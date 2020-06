Nella settimana dal 28 giugno al 5 luglio troveremo sul piano astrale il passaggio di Saturno dal segno dell'Acquario al Capricorno, dove stazionano Plutone e Giove, mentre Urano sosterà sui gradi del Toro. Il Sole e Mercurio permarranno nel segno del Cancro, così come il Nodo Lunare e Venere che proseguiranno il transito in Gemelli. Infine, Marte rimarrà stabile nel domicilio dell'Ariete come Nettuno che continuerà il moto in Pesci. Oroscopo settimanale favorevole per Leone e Toro, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Toro mondano

Ariete: determinati. Da una parte la spinta propulsiva di Marte, adesso perfettamente a suo agio nel loro domicilio, e dall'altro il ritorno dell'opposizione saturniana, che dal 2 va in Capricorno, doneranno presumibilmente una determinazione invidiabile ai nativi.

Sarà bene, però, non esagerare con l'irruenza in modo da non mettere a repentaglio i sacrifici fatti sinora, specialmente nei rapporti interpersonali.

Toro: mondani. Eccezion fatta per giovedì e venerdì, i nati Toro potrebbero avere una gran voglia di mondanità che soddisfaranno con luculliane cene organizzate in casa loro per le amicizie fidate e, successivamente, capatine nei locali più esclusivi soprattutto nel weekend.

Gemelli: amore flop. La pesante quadratura che Venere, adesso in moto diretto, formerà con guerrafondaio Marte in Ariete metterà, c'è da scommetterci, a repentaglio l'equilibrio della coppia. Meglio evitare di cedere alle provocazioni dell'amato bene, anche perché le possibilità di spuntarla saranno ridotte al lumicino.

Cancro: intuizioni. La favorevole congiunzione Sole-Mercurio sui loro gradi formerà un trigono a Marte e un sestile a Urano, e ciò potrebbe tradursi in veri e propri colpi di genio professionali, specialmente sino al pomeriggio di martedì, di cui le prime due decadi godranno a piene mani.

Vergine perplessa

Leone: lavoro top. Semaforo acceso sul verde per quanto riguarda le faccende professionali in casa Leone durante la settimana, dove basterà essere attenti a non dimostrare troppa puntigliosità nelle giornate di mercoledì e giovedì perché tale pignoleria potrebbe non essere gradita dai colleghi.

Vergine: perplessi. L'ambiguo atteggiamento dell'amato bene farà presumibilmente storcere il naso ai nativi che, anziché esternare apertamente il loro malcontento, preferiranno vestire i panni da detective per venirne a capo. Giunti al weekend, però, si accorgeranno di aver sprecato energie fisiche e mentali inutilmente, in quanto i loro sospetti erano infondati.

Bilancia: inizio settimana top. Settimana in decrescendo quella che pare prospettarsi per i nati del segno, dove soltanto lunedì e martedì saranno da segnare sul calendario in quanto avranno un ottimo umore e buone doti comunicative.

Scorpione: destabilizzati. Il ritorno di Saturno nell'Elemento Terra potrebbe minare la serenità dei nativi, più che col mondo circostante con loro stessi.

Le prossime mosse da attuare, quindi, diverranno meno scontate e ciò trascinerà con sé una controproducente destabilizzazione. Affogare le frustrazioni nel cibo o nei vizi sarà ciò da evitare categoricamente mercoledì e giovedì.

Sblocchi emotivi per il Capricorno

Sagittario: stand-by. Adesso che anche Saturno abbandona per qualche mese il domicilio in Acquario, segno conciliante al Sagittario, i nativi potrebbero rendersi conto, una volta per tutte, che premere sul pedale dell'acceleratore non è più necessario. Sarà, invece, di fondamentale importanza fermarsi a riflettere sul da farsi, partendo dalle relazioni interpersonali e continuando col settore professionale passando anche per le faccende di cuore.

Capricorno: sblocchi emotivi. Ad un inizio un po’ nervoso seguirà presumibilmente, da mercoledì, una settimana dove i nati Capricorno potranno dichiarare apertamente i loro sentimenti verso una terza persona. Non per forza si tratterà di un partner o una nuova conoscenza affettiva, ma potrebbe essere anche un figlio o un genitore con cui di solito si mostrano distaccati.

Acquario: amore top. Le vicende professionali durante questi sette giorni avranno buone chance di non essere la priorità dei nativi, in quanto tra i loro pensieri ci sarà l'amore, e quindi il partner. Chi tra loro potrà permetterselo non perderà tempo nell'organizzare una romantica gita fuori porta nel weekend assieme alla dolce metà.

Pesci: pettegolezzi. Una voce malevole potrebbe giungere all'orecchio dei nativi durante la settimana che, con ogni probabilità, non riusciranno a tenere per sé raccontandola a tutte le amiche. La diretta interessata, però, difficilmente gradirà il loro atteggiamento pettegolo.