Sta per iniziare il primo fine settimana del mese di giugno. Vediamo insieme quali novità porterà l'Oroscopo del 6 giugno, per quanto riguarda l'amore e il lavoro.

Stelle e oroscopo del 6 giugno: previsioni

Ariete: in amore la serata è utile per ricucire uno strappo o per iniziare una relazione importante. Nel lavoro è possibile concludere un buon affare.

Toro: per quanto riguarda i sentimenti programmate qualcosa di bello, le energie non mancano. Nel lavoro momento positivo per i contatti. Alcune situazioni professionali sono in recupero.

Gemelli: in amore è il momento di farsi sentire, ma meglio essere prudenti.

Chi ha chiuso una storia ora sente che è arrivato il momento di reagire. Nel lavoro nuove occasioni da sfruttare.

Cancro: meglio affrontare i problemi sentimentali in questa giornata, in quanto domenica ci saranno maggiori tensioni. A livello lavorativo l'importante è non azzardare: non sarà una giornata negativa, ma meglio stare attenti.

Leone: i nati sotto questo segno zodiacale in giornata potranno risolvere un problema. Nel lavoro Saturno in opposizione parla di cambiamenti, ma non per tutti.

Vergine: in amore giornata complicata per le questioni nate di recente in coppia, non è facile trovare una soluzione. Nel lavoro buone soddisfazioni e conferme.

Previsioni e oroscopo del 6 giugno: la giornata

Bilancia: a livello sentimentale se dovete far notare qualcosa parlate ora. A livello lavorativo non è un periodo in cui arriveranno risposte immediate, ci vuole pazienza.

Scorpione: per i nati sotto questo segno zodiacale le questioni sentimentali miglioreranno nel pomeriggio.

Per qualcuno è arrivato il momento giusto per farsi valere. Nel lavoro riuscirete a risolvere qualche dubbio.

Sagittario: in amore situazione di recupero, ecco perché alcune storie sono da tenere sotto controllo. Nel lavoro cercate di fare le cose che vi interessano di più, state lontano da idee troppo difficili da realizzare.

Astri e oroscopo del 6 giugno: previsioni

Capricorno: per i sentimenti momento particolare, visto che c'è da chiarire una situazione: nel giro di poco potrà arrivare qualche conferma. Nel lavoro ci sarà un recupero.

Acquario: per i sentimenti attenzione a questa giornata che porterà qualche problema in più. È una situazione interessante, invece, per chi vuole fare progetti nella seconda parte dell'anno. A livello lavorativo dovete risolvere un contenzioso.

Pesci: in amore mattinata complicata, si recupererà solo nel pomeriggio. Nel lavoro è possibile che ci sia una riconferma, nonostante le grandi perplessità vissute nel corso degli ultimi mesi.