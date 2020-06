L'Oroscopo di luglio per il Toro si aprirà con tante novità positive ed entusiasmanti per tutte le sfere vitali. Sarà un mese molto impegnativo nel lavoro poiché ci sarà l'influenza di tanti pianeti che spingeranno i nati del segno a buttarsi a capofitto in ogni progetto. I Toro in questo mese saranno molto comunicativi, simpatici e otterranno grandi soddisfazioni in campo professionale. Nella sfera sentimentale l'influenza di Venere li renderà molto fascinosi e sentimentali. Chi è in coppia vivrà dei bei momenti insieme alla propria famiglia, mentre chi è single farà tanti incontri interessanti.

Di seguito le previsioni astrali fortunate.

Opportunità in campo professionale nell'oroscopo di luglio per il Toro

Nel mese di luglio, voi amici del Toro sarete dominati dall'influenza di Saturno nel Capricorno che insieme a Giove e Plutone vi porteranno a fronteggiare un'introspezione personale ricca di trasformazioni. Vi sentirete un po' scossi, ma l'energia datavi dal benevolo transito di Marte spingerà a essere ottimisti, attenti e pronti a fronteggiare ogni situazione. Riuscirete a concentrarvi su ogni questione in modo eccezionale e a risolvere ogni problema si presenti sul vostro cammino. Sarà un mese intenso, ma ricco di frutti da raccogliere in campo professionale e che aumenteranno anche nei mesi prossimi.

Raggiungerete tutti gli obiettivi che vi siete prefissati e con l'aiuto di Venere, il vostro pianeta in Gemelli, la vostra ambizione e la voglia di guadagnare sarà inarrestabile tanto da spingervi a osare e a rendervi instancabili. Voi amici del Toro alla ricerca di un avanzamento di carriera dovrete in questo mese di luglio tentare la sorte, poiché sarà il momento giusto per ottenere successo.

Quanto ne sai su fake news e coronavirus? Fai il quiz e scoprilo

Se vorrete portare a termine un progetto o fare degli investimenti dovrete osare, poiché il Sole in Cancro vi regalerà un'energia potente e inarrestabile che vi spingerà a ottenere grandi risultati.

L'amore indagato nelle previsioni astrali del Toro

Marte sarà un po' in ombra per voi amici del Toro in questo mese, ma i grandi influssi benevoli di tanti pianeti dovranno solo essere sfruttati al meglio per ottenere tutto ciò che desiderate.

Il mese di luglio porterà tante novità a voi nati del Toro anche in campo sentimentale. Venere insieme a Mercurio vi assisteranno per tutto il mese, regalandovi un grande carisma e grandi doti comunicative. Via libera quindi a una comunicazione intelligente e costruttiva, sia per voi in coppia che per voi single. Un mese ricco di momenti meravigliosi non aspetterà altro che di essere vissuto con la persona amata. Ogni incomprensione o noia che aveva offuscato la vostra situazione sentimentale nei mesi precedenti, si dissolverà in luglio che risulterà per voi così fortunato. Grandi ammassi planetari con una grande influenza benevola come quella di Giove, Plutone, Saturno vi spingeranno a vivere un periodo sereno e ricco di emozioni, dove la famiglia verrà messa al primo posto.

Per questo motivo saranno privilegiati i progetti più seri da realizzare magari dopo l'estate come la convivenza o il matrimonio o addirittura la nascita di un figlio. Invece voi amici del Toro alla ricerca di una persona che vi faccia innamorare e che vi faccia sentire unici, in questo di mese di luglio avrete dalla vostra due validi alleati come Venere e Mercurio. Grazie alla loro benevola influenza sarete carismatici, simpatici, ricchi di fascino, empatici e molto comunicativi. Farete nuovi incontri, approfondirete tante amicizie, sarete praticamente irresistibili e dovrete tenere presente che l'anima gemella potrebbe essere dietro l'angolo, basterà riconoscerla guardandosi intorno e aprendo gli occhi all'amore.