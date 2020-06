Il periodo del mese di luglio 2020 sarà uno dei più prolifici per il lavoro dei nati sotto il segno dei Pesci, con tanta buona volontà ed energie grazie a Marte nonostante la fortuna non sia dalla loro parte.

Meno entusiasmante e appagante la sfera sentimentale, perché sia per le coppie che per i single le novità scarseggeranno, anche se la comunicazione dettata dal pianeta Mercurio sicuramente sarà il collante di molte relazioni che altrimenti potrebbero 'degradarsi' facilmente.

Amore e affetti

Avete Venere in quadratura in questo mese, perché favorevole ai segni di aria. Va da sé che non sarà un ottimo periodo per le coppie, specialmente per quelle che a conti fatti hanno attraversato un momento difficile e stanno cercando di rimanere in piedi.

Assolutamente non si arriverà a rotture e separazioni, ma sarà abbastanza dura far fronte a delle incomprensioni che incrineranno ulteriormente un rapporto, specialmente se già compromesso. Sicuramente sarà merito del trigono di Mercurio dalla costellazione del Cancro e della sua capacità di instaurare più dialogo fra le due parti, se riuscirete a esprimere i vostri desideri e le vostre paure senza 'filtri'.

I single faranno bene a guardarsi da qualche conquista facile, perché nella stragrande maggioranza dei casi purtroppo sarà illusoria e deludente.

Lavoro e studio

Questo Mercurio favorevole agirà in modo abbastanza florido sui vostri progetti di lavorare in squadra, soprattutto se avete già conquistato con i colleghi un affiatamento tale da vivere serenamente il lavoro di gruppo.

Sarà un bel periodo anche per trovare lavoro, quindi inviare curriculum sarà la parola d'ordine per chi ancora è alla ricerca di un impiego.

La nota dolente in tutto questo sarà caratterizzata da una fortuna molto avversa a causa di Venere in quadratura e Giove ormai lontano da una sfera di influenza significativa.

Potreste non avere le occasioni ed i guadagni sperati, e, anche se le energie saranno poche, la forza di volontà non vi mancherà, anzi. Sarà il baluardo con cui avvierete quelle idee considerate abbastanza difficili da concretizzare.

Gli esami per gli studenti saranno tremendamente efficaci, in grado di far arrivare gli interessati ad ottimi voti.

Fortuna e salute

Purtroppo per il vostro segno non si potrà parlare affatto di fortuna. Ogni buon risultato sarà quasi esclusivamente frutto della vostra capacità di azione e dalla congiunzione favorevole degli altri pianeti. Complessivamente sarete in buono stato ma, proprio perché sarà necessaria molta della vostra energia, il consiglio sarà quello di prendervi molta più cura di voi stessi, sia per quanto riguarda la mente che il corpo. Favorita l'attività fisica e non evitate divertimenti e svaghi.