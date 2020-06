L'Oroscopo del weekend è pronto a rivelare come saranno i giorni sabato 4 e domenica 5 luglio. Dopo una settimana importante, molti segni zodiacali avranno modo di interfacciarsi con nuove avventure, emozioni e divertimento. Si prospettano due giornate intense e piene d'amore per la Bilancia mentre i Cancro avranno dei conti da rivedere e sistemare. La Luna sarà in Capricorno. Scopriamo le previsioni delle stelle segno per segno.

Previsioni astrologiche del weekend dall'Ariete alla Vergine

Ariete - Weekend al sapore di mare e sole. Avrete tanta voglia di archiviare la settimana che è stata piena di faccende di ogni tipo.

L'entusiasmo di coppia risulterà elevato, si avrà maggior tempo e voglia di coccolarsi. La passione tornerà a splendere anche per i single che potranno fare colpo nel cuore dei potenziali partner. Oltre al livello psicofisico, anche il vostro portafoglio risulterà in ripresa. Non pensate più a niente e lasciatevi andare.

Toro - Sabato mattina tra commissioni e lavoro, ma già nel pomeriggio sarà possibile rifiatare. Potrete staccare la spina e mettere in pausa tutte quelle faccende pesanti. Domenica vi alzerete con calma e forse avrete delle visite inaspettate. Una lontana conoscenza o un parente potrebbe contattarvi per riferirvi una notizia interessante. Cercate solamente di prestare attenzione alla guida, le stelle invitano ad essere responsabili e prudenti.

Gemelli - L'oroscopo del weekend prevede uscite, conoscenze e tantissima passione. Il caldo estivo incrementa la voglia di vivere e di fare amicizia, ma attenzione ai colpi di testa. Chi è in coppia da pochi anni, sta pensando di effettuare un passo in avanti e spiccare il volo. I cuori solitari dovranno tuffarsi nella mischia e fare più vita mondana tra locali e piazze pubbliche.

Pensate solamente a divertirvi e date un calcio alle paure.

Cancro - Sarà un fine settimana con dei conti da rivedere. Potrete stilare un programma dettagliato sulle cose da dover sbrigare nella seguente settimana. Siete un segno ordinato e ricco di progetti, non lasciate mai niente al caso. Le coppie innamorate faranno scintille sotto le lenzuola (e non solo).

Cercate di trascorrere queste 48 ore nel relax assoluto, mettete a tacere l'ansia e la preoccupazione. Apprenderete una notizia importante e non dovrete dare per scontati dei segnali.

Leone - Le fatiche degli ultimi due mesi potranno essere archiviate. In questo fine settimana vi ritroverete a vivere una serie di emozioni e sensazioni di notevole importanza. I buongustai si recheranno al ristorante mentre i più giovincelli si scateneranno in discoteca o sul lungomare assieme agli amici di sempre. Non sarà un sabato noioso! Finalmente potrete staccare la sveglia e divertirvi senza sosta. Anche chi dovrà lavorare potrà prendere ogni cosa alla leggera.

Vergine - Sabato o domenica con un incontro o un appuntamento sensuale per i cuori solitari che sono stati per molto tempo chiusi in casa.

Si prevede un weekend speciale anche per le coppie che hanno ristabilito un contatto. Cena a lume di candela o una vacanza al mare. Sarà necessario essere più attenti del solito, l'estate non è una scusa per cedere alla distrazione. Quindi in queste 48 ore dovrete prestare attenzione alla guida e ai raggi solari.

Le previsioni dell'oroscopo dalla Bilancia al Pesci

Bilancia - Le previsioni astrologiche del 4 e 5 luglio vi mettono in guardia dai colpi di sole e parlano di possibili colpi di fulmine. Quest'estate potrebbe rivelarsi decisiva per chi cerca l'amore, ma tutto dipenderà dalla capacità di sapersi mettere in gioco fino in fondo. Comunque sia, vi ritroverete ad uscire, ma attenzione al traffico o alle lunghe code in riva al mare.

Chi resterà in città, potrebbe sentirsi molto solo visto che ci sarà poca gente in giro. Avete bisogno di una pausa e di una bella pizza. Cercate di non esagerare con gli alcolici. L'amore sarà stellare.

Scorpione - Dei sentimenti contrastanti vi tormentano da qualche tempo. Forse non siete più sicuri della vostra storia d'amore o forse sentite il bisogno di avere qualcosa in più. Qualunque sia il problema, queste due giornate permetteranno di riflettere e fare chiarezza. Evitate di discutere con i vicini rumorosi, non vale la pena sciuparsi il weekend per loro! Chi ama cucinare trascorrerà del tempo dietro ai fornelli, ma attenzione alle scottature. Possibili uscite in compagnia.

Sagittario - Avrete modo di trascorrere un sabato e una domenica avvincente.

Tutto sarà maggiormente dinamico ed anche l'amore tornerà a splendere. Forse di recente ci sono stati dei problemi di famiglia o una rottura. Chi si è lasciato da poco, non se la sente di frequentare dei nuovi partner. Non siete dei tipi che si nascondono davanti alle prime difficoltà, perciò prendetevi tutto il tempo necessario per rimarginare la ferita. Quando sarete pronti, vi rimetterete in carreggiata. Soldi in arrivo!

Capricorno - I più ambiziosi di questo segno saranno indaffarati anche nel weekend. Lasciatevi andare! Prendetevi qualche settimana di riposo per fare ciò che non avete avuto tempo di fare durante l'annata. A partire da luglio e fino a fine 2020, succederanno diverse cose.

Secondo le previsioni astrologiche, potreste ricevere una sorpresa in questo fine settimana. Vi ritroverete a scambiare due parole con una persona interessante.

Acquario - Se volete arrivare in cima alla montagna, allora dovete sudare sodo anche nel fine settimana. Saranno 48 ore estremamente calde e affaccendate, ma non sarà così per tutti i nati di questo smagliante segno. L'oroscopo, infatti, vede qualche Acquario alle prese con una vacanza o un viaggio. Occhio alle zanzare! Adorate fare le passeggiate sulla battigia e abbronzarvi, ma cercate di non dimenticare la protezione! Con i figli o con i genitori ci potrebbero essere delle discussioni interessanti.

Pesci - L’oroscopo del weekend vi vedrà più spigliati che mai.

Sarete molto socievoli e pieni di vita. Sarete soprattutto capaci di prendere l'iniziativa e rompere il ghiaccio con gente nuova. Domenica potreste ritrovarvi ad essere molto stanchi, magari pagherete i bagordi del sabato sera! Cercate di non trascurare la vostra pelle e non esponetevi a inutili rischi. Fresche serate con gli amici, le risate non mancheranno.