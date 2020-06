L'Oroscopo è pronto a svelare come sarà la settimana dall'8 al 14 giugno. La Luna sarà in fase calante e influenzerà in modo incisivo l'andamento delle prossime giornate per ciascun segno. Non mancheranno novità su movimenti finanziari, questioni di cuore e lavoro. Ci sarà un bel via vai, non sarà di certo una settimana piatta. I nati dell'Acquario potranno riscoprire l'amore e la passione che sarà a dir poco stellare. La settimana prometterà bene anche per i Pesci, i quali avranno l'appoggio della fortuna. Soldi, lavoro, amore, famiglia e soprattutto salute, scopriamo le previsioni astrologiche della settimana segno per segno.

Oroscopo fino al 14 giugno, da Ariete a Cancro

Ariete - Alcune questioni di famiglia o di lavoro saranno al centro dell'attenzione durante la prossima settimana. Il weekend porterà ristoro, riuscirete a trovare le migliori soluzioni. Avrete modo di riflettere sulla vostra vita e forse prenderete una definitiva posizione. Le coppie che hanno un progetto in cantiere potranno compiere un salto in avanti e sbloccare una situazione di stallo. Qualcuno vi porgerà una critica, ma cercate di non prendervela più di tanto. L'ostinazione rischierà di ritorcervi contro, specie all'interno del lavoro. Non fatevi prendere dall'ansia.

Toro - Il mese di giugno avrà molto da offrirvi, ma tutto dipenderà dall'impegno che andrete a investire.

Chi ha affrontato delle turbolenze in amore non potrà continuare a tenere il piede in due scarpe, dovrà prendere una decisione importante: o dentro o fuori. Permettete alla vostra mente di voltare pagina, non rivangate vecchi amori. La voglia di viaggiare potrà essere appagata, sarà una settimana foriera di buone idee e progetti.

In famiglia rischierete di discutere per via di alcuni consigli non richiesti. Occhio ai problemi di stomaco o alle vie respiratorie, dovuti per lo più ai repentini cambi di temperatura.

Gemelli - Sarà una settimana decisiva in cui riceverete delle risposte importanti. Continueranno a tenere banco quelle questioni di denaro o immobiliari che vi riguardano da vicino.

Chi ha un'attività in proprio, oppure opera a stretto contatto con la clientela, dovrà innovare. Le stelle annunciano una svolta che riguarderà il comparto sentimentale e finanziario, tutti i nodi verranno al pettine. Attenzione ai piccoli fastidi fisici, ma non sarà niente di preoccupante.

Cancro - L’Oroscopo dice che sarà una settimana sottosopra a livello salutare. Dovrete affrontare un certo imprevisto che vi riguarderà da vicino. L'ansia vi accompagna da sempre, perciò vi sentite meglio tra le mura domestiche. Nei prossimi giorni dovrete tenere a bada le vostre emozioni, specie davanti a una certa novità. Anche se avete riassaporato la libertà, avete notato con profondo rammarico che nulla è più come prima.

Siete dei perfezionisti, ma dovete necessariamente ammorbidirvi un po'. Durante la settimana riuscirete a completare un certo affare che vi permetterà di ampliare i risparmi. Nel lavoro le cose stanno seguendo una graduale evoluzione, un ex superiore ripenserà a voi e a quanto eravate bravi.

Previsioni astrali da Leone a Scorpione

Leone - Dovrete cercare di tenere ben separati la vita privata e quella professionale. Durante i prossimi giorni vi ritroverete a fare i conti con l'invidia di un collega o di un parente, perché forse vi pavoneggiate troppo. Avrete molta voglia di emergere e di arricchirvi, in tal caso dovrete considerare delle strade alternative. Arriverete al weekend completamente esausti, ma se siete in coppia dovrete farvi forza per non deludere il partner.

Vi renderete conto di come alcuni traumi passati ancora incidono su di voi. Un po' di sana attività fisica vi sarà di grande aiuto.

