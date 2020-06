Quello di luglio 2020 per il segno dell'Acquario sarà un cielo cosparso di amore, di erotismo e di conquiste, anche in amicizia. Grazie al suo elemento di aria, questo segno sarà fra i favoriti da Venere e da Marte, la cui combinazione porterà a tanta passione e sensualità.

Poco costruttivo invece l'ambito professionale ed economico, anche se arriveranno dei piccoli doni della fortuna che rimarranno a disposizione dei nativi per investimenti importanti.

Un'ottima salute fisica e mentale rappresenterà un grande incentivo per fare sport e viaggi.

Amore e affetti

Venere in Gemelli favorirà tutti i segni di aria, e l'Acquario non farà eccezione.

Sotto questo aspetto vivrete un mese di emozioni, di romanticismo, ma anche di quella 'pennellata' piccante in più che ultimamente avevate omesso per quanto riguardava la sfera amorosa. La vita di coppia non soltanto sarà costellata di sensualità e complicità, ma anche di tanti progetti che attenderanno soltanto il momento migliore per concretizzarsi, come un viaggio in particolare o qualcosa che stimoli il cammino della vita insieme al partner.

Per i single sarà molto più facile conoscere gente: essere disponibili e gentili, magari farà innamorare qualcuno che per loro sarà particolarmente interessante.

L'ottimismo illuminerà anche le amicizie, ma l'ultima settimana di luglio purtroppo il Sole in opposizione potrebbe darvi qualche malumore.

Lavoro e studio

Mercurio sarà uno dei pochi pianeti che non vi saranno favorevoli, eppure è uno dei più importanti sul settore professionale. Ciò di conseguenza potrebbe portarvi a un blocco e a una scarsa capacità di avviare le vostre idee.

Però c'è questo Giove appena dietro di voi che vi darà molte opportunità, soprattutto per cercare un lavoro o per cambiare quello che già avete.

Inoltre Marte sarà carico di energie, che favoriranno gli impieghi pratici e manuali.

Sarà anche un mese in cui non sarebbe male avviare una organizzazione più solida da utilizzare in autunno, anche per guadagnare di più e pensare a qualche investimento importante.

Anche nello studio Mercurio ha una sua rilevanza tutta particolare, ma sicuramente le energie di Marte non mancheranno a chi è procinto di preparare un esame.

Fortuna e salute

Venere e Giove a qualche 'passo' da voi vi daranno qualche piccola sorpresa pecuniaria e molte occasioni per fare affari. Dimostrerete comunque che questa fortuna sarà soltanto un elemento accessorio, e che sapete dare il meglio di voi anche senza.

Marte non vi farà sentire stanchi molto presto, né per quanto riguarda la mente né per il corpo, anche se sarà doveroso per il vostro organismo qualche piccolo accorgimento per essere sempre in prima linea.