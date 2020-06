L'oroscopo di martedì 30 giugno avrà in serbo moltissime sorprese per i diversi segni zodiacali. Nella volta celeste di domani, tra i transiti principali, sarà possibile osservare: il Sole in congiunzione a Mercurio, la Luna in quadratura a Saturno e Giove in congiunzione a Saturno. Inoltre, troveremo la congiunzione tra Giove e Plutone e tra Saturno e Plutone.

Scopriamo, nel dettaglio, quali elementi riserverà l'Oroscopo di domani 30 giugno per tutti i 12 segni zodiacali: dall'Ariete ai Pesci.

Oroscopo del 30 giugno: Ariete socievole e confusione per Gemelli

Ariete: desidererete trascorrere più tempo con i vostri amici.

Non sarà facile barcamenarvi tra tutti gli impegni quotidiani, ma con una buona organizzazione, riuscirete a farcela. Sarete un punto di riferimento essenziale per le persone che vi saranno accanto perché la vostra allegria e simpatia travolgerà tutti. Cercherete di mostrare il lato migliore di voi e non vi arrenderete davanti a critiche di nessun genere. Attenzione a non peccare di superbia.

Toro: sarete molto leali nei confronti del partner. Parlerete a cuore aperto e pretenderete la stessa sincerità. Per voi sarà importante riuscire ad aumentare il feeling all'interno della coppia. Vorrete avere accanto qualcuno che sappia come prendervi in ogni situazione e che riesca ad aiutarvi nei momenti di difficoltà.

Bellezza, fascino e carisma saranno le vostre caratteristiche principali. Sfrutterete il vostro amore per l'estetica per brillare ancora di più.

Gemelli: avrete difficoltà nel relazionarvi con gli amici. Forse, partendo da alcune parole poco chiare, vi farete un'idea del tutto diversa dei loro pensieri.

Tenderete ad allontanarvi e a convincervi di non aver bisogno di nessuno. Le previsioni zodiacali di domani consigliano di riflettere bene prima di prendere scelte affrettate. Il dialogo e la comunicazione saranno le due strategie migliori per risalire al nocciolo della questione. Potreste scoprire di esservi sbagliati.

Cancro: non vi accontenterete di condurre una giornata monotona e priva di stimoli. Cercherete, continuamente, qualcosa che vi sproni a raggiungere nuovi obiettivi. Amerete relazionarvi con persone curiose e stravaganti, mentre eviterete chi farà del vittimismo per ogni cosa. Sul lavoro, nonostante le difficoltà, vi farete notare per la vostra originalità. Proporrete idee brillanti e vi impegnerete per portare a termine tutti i vostri incarichi.

Previsioni zodiacali di martedì 30 giugno: grinta per Leone e nuove conoscenze per Bilancia

Leone: sarà il momento giusto per riprendere in mano la vostra vita. Sarete pronti a impegnarvi e a chiedere un grande sforzo a voi stessi. L'obiettivo sarà quello di riuscire a migliorare la vostra situazione economica e la vostra soddisfazione personale.

Il partner, forse, avvertirà un certo distacco e vi chiederà di essere più presenti nella sua vita. Vi dispiacerà deluderlo, ma l'amore non sarà la vostra priorità principale nella giornata di domani.

Vergine: non darete abbastanza peso alle parole che userete e questo vi farà apparire poco empatici agli occhi degli altri. Non riuscirete a comprendere i vostri errori perché sarete concentrati sulle vostre preoccupazioni personali. L'oroscopo di domani suggerisce di non ingigantire le questioni: date il giusto spazio ai problemi e cercate di trovare una soluzione efficace. Il partner non vi sarà vicino come voi vorreste. Questo potrebbe portare a delle discussioni.

Bilancia: sentirete il bisogno di imparare qualcosa di nuovo.

Non vi importerà se sarà legato a qualche attività sportiva, artistica o cognitiva, l'importante è che riuscirete ad ampliare le vostre conoscenze. Se sarete costanti in questo, vi sentirete, a fine giornata, molto fieri di voi stessi perché riuscirete a dimostrare di possedere lo spirito giusto per crescere. Il partner sarà molto felice di essere coinvolto nei vostri piani, ma voi sarete restii a condividere l'esperienza.

Scorpione: dovrete affrontare dei piccoli litigi in famiglia. Tutto nascerà da differenti punti di vista su questioni importanti. Cercherete di far valere il vostro pensiero, ma verrete surclassati da chi non sarà disposto a scendere a patti. Il vostro umore ne risentirà, ma proverete a mantenere il sorriso.

Gli amici, soprattutto quelli più stretti, si renderanno conto di qualcosa di diverso in voi. Vi chiederanno spiegazioni, però, non sarete ancora pronti ad aprirvi.

Previsioni astrologiche di domani 30 giugno: Sagittario innamorato e Acquario determinato

Sagittario: sarà una giornata all'insegna dell'amore e dell'affetto. Riuscirete a entrare in sintonia con il partner e organizzerete cose divertenti da fare insieme. Ricevere tenerezze e parole di stima vi riempirà il cuore di gioia e vi darà la giusta carica per aprire il vostro cuore. Non sarà facile perché vi sentirete vulnerabile, ma alla fine non potrete fare a meno di essere fieri di voi stessi. Il partner potrebbe decidere di rivelarvi qualcosa di molto speciale.

Capricorno: dovrete affrontare una situazione sentimentale non molto semplice. Vi troverete a pensare a più persone contemporaneamente e ad avere molti dubbi sul vostro futuro amoroso. L'oroscopo di domani consiglia di prendervi una pausa per riflettere e di parlare con gli interessati solo quando sarete certi dei sentimenti provati. I consigli degli amici, seppur dati con buone intenzioni, potrebbero crearvi ancora più confusione a causa dei diversi punti di vista.

Acquario: sarete pronti per prendere decisioni molto importanti. Avrete diverse alternative tra cui scegliere, ma sarete abbastanza certi dei vostri desideri. Non permetterete a nessuno di intromettersi tra voi e il futuro che vi attenderà.

Preferirete sbagliare piuttosto che rinunciare a qualcosa per colpa dell'influenza altrui. Il partner vi chiederà di essere più prudenti. Cercherete di tranquillizzarlo, ma alla fine seguirete il vostro istinto.

Pesci: lavorerete molto sul vostro lato spirituale. Metterete da parte tutto ciò che risucchierà le vostre energie e vi dedicherete ad attività che possano aiutarvi a crescere come persone. Non tutti comprenderanno questo stile di vita, ma a voi non importerà molto delle opinioni altrui. Il partner sarà lieto di condividere esperienze particolari con voi. Vi donerà supporto e vi difenderà dalle critiche di chi vi circonderà. Attenzione a non perdere di vista il lavoro.