Vergine - La settimana profumerà d'amore e d'incontri, anche occasionali. Chi è solo avrà modo di allacciare nuovi contatti. Dovrete curare il vostro aspetto fisico, poiché risulterà trascurato. Una preoccupazione vi tormenterà, ma avrete dei transiti planetari interessanti che vi consentiranno di risolvere certi problemi di vecchia data. Sarà una settimana particolarmente stancante, la vostra concentrazione scarseggerà. Nel fine settimana accadrà qualcosa d'interessante che catturerà il vostro interesse.

Bilancia - Le previsioni astrologiche annunciano importanti novità.

Le giovani coppie saranno pronte a compiere un passettino in avanti, mentre coloro che stanno insieme da molti anni dovranno riscoprirsi e riaccendere la fiamma della passione. I cuori solitari avranno modo di approfondire un'amicizia che prossimamente potrebbe evolversi in qualcosa di serio e profondo. Non dovrete prendere sottogamba la situazione generale. Lunedì o martedì saranno i giorni migliori per mettersi a dieta.

Scorpione - Nei giorni scorsi con il coniuge o il partner di sempre c'è stata un po' di maretta che ha messo a dura prova la relazione di coppia. Per fortuna questa settimana si presenta positiva per la sfera affettiva, infatti sarete di gran lunga più romantici e comprensivi.

Vi ritroverete a correre avanti e indietro. Da tempo c'è un affare da concludere, cercate di rivedere quei punti che risultano poco chiari. Il successo non lo si raggiunge dall'oggi al domani bensì con il duro impegno e lavoro. Attenzione a non sottoporre il vostro fisico ai repentini cambi di temperatura, altrimenti rischierete di ammalarvi.

Le predizioni dell'oroscopo da Sagittario a Pesci

Sagittario - Il lavoro vi risucchierà gran parte del tempo, vi aspetta una lunghissima settimana: il tempo della pacchia è finito. A livello economico non ve la state passando granché bene, infatti avete mille incertezze. Occorrerà mettercela tutta pur di far ripartire il meccanismo lavorativo. Sarete estremamente preoccupati per via di un esame o di un test.

Scaricate l'ansia e lo stress attraverso una regolare attività ginnica. Anche l'alimentazione va riveduta e curata. Cercate di non eccedere con la caffeina, altrimenti rischierete di compromettere il riposo notturno. Una chiamata o un messaggio vi rallegreranno.

Capricorno - Chi è stato poco bene riuscirà a guarire del tutto e a riprendersi. Nei mesi scorsi avete affrontato una situazione precaria. Avete convissuto con l'incertezza e la mancanza di spazio. In settimana giungeranno delle notizie che vi lasceranno basiti. Vi ritroverete a prendere delle decisioni che incideranno molto nel prossimo futuro. Transazioni economiche inaspettate, un contratto o una promozione sono in dirittura d'arrivo.

Nel fine settimana potreste sentirvi poco bene fisicamente, ma non ci sarà bisogno di preoccuparsi.

Acquario - In settimana disporrete di un buon cielo astrale grazie soprattutto alla Luna nel vostro domicilio. Partirete con lo sprint giusto e terrete alta la guardia. Nel lavoro otterrete una rivincita. Una certa operazione vi ha impensierito, ma non dovrete più pensarci. Permettete alla vostra mente di voltare pagina aprendovi a un futuro colmo di possibilità rosee. Sarete sereni sia per quanto riguarda la sfera professionale, sia per quanto concerne l'amore. Chi è solo nel weekend potrebbe ricevere un invito speciale. La passione risulterà stellare.

Pesci - L’oroscopo settimanale si preannuncia molto positivo.

Una buona occasione busserà alla vostra porta e voi non dovrete fare altro che accoglierla. State ritrovando la voglia di reagire e di progettare. Nei mesi scorsi avete faticato a trovare la luce in fondo al tunnel. L'amore subirà una bella evoluzione, specie per le coppie più solide e innamorate. Se con il partner non vi sentite appagati tagliate i ponti prima che sia troppo tardi. La fortuna vi bacerà nel weekend, potrete fare qualsiasi cosa. Possibili controlli fisici.