente meno entusiasmante.

Leone: le vicende professionali dei giorni scorsi vi permetteranno di ottenere più guadagni ma anche una ulteriore spinta lavorativa da parte vostra. Ci saranno momenti in cui perderete il vostro proverbiale entusiasmo, rimuginando su eventi e nostalgie passate.

Vergine: avrete molte spese da fare, molte cose da progettare ma soprattutto un cambio di rotta che vi renderà alquanto originali e creativi agli occhi dei colleghi. Avrete anche qualche opportunità di trovare lavoro e che riesca a tirare fuori un lato del tutto inedito di voi stessi. Aumenteranno i momenti di relax.

Dialogo per Capricorno, cautela per Sagittario

Bilancia: sarete molto loquaci, sia in famiglia che sul lavoro, e questa condizione vi permetterà non soltanto di avere più opportunità affaristiche ma anche di stringere nuove amicizie. Fate attenzione allo shopping eccessivo, perché potrebbe essere deleterio per le vostre finanze e per gli investimenti futuri.

Scorpione: avrete molte più opportunità di dialogo all'interno della coppia e della famiglia, ma anche di fare qualche conquista interessante.

La stabilità e al tempo stesso la monotonia lavorativa vi farà venire qualche idea che potrebbe ribaltare le vostre aspettative anche economiche in meglio.

Sagittario: purtroppo l'ambito lavorativo potrebbe conoscere una discesa tutt'altro che tranquilla, quindi purtroppo dovrete sia rinunciare a qualche investimento che compiere qualche sacrificio in più. La cautela sul posto di lavoro sarà decisamente più doverosa del solito, quindi cercate di concentrarvi al massimo delle vostre possibilità.

Capricorno: la parola dialogo sarà sicuramente al centro della vostra vita familiare e affettiva in generale. Anche sul lavoro troverete una atmosfera più tranquilla e rilassata, ma fate attenzione a quei colleghi che, facendo buon viso a cattivo gioco, nascondono qualche piccola invidia.

Acquario: potreste essere taciturni e tenderete a chiudervi in voi stessi. La verità è che avrete un gran bisogno di riflettere su qualche errore o qualche decisione da prendere in merito a un cambiamento più marcato nella vostra vita, soprattutto in campo sentimentale.

Pesci: il lavoro sarà al centro delle vostre opportunità, sia per chi è ancora alla ricerca di un lavoro con un impiego discreto che con una promozione abbastanza prestigiosa. Per il momento non vi resterà che accontentarvi e godervi gli obiettivi appena raggiunti, anche dal punto di vista amoroso.